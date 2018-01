Vilka är rebellerna i Syrien? – den svarta listan över imperiets skam

Denna artikel publicerades för första gången för precis ett år sedan. Den visar en del av Västs stöd till olika terroristgrupper. Aktuell, även om grupperna kan ha ändrat namn av taktiska skäl.

Denna artikeln från Deutsche Wirtschafts Nachrichten 18/12 2016 har översatts Siv O'Neall, som berikat också denna blogg med flera artiklar och kommentarer. Hon översatte den först till engelska för publicering på Axis of Logic, och sedan till svenska.

Beskrivningen nedan är något osäker i ibland svårbedömda avseenden. Man finner andra uppgifter om antalet stridande i de olika grupperna på olika håll, och antalet varierar över tid. Grupperna saknar nog intresse att offentliggöra en del uppgifter. Flera grupper samarbetar, men samarbetet varierar över tid. Detta beskrivs väl i Tim Andersons bok ”Kriget mot Syrien” Gruppernas inställning till olika varianter av islam beskrivs föga nedan. Trots dessa begränsningar tycker jag att beskrivningen är mycket värdefull. I artikeln i Deutsche Wirtschafts Nachrichten kan man gå till länkar som nämns i texten nedan.

Artikeln.

Västvärlden klagar med stor patos om vad som hänt i Aleppo. EU och den tyska regeringen säger dock inte att i Aleppo liksom i hela Syrien, är det främst legotrupper som är aktivt engagerade. De finansieras av väst och dess allierade. Utan dem skulle det inte vara något krig i Syrien. För den tyska allmänheten [liksom alla andra i världen], är det ofta oklart vem som kämpar mot vem i Syrien. Endast en sida verkar vara klar och tydlig: en allians mellan Ryssland, Syrien, Iran och islamiska Hizbollah. Men vem bekämpar då denna allians? Benämningen på motståndarna till den folkvalda presidenten Bashar al-Assad varierar från ”rebeller” till ”uppviglare” till ”opposition”. Nu finns det även en oppositions-sektion i det syriska parlamentet och de har också ett ministerium (för nationell försoning). Men de stridande ”rebellerna” stöds nästan uteslutande av utländska regeringar och hemliga organisationer.



I den följande listan hänvisar vi nästan uteslutande till västerländska källor – vilket gör det tydligt att användningen av legosoldater är väl känd i internationella medier. Listan är en lista av skam: västerländska underrättelsetjänster och regeringar finansierar, med medborgarnas skattepengar, ett krig i Syrien som har gått helt utom kontroll.

Energipolitiska intressen är ursprunget till detta skändliga krig. Detta gäller västern och även Ryssland och Iran. Den ryska armén har kommit till Assads stöd. Den har gjort det i överensstämmelse med internationell rätt – även om krig alltid är horribelt och Ryssland inte kunde undvika att såra civilbefolkningen. Legosoldaterna är listade här och deras supportrar agerar alla mot internationell rätt.Aktiv i Daraa och Quneitra, rapporterar Al Jazeera. Gruppen stöds, finansieras och leds av the Military Operations Center i Amman (MOC), som är under kontroll av USA, rapporterar Heinrich-Böll- Foundation. BBC rapporterar att södra fronten är en sammanslagning av flera grupper med en stridskraft av 38 000 man, och attThe Southern Front leds av den tidigare syriska generalen Bashar al-Zoubi. Al-Zoubi är en förmögen affärsman som har tjänat sin förmögenhet huvudsakligen från turistnäringen. Enligt tidningen NOW, är han också en medlem av al-Zoubi klanen.

