Terrorister & – terroristvänner i Vita hjälmarna kommer till Storbritannien!

Det är synnerligen väl belagt att Vita hjälmarna (White Helmets) kan ses som terroristvänner, och de arbetar bara i terroristkontrollerade områden, vilket Fredrik Skavlan faktiskt sa i sitt programinslag om Vita hjälmarna (VH). Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”? Se även artiklar mot slutet.

Nu öppnar Storbritannien dörren för Vita hjälmarna och deras familjer. Storbritanniens regering hälsar välkommen

Utrikesminister Jeremy Hunt kallar dem «moderna hjältar» och sa att Storbritannien är ”stolt över att ta emot dem.” Pål Steigan: Vita hjälmarna kommer hem till Storbritannien. Storbritannien ger asyl till 100 Vita hjälmar

* I juni hjälpte Storbritannien och Israel till att evakuera VH från Golanhöjderna

* De använder barn i sin propaganda, vilket även fått CNN att reagera.

* Det finns mycket starka belägg för att de aktivt genomfört fejkade ”gasattacker” i Syrien, vilket givit USA, Storbritannien och Frankrike skäl att bomba Syrien, till gagn för terrorister. Mycket fakta finns i artiklarna mot slutet. Botanisera där!

* Vita hjälmarna (White Helmets) har fått Right Livelihood-priset i Sverige och hyllats av utrikesminister Wallström, som på sätt konkret stödjer kvinnoförtryckande terrorismen i praktiken, alltmedan hon talar om antifeministisk utrikespolitik.

* De framträder ibland under namnet Syria Defence Group, och vill bland annat ha en flygförbudszon i Syrien, terroristerna till gagn.

Vita hjälmarna (White Helmets) bildades i Istanbul i 2013 av James Le Mesurier, en tidligare brittisk officer och legosoldat i Olive Group som fusionerat med Academi (tidligare Blackwater), varvid Constellis Group bildats.

Ur Craig Murrays artikel.

Förre brittiske ambassadören har skrivit om detta. Import av terrorister till Storbritannien. Vem tjänar på det? (Cui Bono?)

Om Osama Bin Laden inte var tillräcklig varning för att årtionden av pengar, vapen och annat stöd från västvärldens säkerhetstjänster inte gör en jihadist till en vän i väst, så borde Manchester-bombaren Salman Abedi ha öppnat brittiska ögon för evigt för den faran. I samarbete med MI5 hade Abedi kämpat i det pågående proxy-kriget mot västerländska oljeintressen i Libyen innan han räddades av Royal Navy. Hemma i Manchester utförde han en attack av skrämmande våld mot en främst ung, kvinnlig målgrupp.

Så det skulle vara väldigt dumt att faktiskt förlita sig på det faktum att den jihadi-logistiska support- och propagandagruppen White Helmets är till stor del finansierad av den brittiska staten och att förvänta att dess medlemmar, kommer in i Förenade kungariket för att uppträda som tysta medborgare. Vita Hjälmarnas länkar till Al-Nusra och Al-Shams och andra jihadigrupper är djupa – de valde att evakueras till Idlib tillsammans från många platser. Anledningen till att det inte finns några väsentligt filmade bevis på White Helmets arbete är att de samarbetar med människor som skulle hugga av huvudet på västerländska journalister. I många väl bevisade fall är det samma personer.

Då den nederländska regeringen slutade med finansiering av de Vita Hjälmarna ville man inte konfronteras med de andra neo-konservativa regeringarna som finansierar och utnyttjar propaganda från de vita hjälmarna. Deras betänkande formulerades därför diplomatiskt.

Tack vare sociala medier finns en medvetenhet i Storbritanniens befolkning om vilka de Vita Hjälmarna egentligen är, trots solidariteten hos hela politiska och medieklassen för att upprätthålla den officiella fiktionen. Även hos Daily Telegraph som stödjer regeringen i att rapportera berättelsen om White Helmets tillträde till Storbritannien, har en majoritet av läsarnas kommentarer pekat på de Vita Hjälmarnas sanna natur.

En ironi i detta är att helt oskyldiga brittiska muslimer utsätts för övervakning av den brittiska staten i förebyggande syfte, där muslimska studenter som utför säkerhetsstudier rapporteras till polisen för att läsa böcker om terrorism, och skoleleverna rapporteras för att uttrycka motstånd mot massbombningen av Libyen av Nato eller vapenförsäljning till Saudiarabien.

Jag kan inte tala på ett universitet om Palestina utan en granskning mot bakgrund av riskstrategi för förebyggande strategi som formellt sammanställs av universitets myndigheter och godkända av polisen.

Inte bara har den största terroristattacken under det senaste decenniet begåtts av en person som samarbetat med MI5 och fördes in till landet av Royal Navy, vi importerar nu jihadister utan tidigare kontakt med till Storbritanniens, annat än via brittisk statsfinansiering. Storbritannien har aldrig haft större eller bättre finansierade säkerhetstjänst. ”Säkerhetsbranschen” blivit en viktig del av det militärindustriella komplexet. Precis som vapenindustrin kräver externa fiender kräver säkerhetsbranschen interna fiender. Det är anmärkningsvärt att många av de ”förvirrade” terroristkomplottorna under det senaste decenniet involverade tidigare MI5-kontakt, som ibland gränsar till provokatörsoperatörer. ”Förhindra” producerar fiender som egentligen inte är fiender alls.



Ingen har medvetet beslutat att importera Vita Hjälmar för att upprätthålla det inre terroristhotet i Storbritannien. Att öka terroristhotet i Storbritannien tjänar otvetydigt säkerhetsindustrins ekonomiska självintresse. Precis som främjandet av krig och inre spänning har alltid gynnat vapenindustrin och resten av militärindustrin. Import av de Vita hjälmarna till Storbritannien är uppenbarligen dumt om syftet är att minimera jihadiaktiviteten i Storbritannien. Så vi måste fråga, vad är det egentligen syftet?

