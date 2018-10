Mao och politisk monsterlitteratur

Denna artikel har jag läst i den utmärkta tidskriften Folket i Bild Kulturfront. Den har skrivits av Torbjörn Wikland, som följt utvecklingen i Kina sedan 50 år tillbaka. Han har också varit vice ordförande i Svensk-kinesiska Vänskapsförbundet och ordförande i föreningen Folket i Bild Kulturfront.



* Artikeln publiceras i ett läge då media börjat leverera tung kritik mot Kina för påstådd hård behandling av uighurer, en negativ och delvis felaktig bild av Kinas politik i ”Dokument utifrån” 7/10 och en demoniserad bild av Mao i ett program på Kunskapskanalen. Jag återkommer om det senare. Dokument utifrån visade ”Världen enligt Xi”. Filmen ger en överdrivet negativ och delvis felaktig bild av Kina, som påsås lägga sig i andra länders politik och vilja sträva efter världsherravälde med sin politik. Men utmärkande för Kinas utrikespolitik är att man inte lägger sig i andra länders politik – i motsats till USA, som startar krig, stödjer statskupper och inför illegala sanktioner mot länder man ogillar. Kinas utrikespolitik

Samtidigt målar USA alltmer upp Kina som en fienden, och sätter in handelskrig och sanktioner mot landet. Kritiken kan uppfattas på olika sätt. Den reser frågan om USA-tillvända som media följer USA-elitens politik att kritisera och rentav demonisera Kina.

År 2017 publicerade Oktoberförlaget ”Var Mao verkligen ett monster?” (översättning av boken ”Was Mao really a monster?”, först publicerad 2010 i USA och Canada och redigerad av Gregor Benton och Lin Chun). Kanske lockar varken titeln eller bokens innehåll en bredare läsekrets. För att hänga med i bokens djupdykningar i kinesisk 1900-talshistoria bör man ha lite förkunskaper och vara intresserad av de stora omvälvningar som skedde i Kina med början på 1920-talet och fram till Mao Tsetungs död 1976. Men boken är väl värd att läsa för den som vill förstå 1900-talets historia och varför en sådan förståelse lätt hindras av vad jag kallar politisk monsterlitteratur. Det gäller oavsett om man har gillat eller varit kritisk mot Mao och den kinesiska omvälvningen under hans levnad.



Boken tar sin utgångspunkt i en annan bok, publicerad 2005: ”Mao. The unknown story” av Jung Chang och Jon Halliday (först utgiven på engelska i USA, översatts till många språk, spridd i stora upplagor). På svenska blev den ”Mao den sanna historien” utgiven av Prisma 2006. I de stora medierna fick den ett översvallande mottagande. Sunday Times´recensent skrev att ”Mao var det största monstret av dem alla – den röde kejsaren av Kina”. Omdömet var följdriktigt utifrån vad Chang och Halliday skrev. Mao beskrivs som okänslig för mänskligt lidande och skicklig på att manövrera sig fram till ledare för den kommunistledda motståndsrörelsen genom intriger och falskspel.

Edgar Snows berömda beskrivning av den långa marschen på 1930-talet var förfalskad. Insatserna i kriget mot de japanska erövrarna berodde främst på Chiang Kaishek och inte på de gerillabaserade styrkorna. Mao var sedan själv ansvarig för minst 30 miljoner kinesers död under hungerkrisåren 1959-62 förutom den fasansfulla kulturrevolutionen – för att nämna ett fåtal av de händelser som fått en dramatisk och mörk beskrivning i Chang&Hallidays bok. Och detta berodde, menar de, helt på Maos personliga intrigspel, politik och beslut. Mao var alltså ett nattsvart monster.



