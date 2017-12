Putins utrikespolitik – mest fredlig eller mest krigisk?

Rysslands och Putins utrikespolitik utsätts för granskning och mycket kritik. Jag tar upp några konkreta förhållanden innan jag återger synpunkter från presskonferensen nyligen med Putin, världens sannolikt mest demoniserade person. En bakgrund till mitt inlägg ges litet längre ned (”Påstående från vänsterman”) om stora likheter mellan Sovjets utrikespolitik under Breznev och Rysslands utrikespolitik.

Särskilt kritiserat är det fredliga återinförlivandet av Krim med befolkningens stöd. Detta var i strid med folkrätten efter vad kan förstå. Media tiger dock helt om den mycket värre händelsen i Ukraina just innan – statskuppen mot folkvald president, i av OSSE lovordade val, dagen efter överenskommelse mellan president och opposition i närvaro av EU-representanter. Godkänt direkt av USA och EU. Och Krims överföring till Ukraina inom Sovjetunionen 1954 skedde utan att befolkningen hördes.

Det påstås att Ryssland finns i Ukraina, eller har ockuperat östra Ukraina, men belägg för detta har inte presenterats. Se mera nedan.



* Ryssland har fått mycket kritik för sitt lagliga och effektiva bekämpande av terrorismen i Syrien tillsammans med Syriens arabarmé, på inbjudan av Syriens regering. USA:s intervention i strid med folkrätten och med känt stöd till terrorismen kritiseras knappast.

* Ryssland anklagats för att ha börjat krig mot Georgien 2008. Rysk aggression mot Georgien och de baltiska staterna? och gästblogginlägget Angrep Ryssland Georgien?

Ett utdrag ur den artikeln:

”FN:s utredningsteam ledd av Heidi Tavliavini fastslog i sin rapport: ”De öppna fientligheterna började med en storskalig georgisk militär operation mot Tskhinvali natten mellan 7 och 8 augusti 2008. Operationerna startade med en massiv georgisk artilleriattack.” Nära 2000 osseter dödades och huvudstaden Tskhinvalis centrum ödelades. En tredjedel av Sydossetiens invånare tvingades fly.”

* Ryssland har också kritiserats för att ha slagit ned uppror i Tjetjenien, vilket tidvis var präglat av islamistisk fundamentalism och stöd av USA. Ryssland har dock folkrättsligt rätt att slå ned uppror i sitt land, liksom Syrien (där en utländsk intervention från början var tydlig). Sedan gjorde Ryssland stora misstag, särskilt under det första tjetjenska kriget under Jeltsins tid.

* Ryssland står fast vid avtalet med USA om begränsning av långdistans- och medeldistansmissiler med USA. USA har ensidigt dragit sig undan.

* USA har flera gånger hotat Nordkorea med förstörelse, och med kärnvapenangrepp. Ryssland föreslår förhandlingar förenat med stopp för Nordkoreas missiltester och av de upprepade stora USA-ledda krigsövningarna i Sydkorea nära Nordkorea, och med kärnvapensinulationer ibland.

* USA och media anklagar Ryssland för inblandning i val i USA, utan belägg. Däremot är det väl belagt att USA intervenerat i minst 80 val i minst 45 länder, enligt forskare i USA.

* Ryssland har ett handfull militära baser utomlands medan USA har c:a 700 baser i uppemot hundra länder.

* USA:s militärutgifter är ungefär 10 större än Rysslands.

Los Angeles Times: US interventions in foreign elections USA- Forskare: USA världsbäst i manipulering av andra – 45 -länders val och USA har olagligt och odemokratiskt påverkat valen i många länder

LA Times

En vänsterman skrev i intern grupp utan att redovisa fakta eller analys ”Det enda som skiljer dagens Ryssland från Sovjetunionen under Brezjnev är den militära styrkan och därmed förmågan att med påtryckningar och våld få andra länder att dansa efter sin pipa.”

Min bedömning efter denna lilla genomgång är att detta inte är fallet. Ser tydlig skillnad mellan Sovjets illegala invasion i Afghanistan och Rysslands nuvarande politik. Det är ren spekulation vilken politik skulle föra om landet var militärt starkare. Och stor skillnad mellan USA:s brutala, folkrättsvidriga krig och krigshot samt Rysslands fredligare politik.

Även om media inte rapporterar det.

Jag har redan rapporterat från Putins presskonferens, och presenterat en film på 4 timmar med engelsk text som återger hela konferensen på engelska. Putin håller sin årliga presskonferens nu!

