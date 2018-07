Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien (som Anders Romelsjö brukar säga)

Newsweek rapporterar att



”Israel stöder i hemlighet syriska rebeller som är verksamma nära de ockuperade Golan-höjderna och tillhandahåller pengar, mat, bränsle och medicinska förnödenheter, enligt ”fighters” som hävdar att de får hjälp. Newsweek

Israel har tidigare behandlat sårade syriska rebeller på sina sjukhus, men intervjuer med rebeller som utförs av Wall Street Journal föreslår att Israel direkt stöder motståndare till den syriska presidenten Bashar al-Assad under det sexåriga inbördeskriget. Wall Street Journal

Israel står emot Assad och hans styrkor. Det ser också militärer som tillhör den libanesiska milisen Hizbollah som stöder Assads regimstyrkor som ett hot mot säkerheten på Golan-höjderna och vid gränsen.

Betalningarna syftar till att skapa en buffert av vänliga styrkor på Golan-höjderna och vid gränsen för att hålla fiender på avstånd rapporterar Wall Strett Journal.

Kommentar: Detta är den senaste av många uppgifter om att Israel hjälper terrorister i Syrien, och i övrigt bekämpar den syriska regeringen och dess styrkor. Jag har skrivit några artiklar om det. Sveriges Radio bekräftar: Israel hjälper terroristerna i Syrien

I. På morgonnyheterna kl 8 11/7 kunde man höra en rapport från en reporter i Israel som berättade att över 1000 människor behandlats på ett av sjukhusen i Israel. En stor andel var ”rebeller”. Enligt rapporten stödjer Israel ”rebellgrupper” som strider mot Assad. Ekot

II. I februari publicerade jag denna artikel: Israel har utfört över 1000 angrepp mot Syrien. al-Qaida-ledare jublar. Uppgiften baseras på en intervju med en israelisk brigadgeneral.

Brigadgeneral Amnon Ein Dar

al-Qaida-ledare är mycket nöjd efter det aktuella flygangreppet i februari.

Förre ledaren Saleh Al-Hamwi för terroristorganisationen al-Nusra jublar:

«We welcome any Israeli aerial or naval bombardment against the regime and Iran in Syria. We urge them to do more. And we say to Israel: Your silence over Iran’s intervention in Syria will turn against you. It’s inevitable. Act with haste to uproot them». Arutz Sheva

I en intervju med Qatar-baserade Al Jazeera bekräftar Efraim Halevy, den förre chefen för Mossad vad många i Mellanöstern och runt om i världen redan anade: att Israel givit ”taktiskt” stöd till Jabhat al-Nusraela under hela kriget i Syrien. här

Det faktum att Halevy valde Al Jazeera för sitt framträdande är anmärkningsvärt med tanke på att Qatar är också en stor finansiär av Jabhat al-Nusra och ISIS i Syrien. Rapporter från FN-observatörer på Golanhöjderna bekräftar regelbunden kontakt mellan israeliska officerare och beväpnade Jabhat al-Nusra och IS-terrorister vid syrisk-israeliska gränsen.

Halevys uppgifter förklarar den verkliga orsaken till att Obama-administrationen motsätter sig frigivning av de 28 sidorna från den gemensamma kongress-utredningen om underrättelsetjänstens misslyckanden som ledde till attacken 9/11 mot USA.

Halevy sa att det var ”humant” för Israel att ge medicinsk hjälp till sårade syriska terrorister men att en sådan ”humanitet” aldrig skulle utvidgas till Hizbollahs soldater från Libanon som har kämpat mot terrorister i Syrien. Israels ”humanitet” visades också för hela världen i Gaza, där Israel mördade hundratals barn, gamla män och kvinnor i oupphörliga bombningar attacker mot tättbefolkade områden.

Några andra artiklar om detta.

Israel största köparen av olja från IS;

Israel fortsätter med sitt stöd till terroristorganisationen ISIS;

FN uppger att Syrien vunnit kriget men Israel angriper och ber USA om hjälp;

Israel och angriper Syrien och al-Qaida Damaskus;

Cheney, Rothschild, Murdoch och Israel vill stjäla Syriens olja;

Chefen för Israel:s säkerhetstjänst bekräftar

Kriget i Syrien – ett hundratal artiklar