Al-Rahman Legion och Dhaish al-Islam: Aktiv i östra Ghouta, den omgivande landsbygden i Damaskus och i östra Qalamoun, rapporterar Asharq Alawsat. Gruppen arbetar kontinuerligt med salafistiska legosoldat styrkan Dhaish al-Islam. Al-Rahman Legionen och Dhaish al-Islam bildades och finansieras av Saudiarabien. Riad använder gruppen som en paraplyorganisation för att finansiera andra legosoldat grupper i Syrien. ”Samordningsmöten” hölls tidigare mellan den f.d. saudiska underrättelsetjänstens ledare Bandar, USA:s ambassadör i Syrien, Robert Ford, och utrikesministern för Qatar, Khaled al-Attiyeh. Hemliga möten hölls med representanter för Saudiarabien. Möten med USA och Qatar har skett på turkiskt territorium, rapporterar The Guardian. The Guardian Antalet soldater uppgår till mellan 40 000 och 70 000 män, rapporterar Stanford University. Talesmannen för Dhaish al-Islam, Mohammed Allousch, deltog som representant för legosoldaterna i fredssamtalen i Genève, som ensidigt avbröts av Allousch, rapporterar Al Jazeera. Grundaren av Dhaish al-Islam, Zahran Allousch, dödades i ett ryskt flyganfall, rapporterar The Guardian. Den nuvarande militära ledaren för gruppen är Essam al-Buwaydhani. Det finns ingen tillförlitlig information om al-Buwaydhani.



The Levant Front (Jabat al-Shamiyah): Aktiv i norra Syrien/Aleppo provinsen. Gruppen stöds både av västerländska stater och Saudiarabien, rapporterar Reuters. Under det syriska kriget, har det fått amerikanska pansarvärnsvapen. Överbefälhavaren för Levant-Fronten är Abdelaziz Salamah. Enligt uppgifter från Carnegie Middle East Center, är Salamah en ”legosoldat” från den syriska staden Anadan, som tidigare varit ledare för andra grupper av legosoldater.

Nura al-Din al-Zinki: A) Denna grupp av legosoldater är aktiv i Aleppo-provinsen, särskilt i de nordvästra förorterna i staden Aleppo, rapporterar the Militant Leadership Monitor i Jamestown Foundation. Gruppen stöds ekonomiskt av och den är också utrustad med vapen från USA. The US Military Operations Center (MOC) spelar en viktig roll, med CIA som sägs kontrollera finanser och material. Gruppen sägs ha fått amerikanska pansarvärnsvapen från CIA och Saudiarabien, enligt rapporter från The Guardian och NOW. Enligt Medium.com har gruppen cirka 3000 soldater. Gruppens överbefälhavare är Sheikh Tawfik Shahabuddin, enligt Carnegie Middle East Center.

Mountain Hawks Brigade: Mountain Hawks-brigaden är aktiv i Idlib, i nordvästra Syrien. Gruppen ekonomiskt stöd av CIA, som också försett den med vapen. Dess verksamhet samordnas av ett militärt operationscentrum i Turkiet, under ledning av västerländska och arabiska underrättelseagenter – enligt Radio Free Europe/Radio Liberty. Gruppen omfattar omkring 1 000 personer, uppger tidningen Medium.com. Överbefälhavaren av legosoldat enheten är Hassan Haj Ali, en före detta befälhavare i den syriska armén. Soldaterna i denna grupp är utbildade i Qatar och Saudiarabien, enligt Radio Free Liberty/Radio Europa. Mountain Hawks Brigaden har hittills kämpat tillsammans med Jabhat al-Nusra och Ahrar al-Sham mot den syriska armén.

The 13th Division: The 13th Division är särskilt aktiv i provinsen Idlib, rapporterar The Business Insider. Den finansieras av Qatar och Saudiarabien, rapporterar Al Jazeera. Enligt New York Times sägs CIA ha försett gruppen med amerikanska pansarvärnsvapen. Den har en stridskraft 1 800 personer, enligt Medium.com. Befälhavaren för gruppen är överstelöjtnant Ahmed al-Saud, rapporterar BBC. Al-Saud deserterade 2012 från den syriska armén, där han tidigare hade tjänstgjort i 20 år, enligt Al Jazeera. Dhish al-Nasr: Den Dhish al-Nasr-gruppen är aktiv i Hama och Idlib. Enligt the Middle East Eye är Dhish al-Nasr beväpnade och stödda av CIA. Befälhavaren för gruppen är major Mohammed al-Mansour, rapporterar RFS North. Al-Mansour är en desertör från den syriska armén. Dhish al-Nasr har 3.000 soldater. Gruppen stöds av Västmakterna och de sköt ner ett syriskt jaktflygplan med ett luftvärnsvapen i mars 2016, rapporterar L.A. Times. Northern Division:

The Northern Division är aktiv i provinserna Idlib, Hama och Aleppo.