Putin kommer till tals.

Här ett förkortat översatt utdrag som behandlar utrikespolitiken. Läs och hör direkt från världens sannolikt mest demoniserade person! Duran President Putin fick flera frågor om EAEU-integrationen. Putin svarade positivt och sade att alla medlemsstater, inklusive Ryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien och Vitryssland, har arbetat nära att modernisera både fysisk och digital infrastruktur i olika medlemsstater. Putin noterade att den tillväxten i EAEU är högre än i Ryssland, vilket är ett bevis på att samarbetet är ömsesidigt fördelaktigt, med utgångspunkt i en modell som inte hotar en medlemsstats suveränitet (en kritik som ofta ställs mot EU).Arbetet i EAEU är inte ett svar på EU-sanktioner. Iran ska ansluta sig 2018.

Nordkorea

Ryssland accepterar inte Nordkoreas kärnvapenstatus, och arbetar med att minska spänningarna i regionen. Putin fördömde också amerikanska provokationer på olika sätt och ifrågasatte varför detta skulle kunna förbättra situationen.

Han hänvisade återigen till sin analogi till Irak och Libyen och sa att när Pyongyang såg hur USA förstörde två länder som inte kunde skydda sig, så vidtog Nordkorea det logiska steget för att kunna göra det. Putin påminde dessutom om att situationen försvårades av USAs ovilja att engagera sig i konstruktiva samtal med Pyongyang som kunde ha skapat en varaktig överenskommelse om fred.

Putin sa sedan att Rex Tillersons senaste uttalanden, som tyder på att Washington kan vara villigt att diskutera saken direkt med Pyongyang, var en positiv utveckling, även om Washington verkade vilja förneka Tillersons uttalande snabbt.

Syrien

Putin uppgav att han ”var tvungen” att gå till Syrien för att göra sitt tillkännagivande om en partiell trupptillbakadragning. Han uppgav att de flesta terroristgrupperna i Syrien har besegrats och säkerhetsfrågor som involverade hans resa samordnades med ryska trupper i Syrien på ett mycket professionellt sätt. Putin sade dock att ytterligare arbete fortfarande måste göras för att förstöra det som kvarstår av terroristhotet i Syrien. Han sade att en ökning av människors välfärd är avgörande för att förhindra hot från terrorister i framtiden. När det gäller fredsprocessen sa han att alla parter måste motstå frestelsen att utnyttja kortsiktiga politiska mål.

Man ser att terrorister flyr från Syrien till Irak och att USA inte slår till mot dem, eftersom de kanske vill använda dem senare mot den syriske presidenten Bashar al-Assad. Det är väldigt farligt.

Putin uttalade vidare att det är viktigt att hjälpa verkliga syriska flyktingar att återvända till sina hem.

Ukraina/Donbass-konflikten

Putin beklagade att Kiev-regimen inte var villig att genomföra MINSK II-överenskommelserna. Han beklagade vidare att även när Rada (parlamentet) i Kiev godkänt särskild status för Donbass i linje med MINSK II fortsätter Kievs styrkor att agera aggressivt.

På grund av detta är det viktigt att Donbass militarer kan försvara sig. Putin sade också att han är övertygad om att även utan ryskt hjälp kommer de att kunna göra det och att det var nödvändigt för Donbass folk att förbli beväpnade för att undvika en ”massaker” i händerna på Kievs trupper, nationalistiska (neo-nazistiska) volontärer och pro-Kiev legosoldater.

Han nämnde att centrala regioner i Ukraina införlivades i Ryssland år 1654 och att efter krig med ottomanska Turkiet blev andra områden (Novorossiya och Krim) införlivade i Ryssland. Dessa områden tillsammans med delar av de tidigare polskkontrollerade regionerna i väst av Ukraina tillfördes Sovjet 1945. Putin noterade att 1954-överföringen av Sovjet-krim till Sovjet-Ukraina faktiskt var olaglig i enligr med sovjetiska lagar.

Slutsatsen som Putin gjorde var att medan de flesta ryssar och ukrainare ser sig själva som en del av en bredare broderlig nation, är framtiden upp till människorna i Ukraina, vad gäller hur de skulle vilja styra sig själva. Om de väljer att förbli helt skilda från Ryssland är detta deras val och de måste arbeta för att förbättra sina förhållanden själva.



Förbindelser med Kina/En Belt-One Road

President Putin välkomnar de beslut som fattats av det kinesiska styrande kommunistpartiet när det gäller moderniseringsprogram och en ökad tonvikt på respektfullt samarbete med internationella partners via initiativet One Belt-One Road.