I främst USA och Europa finns sedan länge en mycket omfattande forskning kring Kinas 1900-talshistoria. Där blev mottagandet av boken betydligt svalare än i stora media. Det kanske förvånar eftersom Kinaforskare sällan har varit positiva till vare sig Mao eller omvälvningen i Kina under hans tid. Det är just vad dessa Kinaforskare skriver om ”Mao. Den sanna historien” som är det centrala i boken ”Var Mao verkligen ett monster?” Även om forskarna har mycket varierande uppfattningar om Mao och hans tid så förenas de i ifrågasättanden av Chang&Hallidays omdömen, slutsatser och sätt att skriva boken.

Mycket av vad Chang&Holliday skrivit vederläggs direkt i Kinaforskarnas artiklar. Men flera av forskarna går längre. De oroas av Chang&Hallidays stora genomslag i opinionen och den påverkan på Kinaforskningen som det kan leda till. Chang&Hallidays bok innehåller t.ex. en oerhört omfattande referenslista. Efter flera av forskarnas kontroll av de uppgivna källorna blir referenslistan ett stort frågetecken.

Listan refererar till intervjuer som aldrig ägt rum, påståenden som de intervjuade inte har sagt eller hänvisningar till hemliga eller muntliga källor som ingen annan än författarna läst, hört eller känt till. Därför drar några av Kinaforskarna slutsatsen att de måste använda boken i undervisningen av sina studenter för att visa hur man INTE ska bedriva vetenskaplig och seriös Kinaforskning. Till saken hör också att Chang&Holliday med enstaka undantag vägrat att kommentera Kinaforskarnas kritik.



Trots att Chang&Halliday säger att de forskat fram den sanna historien om Mao så är de i praktiken ointresserade av Kinaforskning och vad Kinaforskare tycker om deras bok. Deras syfte är att politiskt avfärda i stort sett allt som skett under Maos tid. För att nå syftet tar de till flera knep – som nog undgår många av bokens vanliga läsare. Knepen har stöd i psykologisk forskning om hur man påverkar människor. Den främste forskaren inom ämnet är nobelpristagaren Daniel Kahnemann. Hans bok ”Tänka snabbt och långsamt” är en bibel för proffs inom reklam, marknadsföring och media. Han visar bl.a. hur lätt vi faller för förenklade eller felaktiga påståenden, bara de presenteras på ”rätt” sätt.

Ett sådant knep är att presentera ett ”ankare”. Det har vi alla mött i reklamen: Vårt erbjudande är värt 3.000 kr men Du får det för 1.800 kr! Många av oss faller pladask i stället för att granska ankaret 3.000 kr. Chang@Halliday skriver på samma sätt. De skriver att Mao är ansvarig för 70 miljoner kinesers död. Mot detta ”ankare” har Du svårt att värja Dig. Säger Du att det kanske ”bara” är 10 miljoner har Du fallit i fällan.

Fällan påminner om den klassiskt ledande frågan: Har Du slutat slå Din fru? Svarar Du ja eller nej är Du fast. Om Du i stället gör en längre utläggning om Ditt förhållande till hustrun låter det misstänkt. Chang&Hallidays bok ackompanjerades också av en omfattande marknadsföring. ”Ankaret” om bl.a. 70 miljoner blev etablerat i den allmänna debatten om Kina – oavsett Kinaforskares invändningar. Boken är således en propagandamässig succé och vi anar att för detta har Chang och Halliday fått mycket bra betalt. Boken faller väl in i en särskild litteraturtyp – jag kallar den för politisk monsterlitteratur. Sovjetunionen och Stalin har på motsvarande sätt i bokform avrättas av bl.a. Robert Conquest.

En varningsklocka för den tvivlande är att såväl Chang&Halliday som Robert Conquest har fått särskilda utmärkelser och beröm av de amerikanska presidenterna – far och son – Bush.

Boken ”Var Mao verkligen ett monster?” är en mycket seriös insats för att dissekera den politiska monsterboken om Mao. Vi – liksom seriösa historieforskare – behöver sådana verkligt analyserande böcker för att begripa historien och den nära samtiden. Och det gäller oavsett om vi gillar eller är kritiska mot dem som porträtteras i monsterböckerna.