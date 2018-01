Stormaktsintervention i Syrien utan folkrättslig grund

Sveriges Radio rapporterar USA:s planer på styrka i Syrien kritiseras av Turkiet att ”USA:s planer att sätta upp en militär styrka om 30.000 soldater i Syrien längs gränsen med Turkiet har mötts med stark kritik från turkiskt håll, främst för att styrkan mest är tänkt att bestå av kurdiska gerillakrigare. Nu ansluter sig också Iran till kritiken och även FN-chefen Antonio Guterres har på ett inlindat sätt framfört sina invändningar.”…”Planerna på en gränsarmé har också kritiserats av Ryssland, även om Ryssland och Turkiet stått på olika sidor i Syrienkriget, liksom givetvis av Assadregimen.

Där ser man planerna som ett led i att stycka upp Syrien i olika enklaver. Även FNs generalsekreterare Antonio Guterres har kommenterat planerna på ett sätt som uppfattats som vagt avvisande.”

I ett kort uttalande på en presskonferens sa han att för många länder har trupp i Syrien och det skulle vara mycket bättre om det syriska folket kunde lösa problemet på egen hand.

Guterres kallar till fortsatta fredssamtal utan villkor ”Guterres calls for resuming Geneva talks on Syria without preconditions” Syriska nyhetsbyrån Sana

Den folkrättsliga analysen nedan av Lars-Gunnar Liljestrand har nyligen publicerats på Alliansfriheten.se. Lars-Gunnar har berikat debatten med många artiklar om Nato, folkrätt och säkerhetsfrågor, vilka jag ofta publicerat här. Alliansfriheten.se: Inbjudan till intervention

Han är en av författarna till boken ”Lagen mot krig” och har tidigare varit ordförande i FIB-juristerna.

Artikeln.

USA har meddelat att man planerar att sätta upp en ny ”gränsstyrka” på syriskt territorium mot gränsen till Turkiet. Styrkan skall bestå av 30 000 kurdiska soldater. Stormaktsintervention utan folkrättslig grund

Syriens regering har reagerat mot planen och fördömt den som en kränkning av Syriens territoriella integritet och uttalat att den syriska armén har som mål att sätta stopp för USA:s närvaro i landet.

António Guterres

Från Turkiets president Erdogan kommer likaledes hårda utfall mot USA. Idag, den 16 januari, uppmanade han Nato att ta ställning mot USA:s planer och kallade dem ett försök att sätta upp en ”terroristarmé”. I ett tal till sitt parti sade Erdogan: ”Hallå Nato, ni är skyldiga att ta ställning mot dem som hotar och kränker medlemsländernas gränser.”

Det är den USA-ledda koalitionen mot Isil som agerar utan tillstånd från Syriens regering på syriskt territorium. Vi har på den här sajten visat hur koalitionen bryter mot folkrätten genom sin intervention i Syrien.

Trupper i kurdiska SDF

Sverige deltar i Irak i samma koalition, och vi riskerar därmed att dras in i en potentiell stormaktskonflikt i Mellanöstern, eftersom Ryssland är Syriens allierade i kampen mot terroristerna. Vi medverkar också till att undergräva FN-stadgans icke-våldsprincip, då vi ingår i en koalition som olagligt intervenerar i ett annat land. Svenska regeringen tycks blunda för detta, och istället säger försvarsminister Peter Hultqvist att vi skall vara en ”trovärdig, lyhörd och aktiv del av koalitionen”. (Riksdagen 15/12 2017).

Det är kan inte vara ett svenskt intresse att uppträda som bäst i klassen för att kvalificera sig som militär partner till stormakter som bryter mot folkrätten. (Slut på artikeln)

Mattis, och Hultqvist som aldrig protesterat mot USA:s illegala krig i Syrien

Kommentar. USA:s illegala planer är i linje med deras generella tidigare och nuvarande Syrien-politik.

Och 29/12 rapporterar Reuters att USA:s försvarsminister Mattis, känd som ”Mad Dog Mattis” efter sin stora brutalitet mot civilbefolkningen i Fallujah, Irak, uttalar att han ”sees larger U.S. civilian presence in Syria”.

Under hösten har kommit rapporter från bland annat den stora tyska tidningen Sûddeutsche Zeitung om stora vapenleveranser till ”rebeller”, dvs. terrorister enligt Syrienexperter.

Även svenska media, som nyhetsprogrammet ”Rapport” i TV1 har rapporterat att man bussat många ISIS-krigare från Raqqa innan stadens befriades från IS. Man nämnde dock inte att det var USA och kurdiska SDF som genomförde transporten av c:a 3 500 IS-krigare med familj för strid mot Syriens armé i andra delar av Syrien – vilket faktiskt BBC och Reuters rapporterat. USA och kurdiska SDF hjälper IS att fly från Raqqa (BBC)

Bild från BBC:s program

Några artiklar som påvisar USA:s nuvarande och tidigare stöd till terrorister:

Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning

Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

i Andra om: massmedia FIB Kulturfront Syrien, kurder, Ordfront,folkrätt imperialism, Rojava, krig, Israel, Politik, FN, ”unconventional warfare”, demokrati,fred, desinformation, terrorism