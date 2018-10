Google vill bli sannings-ägare – inte sannings-sägare!

Denna artikel publicerades för precis ett år sedan. Sedan dess har Google vidtagit andra åtgärder som minskar yttrandefriheten på nätet. Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube och Varför är Google’s Eric Schmidt så rädd?

Detta blogginlägg har inspirerats av en artikel av Pål Steigan, andra artiklar samt egna tidigare artiklar i ämnet.

Google är den största sökmotorn på internet, med 3 miljarder sökningar/dag. Den har nästan 2/3 av USA-marknaden. Google har kritiseratas för att betalda sidor kommer högst upp vid sökning.

Från sökmotor till sanningsministerium? Idag använder Google antal länkar som mått på kvalitet. Detta påstås avgöra hur högt upp en site kommer vid en sökning. Nu vill man gå vidare

28/2 publicerade The New Scientist artikeln ”Google wants to rank websites based on facts not links,”

Great idea, right? Sure it is. New Scientist ”En forskargrupp inom Google utvecklar modell för att mäta tillförlitlighet på en webbplats- sida. Det nya rankning-systemet ska räkna antalet felaktiga fakta på en sida. En källa som har få falska fakta anses vara trovärdig.”

(arxiv.org/abs/1502.03519v1). The score they compute for each page is its Knowledge-Based Trust score.

Pål Steigan skriver ”Programvaren vil bruke et system som kalles kunnskapshvelvet, eller Knowledge Vault, som er en samling av fakta som Google sjøl har samlet på internett. Det betyr at fakta som det er stor samstemmighet om, vil bli rangert oppover, mens nettsider som inneholder kontroversiell informasjon vil bli rangert nedover. Men hva er informasjon, hva er fakta, hva er kunnskap? På hvilken måte kan Google påberope seg å sitte med kunnskapen? Dette blir naturligvis mer enn problematisk.

Karl Marx sa at de herskende tankene er den herskende klassens tanker. Og dette vil gjelde fullt ut her. Det blir main stream media med deres enorme markedsapparat og deres monopolposisjon som kommer til i enda høyere grad enn i dag til å få sine narrativer framstilt som nøytrale sannheter via Google-søk. Alternativ og kritisk informasjon og analyse vil bli enda vanskeligere å finne. Knowledge Vault blir en portvokter for dem som sitter med makta for å hindre alternativ eller kritisk informasjon eller kunnskap i å komme fram.”

Hal Hodson skriver i NewScientist:

«[The Knowledge Vault] promises to let Google answer questions like an oracle rather than a search engine, and even to turn a new lens on human history,»

Benson skriver i Natural News: ”It is this latter statement that’s deeply concerning, as Google now has the power to literally rewrite history by snubbing search content of which the powers that be disapprove, while approving only propaganda and other misinformation dubbed «accurate.» This evolution from information provider to knowledge developer changes the entire nature of Google’s purpose as a company.

Så skickligt – så förtroendefullt! Ena dagen ska Google skapa nya sanningskriterier och några dagar senare kan man förbjuda dokumenterat väl faktabelagd information (i alternativa medier)! Hur blir det med de siter som påstår att:

en statskupp ägt rum i Ukraina?

USA:s och EU:s sanktioner är olagliga enligt FN-stadgan?

USA bedriver krig via ombud i Syrien?

USA:s Mellanösternpolitik stärkt grupper som al-Qaida och IS?

Deutsche Welle skriver ”Facebook founder Mark Zuckerberg on Saturday promised German Chancellor Angela Merkel that his company would work on measures to combat racist and hateful comments on the social media platform.” Detta låter bra, men hur ska gränserna dras, och på vems uppdrag? Vad händer med artiklar som hävdar att USA:s krigföring är en viktig orsak till stora flyktingströmmar och till främlingsfientlighet och rasism. Tyvärr är en sådan reflexion troligen inte konspirationstänkande.

Tabellen visar de största ägarna till i Google, Amazon och Facebook. Kan ägarna i Google ha synpunkter på vad som är bra kvalitet på sanningshalt?



Man kan manipulera värderingar och känslor i sociala medier. Pål Steigan har tidigare beskrivit detta: I juni 2014 kom det fram at Facebook driver bevisst manipulasjon av sine brukere. Sammen med Cornell University og University of California har Facebook gjennomført et svært omfattende eksperiment der selskapet har manipulert informasjonen til 689.000 brukere og gjennom dette funnet ut at selskapet kan få folk til å føle mer positivt eller mer negativt om en sak gjennom en «følelsesmessig smitte».

Clay Johnson som bygde opp og ledet Barack Obamas digitale kampanje i 2008 sier at «Facebooks «overføring av sinne»-eksperiment er skremmende». Han føyde til: Kan CIA utløse en revolusjon i Sudan gjennom å presse Facebook til å fremme misnøye? Skal det være lovlig? Kan Mark Zuckerberg vippe et valg gjennom å fremme Upworthy (et nettsted som er spesialister på å få budskap til å smitte) to uker før et valg. Skal det være lovlig?

Att tänka på för Dig som använder Google.

Washington Post rapporterade 30/10 att NSA spionerar på hudratals miljoner som använder Google och Yahoo, efter uppgifter från dokument från Edward Snowden. NSA och Storbritanniens GCHQ har med hjälp av ett program med kodnamnet ”MUSCULAR”s brutit sig in bl.a. Googles servrar över hela världen. (http://www.globalresearch.ca/secret-nsa-program-gains-bulk-access-to-google-yahoo-data-centers/5356258)

En artikel av Yasha Levine i Alternet, 29 december 2013 ”The Psychological Dark Side of Gmail” påminner oss om följande:

Genom gmail kan Google snappa upp terabytes av internetdata varje dag och sedan konstruera psykologiska profiler på hundratals miljoner människor i hela världen i realtid. De plockar ut och analyserar inte bara nyckelord utan även tonläget och meningen i breven. De kan fastställa ens personlighetstyp, värderingar, attityder, intressen och livsstil. De får reda på vilka vi är, vad vi håller på med, vad vi gillar, vart vi beger oss och t.o.m. vad vi tänker på. Vår profil har gjorts till en säljbar vara. Detta öppnar avgrunden: Företag kan ta reda på vem det lönar sig att bearbeta för att bli deras kund; En personalchef kan köpa information från Google om de anställdas inställning till sitt jobb eller till sin personalchef. Diktatorer och tyranner kan bli informerade om allt vad som rör sig i deras underlydande.

Google har åtalats i flera delstater i USA och de har inte förnekat det som i pappersmedia skulle vara klara brott mot brevhemligheten, men de har hävdat att den som utnyttjar deras e-posttjänst också har givit sitt tysta medgivande till att korrespondensen läses av dem och utnyttjas.

* Hur kan vi vara säkra på att inte nitiska polismyndigheter gör en koll av oss med Googles hjälp bara för säkerhets skull, eller att någon högerextremistisk grupp köper information från Google om oss som misstänkta motståndare?

* Storebror ser Dig, mer och mer! Vill Du det?

Läs även gärna ”De spionerar på Dig också via internet”. (http://jinge.se/bloggosfaren/de-spionerar-pa-dig-ocksa-via-internet.htm) och ”Hur hemliga agenter infiltrerar internet för att manipulera, lura och förstöra Ditt rykte”

(http://jinge.se/allmant/hur-hemliga-agenter-infiltrerar-internet-for-att-manipulera-lura-och-forstora-ditt-rykte.htm)

