Google utvecklar sitt sanningsministerium

Här har publicerats flera artiklar om hur yttrandefriheten minskar, ofta subtilt, och hur övervakning och censur ökar. Detta motverkar en faktabaserad information och debatt och försvårar oss att närma oss sanningen

Inom detta område har Google en mycket stark ställning och stora möjligheter att påverka yttrandefriheten.

Inte fel att nu även läsa artikeln Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube

* En påminnelse med denna artikel som publicerades 15/8 2017.

Jag har tidigare diskuterat Googles policy:

Google vill bli sannings-ägare – inte sannings-sägare!

Google vrider och vänder på sanningen… Den 28 mars 2015 skrev jag ”Den utmärkta organisationen ”antiwar.com” i USA meddelar 18/3 att Google slutat placera annonser för dess website www.antiwar.com.”…”Google bygger upp nytt sanningsministerium?

”Den 18/3 i år fick vi ett meddelande från Google Adsense informera oss om att alla annonser för vår webbplats hade inaktiverats. Varför? På grund av denna sida som visar de fasansfulla övergrepp som begåtts av amerikanska trupper i Irak på Abu Ghraib. Denna sida har visats i 11 år. Under hela denna tid har Google Adsense har placerat annonser på vår webbplats. Men nu när Washington gör sig redo att åter invadera Irak, och med bombningen, dödande, kommer att döda civila, har Google plötsligt bestämt att dess ”anti-vålds”-politik, som förbjuder ”störande material,” förbjuder all skildring av våld från den amerikanska regeringen som betalats med våra skattepengar.”

Strax innan, 28/2 2015, hade The New Scientist artikeln ”Google wants to rank websites based on facts not links,”

Great idea, right? Sure it is. New Scientist ”En forskargrupp inom Google utvecklar modell för att mäta tillförlitlighet på en webbplats- sida. Det nya rankning-systemet ska räkna antalet felaktiga fakta på en sida. En källa som har få falska fakta anses vara trovärdig.”

Så skickligt – så förtroendefullt! Ena dagen ska Google skapa nya sanningskriterier och några dagar senare vill man förbjuda dokumenterat förtroendefulla bilder! Hur blir det med de siter som påstår att:

en statskupp ägt rum i Ukraina?

USA:s och EU:s sanktioner är olagliga enligt FN-stadgan?

USA bedriver krig via ombud i Syrien?

USA:s Mellanösternpolitik stärkt grupper som al-Qaida och IS?” Google vrider och vänder på sanningen…



Nu har Google vidareutvecklat denna sin politik. Detta visar en artikel från (trotskistiska) World Socialist Website (wsws.org) som publicerades 28/7.

Artikeln Manipulering av socialistisk website (avkortad).

Google riggar för att blockera tillgången till World Socialist Website. WSWS

En granskning av webbtrafikdata visar tydligt att Internetjätten Google manipulerar sökresultat för att blockera tillgången till webbplatsen för WSW.

Google införde under april under det uppgivna mottot att bekämpa ”falska nyheter” nya förfaranden som ger extraordinära befogenheter till icke-namngivna ”utvärderare” för att göra intrång på webbsidor och webbplatser. Dessa förfaranden har använts för att utesluta WSWS och andra antikrigs- och oppositionella webbplatser.

Under de senaste tre månaderna har trafiken från Google till WSWS minskat med cirka 70 procent. I viktiga sökningar som är relevanta för ett brett spektrum av ämnen som WSWS regelbundet täcker – inklusive amerikanska militära operationer och hot om krig, sociala förhållanden, ojämlikhet och till och med socialism – har antalet sökintryck som hänvisar till WSWS fallit drastiskt.

”Impression” (avtryck) är en teknisk term som hänvisar till en länk som visas av Google som svar på ett sökresultat. Om en sökning efter ”socialism” medför att en användares dator visar en länk till WSWS, räknas det som ett Impression.

Genom att manipulera ”sökrankningen” kan Google föra innehållet lägre ner i listan. Detta minskar det totala antalet visningar i statistiken, vilket i sin tur leder till ett (mycket) lägre antal ”klick” eller besök på webbplatsen.

* Enligt Googles webbverktygstjänst Webmaster Tools Service har antalet dagliga visningar på World Socialist webbplats minskat från 467 890 till 138 275 under de senaste tre månaderna.

WSWS har analyserat data för specifika sökningar mellan maj och juli, det vill säga perioden efter att Google införde sin nya policy för utestängning av webbplatser.

* I maj månad gav Google-sökningar på ordet ”krig” 61 795 WSWS-visningar. I juli föll WSWS-intryck med cirka 90 procent till 6 613.

* Sökningar på termen ”krig i Korea” gav 20 392 intryck i maj och noll i juni.

* Sökningar på ”Nordkorea-krig” gav 4 626 intryck i maj och noll i juli.

* ”Kärnvapenkrig 2017″ gav 2 319 intryck i maj och noll i juli.

* ”WikiLeaks” föll från 6 576 visningar till noll.

* ”Julian Assange” föll från 3 701 visningar till noll.

* ”Michael Hastings” – reportern som dog i 2013 under misstänkta omständigheter – gav 33 464 Impressions i maj, men endast 5 227 i juli.



Antalet sökvisningar för WSWS-artiklar för termen ”strejk” minskade med 85 procent mellan maj och juli, från 19 395 till 2 964.

I maj genererade sökordet ”socialism” 31 696 visningar, och WSWS rankades på 5:e-6:e plats medan WSWS i juni inte låg bland de ett hundra främsta för ”socialism”.

