USA underlättar för kärnvapenkrig

På DN Debatt skriver idag Isabella Lövin ””Sverige bör skriva under FN:s kärnvapen­konvention”. Detta förslag är utmärkt, men Lövin kritiserar bara Rysslands politik, inte USA:s.

Utvecklingen hos den dominerande kärnvapenmakten USA är den motsatta, och Ryssland moderniserar också sina kärnvapen. DN Debatt

USA lägger sedan flera år ned enorma summor på att modernisera sin kärnvapenarsenal. Man utvecklar små kärnvapen som kan borras ned i marken före en explosion som då blir kraftigare. USA är i färd med att upphäva det gamla INF-avtalet från 1987. ”Om USA kan placera kärnvapenbestyckade medeldistansmissiler vid Rysslands gräns skulle Moskva och andra ryska storstäder kunna ödeläggas på några minuter.

1987 förbjöds därför markbaserade medeldistansmissiler, men det avtalet (INF) är nu på väg att upplösas och världen blir betydligt farligare igen.”

The Guardian skriver 8/1 om detta ”Trumpadministrationen planerar att minska begränsningar av användning av kärnvapen och utveckla ett nytt kärnvapensystem med små missilier för Trident-missiler, enligt Jon Wolfsthal en tidigare tjänsteman hos Obama som har sett det senaste, sannolikt slutgiltiga, utkastet till ny kärnvapenpolicy. Denna är betydligt mer hökaktig än Obamas.” Guardian



Det nya förslaget om att göra mindre, mer ”användbara” kärnvapen gör ett kärnvapenkrig mer sannolikt, särskilt med tanke på Donald Trumps beteende och hot.

Nuclear posture review (NPR), den första på åtta år, förväntas bli publicerad efter Donald Trumps tal till nationen i slutet av januari.

NPR utvidgar också situationer i vilka USA kan använda sin kärnvapenarsenal, för att inkludera ett svar med kärnvapen på en attack utan kärnvapen som orsakat massolyckor, eller som var inriktad på kritisk infrastruktur, eller centra för kärnvapenanvändning.” (Slut på utdrag ur artikeln i The Guardian.)

Och i USA diskuteras hur man ska förbereda befolkningen på kärnvapenkrig.

”The Centers for Disease Control and Prevention, known as the CDC, is slated to hold a briefing next week to outline how the U.S. public should prepare for the event of a nuclear war. The scheduled briefing comes as tensions between the United States and North Korea continue to rise, largely sparked by President Trump’s repeated threats to launch a nuclear strike against North Korea. Last week, both former Vice President Joe Biden and former Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mike Mullen said they think the United States has never been closer to a nuclear war with North Korea.”

Jag har tidigare rapporterat att USA för många år sedan i detalj planlagt ett massivt kärvapenagrepp mot Sovjetunionen och Kina, med kränvapenanfall mot bl.a. alla städer med över 25 000 invånare. Detta framkommer i en bok av Daniel Ellsberg – Amerikas mest berömda whistleblower, den tidigare militäranalytikern som läckte ”Pentagon Papers” som bidrog till att avsluta Vietnamkriget.



* USA har också övervägt att använda kärnvapen vid flera tillfällen: Mot Kina i Koreakriget, till stöd för fransmännen i Vietnamkriget, i Afghanistan och en del har nu uppfattar att USA hotar att sätta in kärnvapen mot Nordkorea (Trumps uttalande om ”hell and fire”). Gerson har i boken Empire and the Bomb, 2007, uppgifter om olika tillfällen då USA hotat eller seriöst övervägt att använda kärnvapen.

Observera också att NPT-avtalen 1971 mellan kärnvapenmakterna USA, Ryssland,Kina, Frankrike och Storbritannien stipulerade att dessa skulle avveckla kärnvapnen – liksom andra avtal. I stället ser vi en betydande upprustning.

Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists Slagkraften i nya kärnvapen ökar med tre gånger. Den nya tekniken kallas «super-fuze»,”super-tändrör.”

Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.

Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.



Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.

Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.



Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)

Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.

Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Vidare satsar USA på nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.

Hycklande kärnvapenpolitik.

USA och Ryssland ingick visserligen ett nytt START-avtal i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

USA dominerar Nato.

Sveriges säkerhet påverkas av nära försvarssamarbetet med USA.

Vi måste pressa Sveriges regering att skriva på FN:s kärnvapenkonvention.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!

Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?

I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

