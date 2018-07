Israel, USA & Co hjälper till i Syrien – evakuerar terroristvännen Vita hjälmarna

Aftonbladet skriver

Israel har evakuerat 800 räddningsarbetare från organisationen Vita hjälmarna (White Helmets) och deras familjer från Syrien till Jordanien efter en begäran från USA och europeiska länder, enligt israeliska arméns radiokanal. Vita hjälmarna är en oppositionell civilförsvarsgrupp som verkat i rebellkontrollerade områden under kriget i Syrien.

Skälet till evakueringen var att gruppen hotades av de syriska regeringsstyrkornas framryckning i södra delen av landet, där upproret mot Syriens diktator Bashar al-Assad en gång började.

Enligt den jordanska nyhetsbyrån Petra har Storbritannien, Tyskland och Kanada erbjudit sig att ta emot räddningsarbetarna och deras familjer inom tre månader. Ab

Det var väl snällt! Man ska ju hjälpa sina kompisar. Låt mig åter berätta litet om Vita hjälmarna.

White Helmets beskrivs officiellt som neutrala men de är de inte alls. De har förbindelser med terroristorganisation al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) och arbetar bara i terroristkontrollerade områden.

White Helmets och al-Qaida

• Raed Saleh, som leder White Helmets, föreslår en ”flygförbudszon» över Syrien (https://www.whitehelmets.org/), vilket verkligen skulle gynna terroristerna.

• White Helmets stöds bl.a. av USA:s utrikesdepartement med 23 miljoner dollar, dvs 200 miljoner kronor och får också stöd av USAID, Storbritanniens Conflict, Stability, and Security Fund , och regeringarna i NATO-länderna Danmark, Nederländerna och Japan.

• I sin marknadsföring använder White Helmets falska videor om barn som räddats: (http://www.globalresearch.ca/the-us-uk-financed-white-helmets-humanitarian-organization-fake-syria-child-rescue-videos/5528871).

• Om White Helmets se denna video! https://youtu.be/5k6hSS6xBTw

• White Helmets är trots hjälpinsatser främst ett slags alibi för kriget mot Syrien av USA och allierade samt terrorister.

• White Helmets bildades i mars 2013 i Istanbul och leds av James Le Mesurier, en tidigare brittisk militär underrättelseofficer som deltagit i några av de mest tvivelaktiga Natointerventionerna, bland annat i Bosnien och Kosovo, Irak, Libanon och Palestina. Den saknar bakgrund och reell förankring i Syrien.

* White Helmets framträdde vid ett seminarium i Stockholms 24/11 2016.

Jag publicerar åter Christer Lundgrens referat från detta seminarium.

”Vid Utrikespolitiska Institutets (UI) möte ”Vita hjälmarna i det syriska infernot” idag fick organisationens företrädare svara på flera skarpa frågor.

Vita hjälmarna, som officiellt kallar sig ”Syriens civilförsvar”, ska i morgon tilldelas Right Livelihood-priset ”för sitt utomordentliga mod, medlidande och humanitära engagemang i räddandet av civila från det syriska inbördeskrigets förstörelse”.

Vid Utrikespolitiska Institutets möte företräddes organisationen av sin chef Raed al Saleh, tolkad av sin PR-chef Farouq Habib. I panelen fanns UI:s företrädare Per Jönsson och Bitte Hammargren. Moderator var UI:s direktör Mats Karlsson.

Efter att organisationen presenterat sig, inledde Per Jönsson med att be Vita hjälmarna kommentera tre kritiska frågor som ställts i sociala media:

1. Vita hjälmarna säger sig vara politiskt och religiöst opartisk, men dess finansiering kommer huvudsakligen från USA, Storbritannien och andra Nato-länder. Ser ny detta som ett problem för er trovärdighet?

2. Varför verkar organisationen bara i terroristkontrollerade områden?

3. Hur kommenterar ni de videofilmer som tyder på att Vita hjälmarna stöder terroristorganisationen al-Nusra och rent av medverkar i avrättningar av fångar?

Bitte Hammargren var mer okritisk och citerade ”en bekant” som sagt att Vita hjälmarna är den enda organisation i Syrien som man kan lita på.

Raed al Saleh gjorde sitt bästa för att framställa Vita hjälmarna som en humanitär och opolitisk organisation, men en fråga från publiken fick honom att tappa fattningen och utbrista i en lång harang mot president Bashar al-Assad, som han påstod var ”fiende till hela det syriska folket” (vilket strider mot såväl valresultat som opinionsmätningar och opartiska bedömare av läget i Syrien).

Flera frågor från publiken speglade skarp kritik mot Vita hjälmarna och indirekt mot att organisationen belönas med Right Livelihood-priset, men en företrädare för svenska utrikesdepartementet framhöll att Sverige officiellt har en positiv hållning till Vita hjälmarna även om Sverige inte tillhör de länder som hittills stött organisationen.”

*

Margot Wallström tweetar

”Honoured to meet Raed Saleh of The White Helmets – @SyriaCivilDef. Heroic humanitarian workers saving lives in Syria’s war.” (https://twitter.com/margotwallstrom)



* Professor Marcello Ferrada de Noli, ordförande i organisationen SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) har i två artiklar i The Indicter Uppdaterade bevis för att White Helmets utför falska ”livräddande” insatser på barn, och för oacceptabla medicinska åtgärder och Indicter 6 March påvisat att Vita Hjälmarna utför hälsovådliga insatser på barn som förefaller vara livlösa eller medvetslösa. Detta har rapporterats i media i flera länder och även i FN:s säkerhetsråd.

*

I en artikel av Tony Cartalucci med titeln ”Fake News Alert: CNN Finally Admits “White Helmets” Staged Fake Video” framgår att CNN och ”White Helmets” bad om ursäkt för publicering av falsk video.

* Nedanstående film på drygt 7 minuter visar bilder från fransmannen Pierre Le Corf på vandring i Aleppo efter befrielsen. Han har bott i staden i ett år. Man ser hur White Helmets högkvarter ligger vägg i vägg med al-Nusras högkvarter. Inne i White Helmets högkvarter finns inte bara deras logga utan också symboler för al-Nusra och även för Daesh (IS/ISIS). Om nu någon tvivlade på dessa organisationers väl belagda samarbete.

Jag har publicerat ett tiotal artiklar om White Helmets. Om man vill läsa en av dem kan man ta denna White Helmets får en Oscar.

White Helmets fick Right Livelihood-priset 2016 och nominerades till Nobels fredspris. Barbariet går segrande fram i Västvärlden, eller är det för mycket sagt?

*

Filmen ”The White Helmets” fick i våras ”Oscar” (Academy Award) för bästa dokumentär – ”The White Helmets – Orlando von Einsiedel and Joanna Natasegaradouble-dagger”.

Man undrar vilken kunskap och vilka värderingar som florerar i Holywood. Det sades innan att årets utdelning av Academy Awards skulle vara ovanligt politiskt. Men vilken politik är det som stöds?

* Nyligen har White Helmets (Vita Hjälmarna) hyllats av talesman för Jabhat Fateh al-Sham, f.d. al-Nusra (al-Qaida i Syrien)

Tre andra videor:

*

Sålunda: Etablissemanget, de politiska ledarna, de etablerade massmedia – och filmindustrin hjälps åt att glorifiera terroristorganisationer – hur konstigt det än verkar för den som vill tro på demokrati och objektivitet. Vad ska vi göra år det? Annat än att informera och kämpa för en bättre värld

