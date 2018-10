Denna artikel av Kajsa Ekis Ekman publicerades igår kväll på Metro som är en politiskt oberoende tidning. USA förlorar kriget mot Kubas internet

”Kubas försök med gratis internet är en seger över stormakten.

Den som satt käppar i hjulet för Kubas uppkoppling är ju inte dess regering, utan USA.

Tror du att Kubas regering förbjuder internet? Du är inte ensam. Detta har nämligen svenska medier påstått i åratal. Senast SR:s Studio Ett i augusti, som rapporterar om att alla kubaner nu ska få gratis internet i sina mobiler, för att ”den kubanska regimen har insett att internet inte går att stoppa.”

Varför hittar de på? Den som satt käppar i hjulet för Kubas uppkoppling är ju inte dess regering, utan USA. Det är ett faktum, oavsett vad man anser om politiska system.



Vilket naturligtvis även gäller internetleverantörer.

Kuba kopplade upp sig första gången 1996 till en hastighet av 64 kbit/s. Samma år stiftade USA Helms-Burton-lagen, vilket gjorde att företag som handlar med Kuba också kunde dömas för brott i amerikansk domstol. Det mexikanska telebolaget Grupo Domos dömdes till höga böter och fick dra sig tillbaka från ön. Uppkoppling gick därför endast via satellit fram till 2011 då Venezuela grävde en kabel under havet till Kuba. Fortfarande gick det dock inte att nå vissa sidor, som Google eller Skype, varför Kubas ledning bjöd in Googles VD Eric Schmidt – som fick bryta mot lagen för att besöka ön. Efter att själv kunnat se hur Google inte fungerade på ön blev Schmidt chockerad, och skrev ett uttalande där han i hårda ordalag fördömde USA:s blockad: ”blockaden går helt emot amerikanska intressen… nu använder befolkningen olicensierade versioner av Windows eftersom USA inte låter dem köpa licenser”.

Samma år blev Ericsson dömt till böter på 1.75 miljoner dollar av USA för att ha sålt IT-produkter till Kuba. Ericsson bad om ursäkt och de ansvariga avskedades.



Så när Kuba nu gör ett försök med gratis internet i mobilen, så är det en seger över den stormakt som gjort allt för att hindra det. Och då har vi inte ens talat om all den sjukvårdsutrustning som inte fått säljas till landet på grund av blockaden.