White Helmets – al-Qaidas skyddslingar fick Right Livelihood-priset. Får de Nobels fredspris?

För två år sedan fick ”White helmets” (WH, Vita hjälmarna) Right Livelihood-priset – det alternativa Nobelpriset. WH var kandidat till Nobels fredspris, men fick det ej. Däremot fick en flim som glorifierade denna terroristallierade organisation en Oscar och WH fick nyligen ett irländskt fredpris. al-Qaidas supporter Vita hjälmarna får nytt pris ”i den fria världen” SvT visade 31/5 2017 filmen ”The last men in Aleppo” – propagandafilm för terroristvännen White Helmets. Den som tror att våra ledande politiker och beslutsfattare och våra media i praktiken står upp för kamp mot terrorismen, och är för folkrätt, FN-stadga, nationell självständighet och demokrati har tyvärr anledning att tänka om – eller hur?

I november 2016 fick ”White helmets” (Vita hjälmarna) Right Livelihood-priset – det alternativa Nobelpriset

De har nominerats till Nobels fredspris. I år välkomnas de till Storbritannien.

* Finner skäl att åter publicera denna översiktsartikeln. Ja, vad är de för ena?

. DN De hyllas naturligtvis av juryn för sina insatser. Right Livelihood-priset gick för några år sedan till USA:s förra utrikesminister Madeleine Albright, känd för att offentligt ha sagt att de stenhårda sanktionerna mot Irak var värt 500 000 irakiska barns död.

Sedan en tid pågår en kampanj för att de ska få Nobels fredspris.

Ska USA-stödda och al-Nusra-associerade ”White helmets” få årets Nobelpris? Lika värdiga som krigs- och statskuppspresidenten Barack Obama.

Tidningen Arbetaren skriver 24/8 ”Vita hjälmarna aktuella för Nobels fredspris. Syriens vita hjälmar kan det vara den mest populära kandidaten för Nobels fredspris hittills, enligt organisationen The Syria Campaign.” Arbetaren.

Men vad är det för en organisation? Fakta visar att de samarbetar nära med terrorister.

Den 12/9 behandlades detta i ett gästblogginlägg av Ulla Johansson, som främst var en diskussion med en tidning Nobelpriskandidaten Vita hjälmarna (”White helmets”): Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?

White helmets har berörts i ett tidigare blogginlägg här 29/3 Mänskliga rättigheter-industrin lierad med USA:s utrikespolitik ”Vanessa Beeley skrev i 21st Century Wire om de såkalte White Helmets i Syria: War by Way of Deception – Part I.

”The White Helmets were established in March 2013, in Istanbul, Turkey, and is headed by James Le Mesurier, a British “security” specialist and ‘ex’-British military intelligence officer with an impressive track record in some of the most dubious NATO intervention theatres including Bosnia and Kosovo, as well as Iraq, Lebanon, and Palestine. Le Mesurier is a product of Britain’s elite Royal Military Academy at Sandhurst, and has also been placed in a series of high-profile pasts at the United Nations, European Union, and U.K. Foreign and Commonwealth Office.”

Pål Steigan analyserar frågan vidare och kommer med viktig information:Vita hjälmarna:Hjältar eller terrorister?

Artikeln.

Du vet at en PR-kampanje har slått an når anti-imperialistiske venner av deg begynner å støtte USAs fremste kandidater til Nobels fredspris. Dette skjer nå med kampanjen for at Syrian Civil Defense, også kalt White Helmets, skal få Nobels fredspris.

Narrativen går ut på at dette er modige, frivillige helter som angivelig skal ha reddet 60.000 menneskeliv (ikke spør etter uavhengig dokumentasjon på tallet, for det finnes ikke). Disse angivelige heltene rykker inn i ruinhauger og kommer ut av dem bærende på små barn som de skal ha reddet fra den visse død. Og Hollywood er med. Netflix lanserte sin versjon 16. september 2016. Netflix



I Newsweeks omtale hevdes det at White Helmets er nøytrale, men de er alt annet.

Raed Saleh, som leder White Helmets, har offentlig tatt til orde for «flyforbudssone» over Syria, og enhver som kjenner språkbruken vet at det er det samme som full krig med vestlig bombing fra lufta. Dette står på organisasjonens egen nettside. Vita hjälmarnas hemsida

White Helmets ble grunnlagt i Istanbul i 2013 av James Le Mesurier, en tidligere britisk offiser og leiesoldat for Olive Group (med tittel Vice President for Special Projects). Olive Group er nå fusjonert med Academi (tidligere Blackwater) og er blitt til Constellis Group.

