Allsång på Skansen & Pride: ”Stoppa Israeliska propaganda-sångerskan!”

Detta är ett upprop, en namninsamling från Skiftet, som jag skriver under på. Du kan göra detsamma. Skiftet: Stoppa Israels PR-kupp på Allsången och Pride

Detta innebär inte att jag anser att allt vad Skiftet gör är bra.

Jag har skrivit om sångerskan Netta Barzilai tidigare. Säj nej till Eurovisionsschlagervinnaren Netta Barzilai!

Uppropet.

Snart kommer vinnaren av årets Eurovisionsschlager Netta Barzilai att uppträda i SVT:s Allsång på Skansen och på Berns salonger under Stockholm Pride.

Israel använder HBTQ-rörelsen och Pride för ”pinkwashing” genom att framställa sig som ett HBTQ-vänligt land där alla är lika mycket värda. Men de har mer än 50 raslagar som gör skillnad på judar och palestinier. Under Pride i Tel Aviv nyligen protesterade många mot Israels ”pinkwashing”. De visade att HBTQ-rörelsen är för mänskliga rättigheter – för alla. Även palestinier.

För Israel är Netta Barzilai den bästa tänkbara ambassadören, som bidrar till att flytta fokus från folkrättsbrott och den olagliga ockupationen av Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Hon gör PR för ett land som fängslar ett palestinskt barn var 8:e timme och struntar i FN:s barnkonvention.



VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?

Netta Barzilai är en stolt representant för Israel och har ingen kritik mot förtrycket av miljontals palestinier eller byggandet av olagliga bosättningar på palestinsk mark.

Palestinagruppen Stockholm vill att Stockholm Pride tar avstånd från båda arrangemangen genom ett uttalande. De har inte makt att ändra på SVT:s och Berns program, men de har makt att säga NEJ till pinkwashing och JA till mänskliga rättigheter.

Palestinagruppen Stockholm önskar att programledaren Sanna Nielsen, producenten Vera Prada och SVT:s programdirektör Lena Glaser tänker om.

Varför ska SVT ge bästa sändningstid till PR för ett land som ständigt bryter mot mänskliga rättigheter och struntar i FN:s resolutioner om en tvåstatslösning där Israel och Palestina existerar sida vid sida?

Vi hoppas också att ägaren av Berns Salonger, Vimal Kovac, säger ifrån till arrangören Clean Group, som har bjudit in Netta Barzilai den 2 augusti. Som ägare har man också ett ansvar – oavsett om det är genom direkt eller indirekt agerande.

Vi överlämnar vår protest till SVT och Berns måndag den 30 juli.

SKRIV PÅ namninsamlingen, SPRID på dina sociala medier och visa ditt stöd för palestiniernas rätt till frihet och en rättvis fred.

OBS! Skiftet har strukit kampanjen!

* * *

OBS! Ny kampanj på Skiftet

TILL: SVERIGES TELEVISION. MELODIFESTIVALEN. UTRIKESDEPARTEMENTET.EUROVISIONBOJKOTT!

Hej Svt och UD,

Vi kräver att Sverige inte skickar något bidrag till Eurovision 2019 i Jerusalem. Vi kräver även att UD kallar hem Sveriges ambassadör i Israel.

VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?

Bara förra veckan dödades minst 60 palestinier och över 2000 skadades i Gaza i samband med demonstrationerna längs gränsen mot Israel.

Ännu en gång utsattes Gazaborna och palestinierna överlag för en fruktansvärd övervåld utfört av israeliska soldater.

Men denna gång kan vi inte glömma och gå vidare.

År efter år skrivs det om ett enigt missnöje hos majoriteten av FNs medlemsstater över Israels illegala ockupation av Palestina och över israeliska soldaters övervåld mot det palestinskafolket, men år efter år upprepas det. Ingenting händer. Ingen gör något.

Nu är det dags, låt oss följa islänningarnas exempel idag och skicka in ett klart budskap; vi i västvärlden kommer minsann inte låta kultur användas för att normalisera en ockupationsmakt som dödar Palestinas barn med omvärldens tystnad! Skiftet: Eurovisionbojkott

