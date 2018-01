Stefan Löfvén ville ha avspänning med Ryssland – Vad vill man nu då?

Nu på lördag kommer försvarsminister Peter Hultqvist att intervjuas i ”Lördagsintervjun” i Sveriges Raio P1. Hoppas ha möjlighet att lyssna. Som framgår nedan medförde detta bl.a. ett kritiskt blogginlägg här av Ulf Karlström. Vid denna tid förra året (9/1) sa statsminister Löfven att han ville ha avspänning och dialog med Ryssland. Man undrar hur det är nu.

DN skrev nyligen ”Statsminister Stefan Löfven har inte skrätt orden när det gäller riskerna för att Ryssland ska försöka påverka den svenska valrörelsen. ”Vi ska skydda vår demokrati”, har han försäkrat.” Beredskapen mot valpåverkan haltar Bidrog till min bloggartikel Påverkan på svenska valet 2018 väntas – starka skäl att misstänka USA

Kanske framkommer något vid intervjun med Hultqvist 13/1 i år.

Jag tror att denna återpublicerade artikeln kan vara en bra bakgrund.

I lördags hörde även jag ”Lördagsintervjun” med försvarsminister Peter Hultqvist – se morgonens gästblogginlägg av den, liksom mig, inte särskilt nöjde Ulf Karlström.Be om ursäkt, Hultqvist Peter Hultqvist sa att han inte hade skäl att ifrågasätta rapporten från säkerhetstjänster i USA, som påstår utan bevis, att Ryssland under president Putins ledning hackade och påverkade presidentvalet i USA. Förargad och frustrerad över den okunnigt okritiskt Hultqvist vaknar jag upp arla morgon, vankar fram till en dator för att annonsera dagens första blogginlägg.

Sätter på morgonnyheterna och hör på Ekot en intervju med statsminister Löfvén. Han förordar nu kontaktar med Ryssland, talar om avspänning och hoppas på ett möte mellan utrikesministrarna Wallström och Lavrov. Sveriges Radio Detta är utmärkt. Det nämndes att det inte kan ske i New York i januari då Sverige är ordförande i säkerhetsrådet, detta eftersom Lavrov inte ska till New York då.



Stefan Lindgren skriver i Ryska Posten nr 1 2017: Beskedet gav statsminister Löfven under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen igår söndagen, enligt Ekot.

”Det är inte smart att först öka spänningen och sedan söka ett ökat skydd i ett NATO-medlemskap. Det är bäst

att se till att spänningen inte ökar”, säger Stefan Löfven.

Det återstår att se hur mycket substans det finns i Löfvéns nya insikter. Stoppet för Nord Streams lagring

av pipelines i Slite och Karlshamn var den senaste i en lång rad ovänliga handlingar från svensk sida. Nu köar

en rad andra svenska hamnkommuner för att få ta över uppdraget, enligt Lars O. Grönstedt som leder gaskonsortiets

svenska gren. Kommer regeringen att stoppa även dem?”

Dagens Industri skriver att ”Flera svenska hamnar på kö för ryska Nord Stream”DI:

”55 miljoner kronor kan därmed hamna i någon annan svensk kommun, då bolaget kontaktats av nio andra regioner med hamnar runt Östersjön. ”Jag är inte förvånad över det, affären är ju jättestor, men jag trodde kanske inte att vi skulle få så pass många erbjudanden, säger Lars O Grönstedt, Nord Streams svenska chefsrådgivare, som inte vill avslöja vilka intressenterna är.”

Nord Streams huvudägare är ryska Gazprom som i sin tur ägs av ryska staten. Gasledningen Nord Stream, som egentligen består av två ledningar, går genom Östersjön från Viborg i Ryssland till Lubmin i Tyskland. Nord Stream 2, ytterligare två ledningar, är tänkt att läggas parallellt med tidigare ledningar och ska öka kapaciteten.

EU-ledare från åtta länder har protesterat till EU-kommissionen över planerna på ännu en rysk gasledning. Det innebär risker för energitillgången i Central- och Östeuropa, anser de.

Det stora kruxet enligt regeringen när Rysslands återinförlivning av Krim, utan våld, och med stöd av över 90 % av befolkningen vid en folkomröstningen. Statskuppen, genomförd med våld av fascistiska och högerextremistiska grupper 22/2 2014 mot en i lovordade demokratiska val (OSSE) valde Janukovytj blundar man för. Likaså att statskuppen skedde dagen efter det att en överenskommelse, en kompromiss ingåtts mellan president Janukovytj och ledande politiska motståndare, vilket skedde i närvaro av andra statsledare från EU.