Den policy som styr finns i en bloggpost den 25 april 2017 av Googles vice VD för teknik, Ben Gomes som presenterar behov av att flagga och döma ut ”oväntade offensiva resultat, strunt och konspirationsteorier” – ett otydligt språkbruk som kan används för att utestänga oppositionellt innehåll.

Riktlinjerna för bedömare är tydligare. De icke-namngivna ”utvärderarna” uppmanas att ge ”lägsta” betyg åt sidor som har ”faktiskt återger oriktig information för att manipulera användare för att gynna en person, företag, regering eller annan organisation politiskt, monetärt eller på annat sätt.” Lägsta ”Rating ska också ges till en webbplats som” presenterar osubstantierade konspirationsteorier eller utsagor som om uppgifterna var faktiska ”.

Det är en mycket tydlig politik för att undertrycka yttrandefrihet. Dessa riktlinjer är skrivna på ett sätt som gör det möjligt för Google att ta bort eller blockera en mängd olika webbplatser som är kritiska mot exempelvis regeringen och avslöjar dess lögner.

Vem ska avgöra vad som är ”faktiskt felaktig information” eller vad som utgör en ”obestyrkt konspirationsteori”? Detta vänder sig i själva verket mot alla åsikter, annat än de som är acceptabla för Google och dess allierade i staten, särskilt Demokratiska partiet.

Många källor har dokumenterat Googles aktiva deltagande i att stödja politiska kandidater, särskilt Hillary Clinton, genom att manipulera sökresultat. I sin nyligen publicerade bok Move Fast and Break Things: How Facebook, Google, and Amazon cornered culture and undermined democracy dokumenterar Jonathan Taplin rollen som Eric Schmidt, VD för Googles moderbolag Alphabet, hade i att grunda ett företag som heter The Groundwork för att hjälpa Clinton-kampanjen.

Vidare dömde Europeiska kommissionen tidigare detta år Googles utbredda, avsiktliga och kriminella manipulering av sökresultaten för att främja sin egen jämförelseshoppingtjänst till nackdel för sina konkurrenter till böter på 2,7 miljarder dollar.

För att bekämpa ”falska nyheter (fake news)” tillhandahåller Google falska sökningar. Google har omvandlats alltmer från en sökmotor till ett censurinstrument.

WSWS kommer att fortsätta att avslöja Googles okonstitutionella attack på demokratiska rättigheter. Vi kräver att Google ger en fullständig redovisning av sina förfaranden och att den identifierar vem/vilka som har fått befogenhet att ”utvärdera” webbplatser. Alla Googles algoritmer måste bli offentliga.

Kraftfulla sökmotorer får inte drivas av monopol som kontrolleras av miljardärer-oligarker. De måste placeras under demokratisk kontroll av världens arbetande befolkning.

Det är ingen tvekan om att Googles åtgärd har blockerat tiotusentals personer som normalt skulle ha hittat WSWS. Detta är syftet.

En stor del av WSWS-läsare får dock tillgång till webbplatsen direkt, via sociala medier eller via andra sökmotorer, som åtminstone hittills inte har implementerat regler som går så långt som i Google.

Pål Steigan diskuterar detta också i artikeln Google avsätter kättare och blir en åsiktspolis

Han skriver bland annat under rubriken Google som politisk aktivist

” Og Google har demonstrert at selskapet ikke er nøytralt, men tvert om politisk aktivistisk. US State Department og Silicon Valley samarbeider om utenrikspolitiske mål. Dette fram går gjennom offentliggjøringa av Hillary Clintons eposter. Det IT-selskapet som har vært mest ivrig for å gjøre jobben for State Department er Google.

Google foreslo for Hillary Clinton at selskapet skulle utvikle dataverktøy for å undergrave president Assads posisjon i Syria.

CIA, NSA, Silicon Valley og corporate media samarbeider tett, og folk som Jared Cohen og Eric Schmidt i Google, Mark Zuckerberg i Facebook og Jack Dorsey i Twitter blir svært viktige. De kan bruke, og har også faktisk brukt, sine sosiale medier og sine datasystemer for å manipulere «generasjon Y» til å tro på fargerevolusjonene og regimeendringsprosjektene til USA, fordi de framstår som folkelige og «progressive».

Nettgiganten Google bruker sin monopolposisjon til å skjule antikrigsnettsider eller venstreorienterte nettsider. Dette gjøres under påskudd av å skulle bekjempe «falske nyheter». Google jobber direkte med New York Times og Washington Post for å utføre denne sensuren. Andre Damon og Niles Niemuth fra World Socialist Web Site har studert dette og funnet ut hvor mye sensuren har redusert tilgangen til ulike nettsider som åpenbart står på Googles svarteliste.

Googles morselskap Alphabet var den største bidragsyteren til Hillary Clintons valgkamp, og hakk i hæl fulgte resten av Silicon Valley. Nøytrale? Neppe!

Och Newsvoice skrev: Den amerikanska kongressen meddelade i december 2016 att en ny lag signerats av president Barack Obama, en lag som lägger grunden för ett ”Global Engagement Center”, vilket ska hantera avvikande nyhetsrapportering som Centret anser ska konfronteras med ”true narratives” dvs. ”sant berättande”. Torbjörn Sassersson

Slutsats: Google & Co sluter upp närmast bakom USA:s imperialistiska politik i sitt stöd åt det krigiska etablissemanget som Hillary Clinton, och motverkar demokrati och verklig yttrandefrihet genom sin publiceringspolicy?

Andra artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.

i Andra om: Tryckfrihet, yttrandefrihet, Nya Tider,Åsa Linderborg, Jan Myrdal, invandring, desinformation, USA, Politik, Dagens Nyheter, massmedia