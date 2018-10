Styrdes den svenska kampanjen mot världsberömda pianisten Valentina Lisitsa från utlandet

Denna artikel som senast publicerades 28/10 förra året avser situationen för tre år sedan i oktober, och ger ett exempel hur långt demonisering kan gå.I våra dagar har lögnen långa ben.

Detta är den svenska versionen av artikeln ”We defend Valentina Lisitsa’s freedom of speech denouncing Ukraine’s HR violations” på hemsidan för SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) (http://swedhr.org/we-defend-valentina-lisitsas-freedom-of-speech-on-ukraines-hr-violations/) (SWEDHR Research & Reports. Vol 2., N° 35, 27 October 2015.)

Inledning, av Dr Armando Popa, redaktör för SWEDHR Research & Reports.

En kampanj har inletts i Sverige mot en planerad konsert i Norrköping av världsberömda artisten Valentina Lisitsa. En enkel Twitters-analys visar att denna kampanj stöds av samma människor som Valentina Lisitsa har kritiserats i samband med allvarliga brott om de mänskliga rättigheterna mot Donbass befolkningen (se SWEDHR uttalande nedan). Men också nya uppgifter visar att även från USA och Kanada har man skickat en mängd brev till Norrköping för att stoppa Ms Lisitsas konsert. I den här debatten deltar även en lokal politiker i Norrköping.

Den ultimata frågan är om i Sverige yttrandefrihet också omfattar kritik mot förtryckande regeringar som bistås av Sverige. Eller för att citera SWEDHR ordföranden, “Det räcker att myndigheterna begår en överträdelse av en enda individs yttrandefrihet, för att principen ’yttrandefrihet för alla’ upphör att existera”.

Detta inlägg skickades för publicering i Norrköpings Tidningar (NT), men tidningen har hitintills avböjt att svara. Tidigare publicering om ämnet a) We defend Valentina Lisitsa’s freedom of speech denouncing Ukraine’s HR violations, SWEDHR, 7/4/ updaterad 26/19/2015; b) Musik och politik, i Jinge.se, 12/4/2015. (http://jinge.se/allmant/musik-och-politik-2.htm).

Artikelns fortsättning.

Vid flera inlägg i Norrköpings Tidningar (NT) har frågan om Valentina Lisitsas förstående konsert i Norrköping behandlats. Synpunkterna från pro-Ukrainska grupper fick utrymme, och där framförs att Lisitsa inte skulle tillåtas spela i Sverige – i detta fall, hennes musikaliska tolkning av Beethovens pianokonsert.

Det är förvisso inte fel att utrymme ges till dylika protester, eftersom alla ska ha rätt att utnyttja sin yttrandefrihet. Emellertid, det är märkligt att vad man här opponerar mot är just Valentinas Lisitsas rätt att uttrycka sina åsikter. Ännu märkligare blir det mot bakgrund av att Valentina Lisitsa – som har vid flera tillfällen hållit konsert i Sverige, senast vid hennes debut med Kungliga Filharmonikerna – inte någon gång yttrat sig om den ukrainska konflikten i samband med dessa påhopp.



Valentina Lisitsa är inte bara världsberömd för sina konstnärliga talanger; hon har även blivit uppmärksammad för sitt starka fördömande av de brott mot mänskliga rättigheter som skett i Ukraina. Hon har väckt internationell uppmärksamhet efter en intervju i Deutsche Wirtschafts Nachrichten i år, där hon anklagade ”medlemmar i Azov bataljonen for att vara lika hänsynslösa som IS” och därmed ”inte representera vanliga ukrainarna”. [1]

Och kanske där står att finna den irritation mot den ukrainska-amerikanska pianisten och mänskliga-rättighetsadvokaten Valentina Lisitsa:

Paul Olavi Kuivanen skriver i sitt inlägg i NT 15/10 att Unga Ukrainare i Sverige inte utesluter demonstrationer mot Valentina Lisitsa, och citerar Andriy Kachur: “Inom Unga ukrainare i Sverige planerar vi inget, men det kan hända att det kommer folk utifrån som vill göra en markering.” [2]

En svensk f.d. militär, Mikael Skillt, numera krypskytt i den ovannämnda Azov-bataljonen och som enligt BBC skulle ha ”nyfascistiska politiska åsikter” [3] tillfrågades nyligen i Twitter, ”Vad menar Du att (Lisistsa) inte är välkommen till mitt land”? Mikael Skillt svarade: ”Exactly that, and I just deciding if I should go to Sweden to stir something together”. [4]

Swedish Doctors for Human Rights har tidigare dokumenterat förbrytelser mot mänskliga rättigheter i Ukraina, i synnerhet möjliga krigsförbrytelser såsom bombardemang av flera sjukhus i Donbass, eller flygbombardemanget mot civila i Lugansk.



