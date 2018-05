Nyligen publicerade Alex Gorka en mycket intressant artikel om den ändrade svenska försvars- och utrikespolitiken. Strategic Culture: USA, Sverige och Finland ökar militärt samarbete för att bilda en ny allians Christine Vaple har vänligen översatt den.

Avslutar med några egna frågor.

Artikeln.

USA:s, Sveriges och Finlands försvarsministrar undertecknade en Avsiktsförklaring att utöka försvarssamarbetet på alla fronter. Ceremonin ägde rum i Washington den 8 maj. De två skandinaviska länderna skrev 2016 under separata avsiktsförklaringar med USA. Nu har de undertecknat ett gemensamt dokument för att samla de tidigare överenskommelserna och öka deras interoperabilitet.



De skandinaviska besökarna hävdade att detta bara var en början på en mer mogen relation. Överenskommelsen betonar ländernas kombinerade gemensamma övningar och effektiviserar de förfarandeprocedurer som fastslagits för att hantera dem.

Andra frågor som tas upp i avsiktsförklaringen inkluderar trepartimöten på alla nivåer, informationsutbyte (inklusive om vapensystem), ökad praktiskt samverkan, samarbete i multinationella operationer, förbättrad kommunikation, och främjande av det strategiska partnerskapet mellan EU och NATO. Det senare kommer att göra skandinaverna till en förbindelselänk som kommer att eliminera risken för att något europeiskt avskräckande medel ska kunna användas med någon verklig självständighet från den nordamerikanska ”big brother”.

Washington vill försäkra sig om att det permanenta strukturerade samarbetet, PESCO-avtalet, inte kommer att skydda Europas försvarsindustri från USA-bolag.

Sverige var värdland för militärövningen Aurora i september 2017, den största sådana någonsin på svensk mark. USA stod för merparten av de besökande trupperna. USA:s militär har har även deltagit i ett antal övningar i Finland på senare tid. Detta land kommer att vara värd för en storskalig NATO-övning så snart som 2020 eller 2021. USA har redan inbjudits. Militariseringen av den Skandinaviska halvön går med full fart framåt.



Den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen omvandlar i själva verket de bilaterala överenskommelserna till ett förbjupat trepartisamarbete.

Av inrikespolitiska skäl är NATO-medlemskap inget alternativ för Stockholm och Helsinfors. Åtminstone inte i dagsläget. Istället har en ny USA-ledd försvarsallians vuxit fram.

Det ökade tempot med övningar förebådar en större USA-närvaro. Detta har långtgående konsekvenser. Med amerikansk militär personal som rör sig till och från Sverige och Finland skulle en offensiv insats mot någon av dessa stater officiellt ses som en attack mot en NATO-medlem. Detta skulle utlösa en reaktion i enlighet med Artikel 5 i Washingtonfördraget. Ryssland ser all närvaro av USA-militär där som provokativ. USA är inte ett skandinaviskt land. Om det inträffar en incident som resulterar i en sammandrabbning mellan ryska och amerikanska styrkor skulle de två skandinaviska nationerna mot sin vilja bli indragna i en konflikt de kanske inte har något med att göra. USA-soldater på deras territorium kommer aldrig att stå under deras nationella befäl.

Mer USA-närvaro innebär mindre suveränitet och större risk.

Faktum är att, eftersom de båda är medlemmar i EU så behövs inte ens Artikel 5, då Artikel 42.7 i EU-fördraget också innehåller en bindande klausul om ömsesidig assistans. Frankrike åberopade denna efter terrorattackerna i Paris 2015.

Förra året gick Sverige och Finland med i den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF). Joint Expeditionary Force (Jef) har inget med nationellt försvar att göraAlla övriga medlemmar i denna sammanslutning av nio länder är medlemmar i NATO. Det innebär att i en krissituation kommer deras väpnade styrkor att operera under NATO:s ledning, och därmed dras in i en konflikt de skulle kunnat undvika om de verkligen varit neutrala. De två länderna samarbetar också med Washington via North Group (NG), som består av 12 länder, men där Sverige och Finland är de enda som inte är medlemmar i NATO. Denna organisation har sin egen dialog med USA. En annan mötesplats är Nordic Countries Group, bestående av fem länder, där dessa två alliansfria länder är medlemmar.

I verkligheten har Sverige och Finland redan gått med i NATO genom andra grupper och överenskommelser. Detta har de gjort på ett informellt sätt, genom att undvika folkomröstningar och relevanta parlamentariska procedurer i respektive länder. Det här bör ses som en del av en större bild. I början av april ägde det första toppmötet mellan USA och de baltiska staterna rum i Washington. Det var en aldrig tidigare skådad händelse som på något sätt hölls utanför medias rapportering.

Ledarna för NATOs ”gränsstater” begärde en permanent militär USA-närvaro i regionen. De vill att den ska vara mycket större än bara amerikanskt deltagande i multinationella bataljoner. De vill ha en permanent närvaro i mycket större skala. Washington, som redan har styrkor stationerade i Norge och Polen, överväger att rotera USA-trupper också genom de baltiska länderna.

Polen och de baltiska staterna är i blickfånget för NATOs krigsförberedelser. Det är lika bra att glömma grundakten om samarbetet mellan Nato och Ryssland (NATO-Russia Founding Act), som säger att inga väsentliga styrkor ska stationeras i gränsområdena. Detta dokument har NATO redan brutit mot.

Gästerna från USA har givit råd om hur man ska verka för amerikanskt inflytande (de kallar det ”demokrati”) i Georgien, Moldavien och Ukraina, medlemmar i en nybildad antirysk allians. Och det gäller inte bara försvarsområdet. Förra året började Litauen importera naturgas (liquefied natural gas – LNG) från USA. Polen har också byggt en LNG-terminal för att öka införseln av amerikansk gas till Europa, vilket konkurrerar med Rysslands energileveranser.

USA:s avhopp från Iranavtalet är inte den enda gången ledande europeiska nationer opponerat sig mot ett amerikanskt ställningstagande. Det finns många fler punkter där man är oeniga. Det Gamla Europa håller så sakteliga på att bygga upp ett självständigt avskräckningsmedel. Klyftan mellan EU och USA håller på att vidgas.

Men, som man kan se så håller Washington på att bygga upp en annan proamerikansk allians på kontinenten. Det betyder inte att den kommer att ersätta NATO. Inte alls. Den kommer tvärtom att stärka USAs position inom blocket.

Utöver NATO leder Washington även en informell allians av ”gränsstater” som skräms upp av ett obefintligt hot. USA hotar med det ryska spöket för uppnå sina utrikespolitiska mål. Norra Europa håller på att bli ett getingbo, där den goda grannpolitiken är på väg att bytas ut mot konfrontation, som är till USAs fördel men som gör regionen mindre trygg. (Slut på artikeln)

Några egna frågor.

Har inte Sverige försämrat sitt säkerhetspolitiska läge genom denna allians med världens ledande krigarstat, brutala USA?

Minskat sitt oberoende?

Minskat sitt anseende som en humanitär stat genom alliansen?

Ökat USA:s styrka och tro på militär uppladdning i Europa?

Bidragit till att öka risken för krig?

Finns andra bedömningar?