Den grupp bestående av legosoldater beväpnas och stöds av CIA. CIA sägs ha levererat gruppen med bland annat pansarvärnsvapen, rapporterar The Daily Mail. Jamestown Foundation rapporterar att överstelöjtnant Fares al-Bayousch, som tidigare hade tjänstgjort i den syriska armén och var en flygvapeningenjör, var överbefälhavare för denna legosoldat enheten. Gruppen har en stridskraft av 3 250 personer, rapporterar tidningen Medium.com.

First Coastal Division: The First Coastal Division är aktiv i provinserna Idlib och Latakia. Gruppen är också en av de CIA-stödda legotrupperna, rapporterar Wall Street Journal. Det hade tidigare fått amerikanska pansarvärnsvapen, enligt Stratfor. [Befälhavare för] The First Coastal Division är Generalmajor Muhammad Haj Ali. Haj Ali är den högst rankade desertören från den syriska armén som anslöt sig till legotrupperna. Han har blivit befordrad till Nasser Academy i Egypten, rapporterar Al Araby.

The First Coastal Division har uppskattningsvis 2.800 soldater, enligt Media.com.

The Sham Legion/Faylaq al-Sham: The Sham Legion är aktiv i Homs, Hama, Idlib och Aleppo. The Sham Legion stöds av USA, rapporterar den ryska militära portalen South Front. Men de har också deltagit i Operation Euphrates Shield, vilket ledde till att den USA-stödda kurdiska milisen attackerade denna grupp i norra Syrien. Legosoldats- gruppen kämpar för närvarande mot den kurdiska milisen i norra Syrien, rapporterar New York Times. Innan dess hade denna grupp kämpat nästan uteslutande mot den syriska armén. Gruppen har 4.000 soldater, rapporterar Medium.com. Befälhavare för gruppen är Mondher Saras, rapporterar Carnegie. Det finns ingen allmänt tillgänglig information om Mondher Saras.

Ahrar al-Sham: Legotrupperna Ahrar al-Sham är verksamma främst i provinsen Idlib.

Detta är en av de grupper av legosoldater som stöds av CIA, rapporterar The International Reporter. Enligt uppgifter från den ryska regeringens web site Sputnik News, sägs Saudiarabien stödja gruppen ekonomiskt. Al Masdar News beskriver gruppen som stödd av västmakterna. Dess nuvarande befälhavare är Abu Yahya al-Hamawi, en ingenjör från Hama, som hade studerat vid Tishreen University, rapporterar Joshua Landis på sin web site. Dock kommer Abu Ammar al-Ommar att ta över ledarskapet för Ahrar al-Sham, rapporterar AP. Al-Omar betraktas som en hardliner, som vägrar att acceptera en vapenvila med den syriska armén, rapporterar Alalam. Ahrar al-Sham har en stridsstyrka på 15 000 personer, enligt Medium.com.



Jabhat al Nusra/al-Nusra-fronten (Jabhat Fateh al-Sham) Denna kända salafastiska grupp är huvudsakligen verksam i provinserna Idlib och Deir-Ezzor. Enligt efterforskning av den brittiska journalisten Peter Oborne stöder USA och Storbritannien Jabhat al-Nusra, en al-Qaida utlöpare, liksom många andra legotrupper i Syrien. Detta kan ses i dokumentären ”The Report” på BBC Radio. USA och Jabhat al-Nusra är på samma sida i kampen mot president Bashar al-Assad.

al-Nusras ledare al-Jolani

Den nuvarande chefen för the Al-Nusra Front är Abu Mohammed al-Julani, enligt BBC. Al-Julani är en infödd syrier. Han hade tidigare samarbetat med al-Qaida i Irak och var en fånge i Camp Bucca, rapporterar Orient News. The Al-Nusra Front har 12 000 soldater enligt Medium.com