Han uppgav vidare att den kinesiska modellen på många sätt liknar det som Ryssland för närvarande bygger internt och bland Rysslands internationella partner. Putin prisade den kinesiska ekonomins snabba tillväxt och krediterade dem till goda beslut som fattades av president Xi Jinping och hans föregångare. Han kallade Kina en ”strategisk partner för Ryssland” och sade att Ryssland och Kina har 63 miljarder dollar i handelsomsättning. Putin uttryckte sin optimism att denna siffra sannolikt kommer att öka. Han uppgav att EAEU och One Belt-One Road är kompatibla och att Ryssland försöker delta i bredare samarbete i Asien och att framsteg har gjorts på detta område hela tiden. Han uppgav att ”Kina ingår i några större projekt i Arktis, vi har just lanserat den första etappen av det flytande naturgasprojektet Yamal där Kina är en stor investerare. Vi har ett annat bra projekt för höghastighetståg Kina till Europa via Ryssland. ” Slutligen sade Putin att oavsett resultatet av nästa års presidentval i Ryssland att Ryssland och Kina kommer att förbli strategiska partner under lång tid.

USA: s återkallande av kärnvapenfördraget om medeldistansrobotar.

Pesident Putin anmärkte att USA:s ensidiga övergivande är ett fördragsbrott för intermediate-range (INF-fördraget) men sade att Ryssland fortfarande är kvar i linje med Rysslands engagemang för internationella protokoll.

Han uppgav att när USA placerar missiler nära Rysslands gränser, särskilt nära Rysslands europeiska gränser, kommer Ryssland att vidta lämpliga defensiva åtgärder.

Russiagate/Donald Trump

USA-baserade ABC news frågade president Putin om ”Russiagate” -skandalen med Donald Trump, som i själva verket borde kallas Israelgate eftersom Israels premiärministern samarbetade med tjänstemän i Trumps övergångsteam för att försöka påverka andra nationers utrikespolitik och FN själv.

”Det är upp till det amerikanska folket att bedöma Trump, inte jag. Men titta på marknaderna, de går upp, vilket indikerar att investerarna litar på honom. Vi respekterar också USA: s opposition. Jag vet inte om Trump fortfarande har samma önskan att samarbeta nära oss, men jag hoppas att vi kan samarbeta nära i en rad frågor. ”När det gäller så kallat Trump-samverkan (collusion) med Ryssland sa Putin:” Det har blivit uppfunnet av dem som vill des-legitimera Trump. Dessa människor förstår inte att de undergräver sitt eget land, de visar inte respekt för de amerikaner som röstade för Trump”. Slutligen angående kontakter mellan ryska diplomater och amerikaner: ”Det är vanlig praxis för diplomater att prata med det – vad är konstigt med detta? Varför har vi denna ‘Russia spy hysteria?” Russigate för att delegitimera Trump

VM i fotboll 2018.

VM Putin sa att Ryssland har en lång framgångsrik hsitoria i att arrangera internationella sportevenemang. Han uppgav vidare att alla större offentliga infrastrukturprojekt relaterade till VM i fotboll, inklusive de 12 VM-stadionerna i 11 ryska städer, är på gång, förutom en stadion som har en 2 månaders fördröjning. Putin att allt kommer att bli klart i tid. Han Putin uppgav att hälften av finansieringen för VM är från offentliga medel och hälften från privata investerare.

Andra områden

-Skatter: Det finns ingen planer på att öka beskattningen.

-Aborter: Ryssland förbjuder inte aborter.

-Afghanistan Ryssland är villigt att samarbeta med internationella partners, inklusive USA, om säkerhetsproblem i Afghanistan.

-Kärnvapenkrig. Putin sade att han inte anser att USA: s beslut att fälla kärnvapen över Japan 1945 var riktigt.

Kommentar: De flesta av USA:s högsta generaler då har samma bedömning som Putin. Atombomberna onödiga i Andra världskriget enligt ledande USA-generalerna

-Irak-kurderna: Putin uppgav att Ryssland har goda förbindelser med Irak och också med Iraks kurdiska autonoma region. Han förväntar sig att kurdiska ledare respekterar den irakiska regeringens beslut.

i Andra om: Putin, presskonferens,Ukraina, USA, Ryssland, Trump, ekonomi demokrati,imperialism, Krig, fred, Politik, försvaret, massmedia