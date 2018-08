Rysk aggression mot Georgien och de baltiska staterna?

Frågan om rysk agression dyker upp då och då. Jag återpublicerar därför denna artikel som publicerades för ett år sedan. Kan ses som komplement till den artikel om Georgien-kriget som publicerades tidigare idag.

Siv O'Neall i Lyon, som skrivit artikeln

Hon har varit kolumnist i första hand för Axis of Logic, en progressiv anglofon site, i över 10 år. Hon har undervisat i franska i high schools i nio år i Westchester, NY, och i engelska i grandes écoles i 25 år i Paris och Lyon.

31/7 2016 kom Finns förklaring till den svenska russofobin? som följdes av 19 kommentar. Vi fick bl.a. en kritisk kommentar av ”Thomas”, som jag beslöt Siv besvara mer utförligt. Och det har hon gjort med besked! Hela två blogginlägg (jag har med Sivs godkännande delat upp Sivs utförliga svar). Det första, kortare (nedan) avser Georgien och de baltiska staterna och det senare, längre om Ukraina.

Sivs artikel avseende Georgien och de baltiska staterna.

Synpunkter från en kommentatorn Thomas: ”Det du kallar ”ryssofobi” skulle ju också kunna bero på att Ryssland ockuperat Krim, är otäckt aggressiv emot de baltiska staterna och fört krig i Georgien. Det skulle ju kunna vara en enklare förklaring än dina vidlyftiga konspirationsteorier. Du påstår också, helt felaktigt, att Ryssland skulle vara ”den andra stormakten”. Det är Kina som är den andra stormakten idag, ekonomiskt, militärt och geopolitiskt. Vilket är lite nesligt för Ryssland, som ju desperat försöker att vara en stormakt…..”

Sivs svar:

Georgien är en logisk och kronologisk början till svar – en otroligt komplicerad historia.

”Kaukasusområdet, där Georgien ligger, är som ett lapptäcke av olika nationaliteter med skilda språk och kulturer. Under Sovjettiden drogs gränserna mellan republikerna upp utan hänsyn till lokala förhållanden eller invånarnas önskemål. Efter Sovjetunionens upplösning 1991 utbröt en rad lokala konflikter när olika folkgrupper i Kaukasus krävde självständighet.” (landguiden.se)

Detta är bakgrunden till konflikterna i Georgien och i hela Kaukasusområdet. Georgien fick en västvänlig regim genom den USA-stödda Rosenrevolutionen 2003. Den korrumperade och ryskvänlige Eduard Sjevardnadze avgick och USA:s favorit, Saakasjvili, vann en stor seger i presidentvalet den 4 januari 2004.



Det fanns två mer eller mindre självständiga regioner i söder och i norr – Sydossetien och Abchazien. Dessa regioner hade redan under tidigt 90-tal brutit sig ut från Georgien och förklarats som autonoma republiker. Georgien hade nu blivit en Washington-vasall och, mycket klart under USA:s inflytande, anföll Georgien under Saakasjvili båda dessa regioner.

”Under ett kort krig drev Abchazerna ut de Georgiska styrkorna, men områdets självständighet erkändes inte av omvärlden. Georgien förlorade delvis kontrollen även över Sydossetien. När georgiska regeringen sommaren 2008 försökte återta Sydossetien, med hänvisning till en tids militära provokationer, utbröt ett kort men intensivt krig mot ryska styrkor som gått in i Sydossetien. Ryssland ställde sig även på Abchaziens sida och erkände båda utbrytarområdena som självständiga stater.” (Wikipedia)



Så någon aggression från Rysslands sida fanns det definitivt inte beträffande Georgien. Ryssland försvarade de regioner som förklarat sig självständiga efter Sovjetunionens upplösning. Ryssland har givetvis gjort alla försök att behålla de etniskt ryska regioner som ville ha nära kontakt med det land de ansåg sig tillhöra kulturellt. Det är givetvis en fråga om kulturell bakgrund, ett viktigt faktum som USA helt sett bort ifrån.

Beträffande de baltiska staterna finns det heller ingen aggression från Rysslands sida. Detta är ren propaganda; och inte heller mot Sverige. (Se min essä: Skrämmande svensk Rysslandspolitik – brev från Frankrike)



Däremot arbetar Washington intensivt på att få de baltiska staterna under sitt inflytande och det tycks som om de lyckats mycket bra. NATO har flera militära baser i de baltiska länderna, och det är givetvis därifrån som aggressionen kommer – mot Ryssland. Washingtons propaganda skapar en uppochnedvänd värld. De vill få oss att tro genom sin ihärdiga propaganda att deras närvaro i de baltiska staterna är motiverad av ett behov i de baltiska länderna av stöd mot rysk aggression. Vi vet bättre, men det vore ju ännu bättre om västvärlden i allmänhet också kunde se detta

Tillägg: Mer om konflikten i Georgien finns i gästblogginlägget Angrep Ryssland Georgien?

Ett utdrag ur den artikeln:

”FN:s utredningsteam ledd av Heidi Tavliavini fastslog i sin rapport: ”De öppna fientligheterna började med en storskalig georgisk militär operation mot Tskhinvali natten mellan 7 och 8 augusti 2008. Operationerna startade med en massiv georgisk artilleriattack.” Nära 2000 osseter dödades och huvudstaden Tskhinvalis centrum ödelades. En tredjedel av Sydossetiens invånare tvingades fly.”