Specialfall MI6 i kriget i Syrien (Spezialfall MI6 im Syrien-Krieg): Efter Gaddafis fall, inrättade MI6 och CIA en ”rat line” från Libyen till Syrien. Vapen och soldater transporterades till Syrien för att störta Assad. Britterna och fransmännen utbildade The Free Syrian Army rebeller och de var stationerade på en turkisk bas. Rebellstyrkorna sägs ha varit stationerade i norra Libanon och delar av Libyen, enligt den brittiska Elite & Special Forces military site. Asia Times rapporterar att MI6 och franska DGSE utbildade rebeller i den turkiska regionen Hatay och Tripoli i Libyen. Dessutom utbildade och beväpnade MI6 rebeller i Jordanien mot Syrien, i samarbete med CIA och franska utbildare – enligt The Guardian.

Martyrs of Islam Brigade/Liwa ‘Shuhada al-Islam

Denna grupp är aktiv i en förort till Damaskus, som heter Daraya. Det är den största legosoldat styrkan i Daraya, rapporterar Orient News. Mellan 2012 och 2016 hade denna grupp fått amerikanska pansarvärnsvapen från CIA, rapporterar Democratic Revolution, Syrian Style web site. Användningen av amerikanska pansarvärnsvapen framkommer också tydlig i de videos som tagits av dessa trupper. Den militära ledaren för legosoldat truppen är kapten Saeed Enker. Han meddelade Orient News att hans trupper skulle komma att stödja grupperna i Idlib i kampen mot Assad. Medium.com rapporterade att denna grupp har över 1 000 soldater.



Islamic Muthanna Movement/Harakat al-Muthanna al-Islamiya: Denna grupp är aktiv i provinsen Daraa och är knuten till ISIS (Liwa Shuhada ‘al-Yarmouk). Finansieringen av denna grupp är oklar. Enligt den arabiska journalisten Nabegh Soror, fick gruppen till en början ekonomiskt stöd av en person från Gulfstaterna som presenterade sig som medlem i en hemlig service stab. Men senare visade det sig att han var en privatperson, rapporterar Zaman al Wasl Organisationen fungerar också som en mellanhand mellan olika islamistiska grupper, enligt Zaman al Wasl. Överbefälhavaren och ”emiren” av gruppen är Abu Ayyup, om vilken föga är känt, rapporterar Al Jazeera. Gruppen har 2 000 soldater, rapporterar Medium.com

Sultan Murat Brigade: The Sultan Murat Brigade är verksam i provinsen Aleppo. Gruppen stöds av Turkiet och medverkar i operationen Eufrat Shield. Deras befälhavare är överste Ahmet Othman Fehim Isa, rapporterar Voice of America. Gruppen har 1 000 soldater, som huvudsakligen är Turkmener, enligt Medium.com. Gruppen tillhör den militära paraplyorganisationen Turkmen Army Syrien (STO).

Turkmen Army Syria (STO): STO grundades i augusti 2012. Denna grupp är aktiv i Latakia, Aleppo, Idlib, Homs och Hama, rapporter Turkomania.org. STO stöds av Turkiet. Den politiska grenen i denna gruppen är det syrisk-turkmeniska parlamentet, med huvudkontor i Istanbul, och andra organisationer i Gaziantep och Yayladag. Grundare och befälhavare för dessa legosoldater är överste Abu Bakir Muhammad Abbas, som är en desertör från den syriska armén, rapporterar Haberler. Den turkiska tidningen Yeni Safak rapporterar att STO har över 5 000 soldater.

***



EU-toppmötets diskussion om Syrien i december mm

I detta sammanhang blir det tydligt varför västvärlden inte kan skydda den syriska befolkningen. Västalliansen måste få sina medspelare från slagfältet, vilket alltid är svårt efter en förlorad strid. Det är oklart om ryssar och syrier är villiga att låta legosoldater på ett tryggt sätt transporteras från Aleppo. Det är också oklart vart legosoldaterna bör transporteras.