Sverige är inte ett Ukraina där oppositionell press tystas, och där vissa obekväma politiska partier med representation i den ukrainska riksdagen har förbjudits. I Sverige gäller fortfarande yttrandefrihet.

Professor Marcello Ferrada de Noli, ordförande

Professor Anders Romelsjö, viceordförande

Professor Marita Troye-Blomberg,

Dr Ove Johansson, och

Dr Lena Oske, i representation av SWEDHR styrelsen.

Dr Armando Popa, redaktör SWEDHR Research & Reports

Dr Leif Elinder, senior SWEDHR meddlem,

Swedish Doctors for Human Rights

Referenser

[1] ”Star-Pianistin Lisitsa: „Es gibt Pläne für einen großen Ausverkauf der Ukraine“. Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 19/01 2015 [2] Paul Olavi Kuivanens, ”Starka reaktioner inför konsert”. NT Kultur, 22/19 2015 [3] Dina Newman, BBC News, ” Ukraine conflict: ‘White power’ warrior from Sweden”, 16/7 2014. [4] Twitter https://twitter.com/MikaelSkillt/status/657622177165000704, 23/10 2015

Felix Gustafsson (@UpcomingFront): What do you mean with “She isn’t welcome in MY COUNTRY”?

Mikael Skillt (@MikaelSkillt): Exactly that, and I just deciding if I should go to Sweden to stir something together

valentina-on-AZOV2

Tillägg.

Hon hindrades att framträda vid en planerad konsert i Toronto i våras (Utdrag ur Blogginlägget 12/4)

Chefen för Torontos symfoniorkester Jeff Melanson menade att Lisitsas åsikter som kritiserats av media i Ukraina hade överskuggat hennes tidigare prestationer. Läs själv på @ValLisitsa. Hennes åsikter har stöd av många fakta. Lisitsa menar att ”Någon i ledningen för orkestern har beslutat att jag inte ska få spela, troligen efter påtryckningar av en aggressiv lobby som påstår sig representera Ukraina.” På Twitter finns många inlägg som stödjer henne.

På Facebook skriver hon (här bara ett utdrag):

”Kära fans, kära vänner!

Jag har en bekännelse att göra och jag behöver er hjälp. .

Under det senaste året har jag levt ett dubbelliv. Dels är jag en ”kändis” pianist men dels är jag också en vanlig människa: maka, mor och dotter som ser mitt hemland förödas. Detta är vad har drabbat min vackra Ukraina. Mitt hjärta blödde. Alla såg på TV-skärmar världen över hur Ukrainas folk reser sig mot korrupt styrande, för ett bättre liv. Men den härskande klassen släppte inte taget så lätt och lyckades listigt kanalisera bort ilskan till tänkbara fiender och slå ned på folket. Ett år senare är samma rika människor kvar i makt, misär och fattigdom överallt, dussintals tusentals dödade, över en miljon flyktingar.

Så tog jag till Twitter under ett namn ”NedoUkraïnka” (@ValLisitsa)- ett ord som ungefär betyder ”Sub (under)-ukrainska”, ett kritik av Ukrainas premiärminister som kallas rysktalande i södra och östra ukrainare för ”SUBMÄNNISKOR”! Ja, jag skojar inte. I ett officiellt skriftliga dokument. Jag behärskar ukrainska språket perfekt, långt bättre än den så kallade ”presidenten” i Ukraina. Jag tog till Twitter och översatte nyheter från Ukraina och andra håll. Ett exempel: Jag konfronterade den kända franska mode- tidningen ”Elle” som publicerade en positiv artikel om ukrainska armén. Efter efterforskning som visade på Twitter kunde jag visa att deras ”cover girl” var öppet nynazistisk, rasistisk och en antisemit som skröt om att mörda civila för att det var kul! Tidningen utfärdade en skriftlig offentlig ursäkt.”