Anders Björnsson har diskuterat detta i december inte småstatspolitik – äventyrspolitik! och skrev bl.a. ”Den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken är irrationell. Den har gjort Sverige till en fiendenation i ryska ögon. Stockholm har inga normala officiella kontakter med Moskva. Svenska regeringen önskar att affärer och handel med detta land inte ska kunna bedrivas på sedvanligt vis. Sverige är det land i Europa som starkast har yrkat på ekonomisk krigföring mot Ryska federationen.

Men Sverige har ingen kraft att sätta bakom sina hårda, stundtals oförsonliga ord.”…”En ansvarskännande politiker måste kunna språka även med den som han på mer eller mindre goda grunder föraktar. Föraktet är en känsla, dialogen håller den i schack. Förakt får inte styra det politiska handlandet – det vore oförnuftigt och på sätt och vis ociviliserat, barbariskt – lika litet som sympatier. En utrikesminister, särskilt i en oskyddad, militärt försvagad småstat, har faktiskt en skyldighet att inte tala om vilka hon gillar eller ogillar.”

Torbjörn Wikland belyser viktiga storpolitiska aspekter som kanske nått fram till regeringen. Torbjörn Wikland

”Strategiskt viktigare är allas växande ovilja att underordna sig den amerikanska världspolisen (eller ”the world sheriff” som Hans Blix kallade det i sitt föredrag i London i december 2016). Ett av de senaste exemplen är Rysslands, Turkiets och Iran hittills förbluffande framgång att skapa vapenstillestånd och till och med fredsavtal i Syrien – helt utan samarbete med USA och FN, men som dessa efteråt har accepterat.”… ”Det finns idag bara en enda supermakt – USA. Det strategiskt viktiga är emellertid att supermakten USA förlorar mark på det ena området efter det andra. Detta borde vara en av de viktigaste strategiska frågorna att reda ut när man bestämmer det svenska försvarets framtida inriktning de närmaste cirka 20 åren.”



Ryssland är inte enbart en europeisk makt. Just nu verkar EU:s handelsbojkott leda till att Ryssland fördjupar samarbetet med stater utanför EU i anslutning till dess gränser i söder, även rent militärt samarbete. Och att tro att Nordeuropa skulle vara särskilt intressant för Ryssland är bara dumt (något ändrat av mig).

Svensk-födda Siv O´Neall som sedan länge bor i Frankrike skriver i en kritisk artikel bl.a. detta: ”US/NATOs bedövande och aggressiva politiska och militära propaganda och handlingar står i stark kontrast till Putins lågmälda både politiska och militära defensiva svar. Vad som nu behövs är en klarsynthet hos västvärldens olika befolkningar. President Hollande i Frankrike som normalt är en helt medioker regeringschef, har förvånansvärt nog offentligt sagt att vi européer måste inse att Ryssland är en del av Europa och att vi måste närma oss Ryssland, inte U.S.A. och stödja Putin. Jag har mycket sällan några goda ord att säga om de franska politikerna, men i detta fallet är det mycket betryggande att han ger oss sitt stöd. Också flera tyska politiker (men dock inte Frau Merkel — ännu) har talat för återupptagande av handel och fredlig kontakt med Ryssland. Dessa sanktioner bygger inte på någon som helst realitet. De är grundade enbart i amerikansk propaganda och rena lögner. ” ”Brev från Frankrike om Sverige, EU och Ryssland



Avslutningsvis, Sveriges säkerhet skulle givetvis öka om vi har bättre relationer också med Ryssland i stället för att som nu sitta i knä på USA och okritiskt anpassa sig till och återge USA-ledares bedömningar. Då kan Sverige också närma sig den i realiteten mycket avlägsna ”alliansfriheten” som lyfts fram i ord, men som nu saknar täckning i verkligheten. Detta har tidigare diskuterats i blogginlägg Mer samarbete med Ryssland! En ändrad svensk politik har en självklar botten också i det svaga svenska försvaret samt det förhållande av andra politiker i Europa (se bl.a. ovan) – och i USA (Trump, Kissinger) verkar vara på väg att prova en mer realistisk och fredsvänlig politik. Rapporten och utspelet om rysk hackning av val i USA – utan bevis – kan här ses som ett försök från så kallade neokonservativa att motverka den under senare år förda aggressiva politiken av USA mot Ryssland.