Uttalandena från EU och Tyskland skall läsas mot bakgrund av detta.

AFP (Agence France Press, världens tredje största nyhetsbyrå) sammanfattar:

EU:s statsöverhuvud har välkomnat räddningen av Aleppos civilbefolkning, men på samma gång är de maktlösa när det gäller att lösa den syriska konflikten som de själva skapat. I slutdeklarationen från EU-toppmötet i Bryssel fördömde de på torsdag kväll (15/12) attackerna mot den syriska staden och krävde att invånarna skulle kunna lämna East Aleppo ”i trygghet och värdighet”. Förbundskansler Angela Merkel (CDU) talade om en ”mycket deprimerande” situation och anklagade allvarligt Ryssland och Iran. Evakueringen av östra Aleppo [1], som började på torsdagen måste ske under överinseende av FN, är den slutliga deklarationen. Samtidigt måste det vara möjligt att införa förnödenheter och mediciner till staden. Läkare och sjukhus måste skyddas i hela Syrien.

EU Council President Donald Tusk krävde ett omedelbart inrättande av ”humanitära korridorer” i slutet av EU-toppmötet. ”Skyddet av den civila befolkningen är en absolut prioritet.”

[Kommentar av översättaren: Sådana korridorer har inrättats och erbjudits både rebeller och civila flerfaldiga gånger före detta ’end game’. Tusk ser mycket troligt bort från detta med vilje. EU har under hela detta infama krig varit trofast på USA:s och rebellernas sida]

Samtidigt medgav Tusk att EU i den syriska konflikten inte varit så effektivt som det skulle ha varit önskvärt, då de stod inför en ”brutal regim” och dess ryska och iranska allierade. Naturligtvis är EU dock inte likgiltig för det syriska folkets lidande och unionen kommer att fortsätta att utöva påtryckningar på de medverkande.

Merkel lät också nedslagen när hon uttryckte sig om situationen i Syrien ”Jag kommer inte att förneka det faktum att jag finner denna del av diskussionen mycket deprimerande, eftersom vi alla ser något i detta 21:a århundradet, något som är skamligt, som krossar våra hjärtan och som visar att vi inte kunde handla politiskt på ett sätt som vi skulle ha velat göra.”

Samtidigt anklagade hon Ryssland och Iran för att vara ansvariga för attacker mot civila och sjukhus i Aleppo. Dessa är ”brott som också måste bestraffas”. Evakuering av människor från den belägrade östra delen av Aleppo har börjat. Inga hot om sanktioner mot Ryssland finns i slutdeklarationen – EU:s statsöverhuvuden har inget hopp om att sådana sanktioner skulle kunna utöva påtryckningar på Moskva. I toppmötet förklaras det helt enkelt att ”EU överväger alla tillgängliga alternativ.” Hollande sade att sanktioner inte är uteslutna i framtiden ”men vi är inte där ännu”. Det sista EU-toppmötet i år ägnades helt åt den dramatiska situationen i Aleppo. Borgmästaren i stadens östra del, Brita Hagi Hassan, var inbjuden till mötet i Bryssel. ”Vi behöver snarast en koalition för att tvinga regimen och den iranska milisen på marken att hedra vapenvilan”, säger Brita Hagi Hassan. ”Och vi måste organisera en säker evakuering av civilbefolkningen.” Hassan sa: ”Vad sker här påminner om den internationella tystnaden beträffande brott mot mänskligheten i Syrien.” [misstag?: Menar han Libyen?] Kommentar, Anders: Hassan är en person som terroristorganisationen al-Nusra och andra utsåg till borgmästare utan val. Han får alltså framträda inför EU. De rebeller/terrorister som lämnade östra Aleppo har genomgående behandlats mycket milt, vilket väckt protester hos befolkningen. De fick som regel fri lejd till rebellkontrollerat område. Bland de 34 000 som evakuerades från Östra Aleppo vid viss tidpunkt fanns det cirka 4 000 beväpnade legosoldater, enligt uppgift från Röda Korset. De är utrustade inte bara med vapen utan också med explosiva bälten och bomber.