Le Mesurier skal ha militær spesialerfaring fra diverse NATO-operasjoner som Bosnia, Kosovo, Irak og Libanon. Og han har bakgrunn fra det britiske militærakademiet Sandhurst.

Altså ikke din vanlige prototyp på en anti-imperialistisk aktivist.

Og som alltid må man følge pengene. Når det gjelder White Helmets, så sier Wikipedia at de er finansiert av USAID, Storbritannias Conflict, Stability, and Security Fund , og regjeringene i NATO-landa Danmark og Nederland, samt Japan.

På nettsidene til US Department of State sier talsmannen Mark C. Toner at departementet har støttet gruppa med 23 millioner dollar, men journalisten må dra det ut av ham, og Toner blir svar skyldig når han blir spurt om hvorfor de gir penger til White Helmets samtidig som gruppas leder Raed Saleh ble nektet visum til USA.

Derimot gir sjefen for USAID, Gayle Smith, sin uforbeholdne hyllest til White Helmets og Raed Saleh.

The Syria Campaign ble startet av reklameselskapet Purpose Inc i 2014 og driver kampanjen for White Helmets.

White Helmets opererer utelukkende i jihadistkontrollerte områder i Syria. De sier at de ikke bærer våpen, sjøl om det også finnes bilder av dem med våpen. Hvis det er sant at de i hovedak er ubevæpnet, så betyr det at de opererer under militær beskyttelse av al-Nusra og andre jihadistgrupper og høyst sannsynlig vel koordinert med dem.

Så folkens, len dere tilbake, slå på fjernkontrollen. Vil al-Qaida få ferdsprisen i år til applaus fra humanister og anti-imperialister?

Innan det hunnit publiceras – en del av mina inlägg ligger några dagar av olika skäl – kommer Pål med en annan artikel i frågan White Helmets använder barn i kampanjen för fullt krig Ett utdrag:

NBC News kalte gruppa “Angels on the Front Line.” Washington Post, New York Times og Wall Street Journal har overøst dem med lovprisninger og skrevet om White Helmets’ “selfless, humanitarian role.”

Siden 2015 har organisasjonen drevet en kampanje for «no-fly zone» – flyforbudssone i Syria. White helmets vill ha flygförbudszon och därmed krig



For den som ikke kjenner internasjonal terminologi kan det høres tilforlatelig ut, men enhver som har fulgt krigene i Irak, Jugoslavia og Libya kan det ikke herske noen som helst tvil om hva «flyforbudssone» betyr. Det betyr full krig! Det er å gi fullmakt til USA med vasaller på slep til å bombe et land sønder og sammen. Og konkret i Syria vil det bety krig mellom USA og Russland om luftrommet over Syria, noe som høyst sannsynlig ville bli forspillet til en tredje verdenskrig.

Dette vet naturligvis White Helmets, og det er akkurat derfor de driver denne kampanjen. Og til det formålet bruker de hemningsløst bilder av barn og barns lidelser, slik som på denne kampanjeplakaten.

Kampanjen er veldig profesjonell. Den er antakelig lagt opp av PR-selskaper Purpose Inc, akkurat som kampanjen for å bombe Irak i sin tid var bygd opp rundt det gråtende (og fullstendig løgnaktige) vitnemålet til den unge Nayira. Det var PR-byrået Hill & Knowlton, verdens eldste PR-byrå, som sto for manus, regi, styling og trening av jenta før vitnemålet. Vitnemålet var sånn at kristne pasifister skulle reagere med å støtte krigen mot Irak. Enhver hærfører er klar over hvor viktig fortellerkunstens rolle er i krig.

White Helmet-kampanjen er en slik kampanje. Den retter seg mot våre edleste følelser, instinktet om å beskytte barn, vår empati og vår humanitet. Slike kampanjer har nådd sine mål når de får pasifistiske prester og venstreorienterte anti-imperialister til å rope på amerikansk bombing.

Andra artiklar om White Helmets.

Forum för levande historia, Rio Bio och Margot Wallström stödjer terroristvännen ”White Helmets

Vilka är Vita hjälmarna?

White helmets: Ska al Qaidas skyddslingar få Nobels fredspris

Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?

Vita hjälmarna:Hjältar eller terrorister?

Falsk rapport om gasolyckan i Khan Sheikhoun av läkare från UOSSM som utbildar White HelmetsLäkare utan gränser finns inte i Syrien, återger bara terroristvännen White Helmets uppgifterI White Helmets högkvarter i Aleppo fanns al-Nusras och ISIS’ emblem

i Andra om: Vita hjälmarna, imperialism,Amnesty, desinformation, Syrien, USA, politik, NGO, Clinton, terrorism, Ryssland, demokrati