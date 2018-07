Dagens fråga: Iran: – Lurar Trump Putin och ”Djupa staten”?

Presidenterna Putin och Trump har nyligen träffats i Helsingfors. Mötet har tilldragit sig stor uppmärksamhet. Det kommenterades i positiva ordalag av båda presidenterna. Putin lär ha sagt att kalla kriget var över. Trump har fått mycket kraftig kritik från press och flera ledande politiker. Han har kallats förrädare och det har talats om risk för statskupp. Den kommande statskuppen mot president Trump?.

Dessförinnan har USA hoppat av det internationella kärnenergiavtalet med DN. DN: Rouhani: Iran kommer inte ge efter för USA:s påtryckningar 26/6

Nu hörs om kraftigt uppdriven retorik mellan president Trump och president Rouhani i Iran. Trump har kommit med uttalanden som kan tolkas som hot om krig och Rouhani svarar att detta i så fall blir alla krigs moder.

DN skriver idag ”Efter Donald Trumps hotfulla kommentarer till Irans president varnar utrikespolitiska experter för en eskalerande konflikt mellan de två stormakterna.”…

”USA:s utrikesminister Mike Pompeo framförde i veckan hård kritik mot Irans regering, som han jämförde med maffiaverksamhet. Pompeo presenterade även en ny amerikansk medieoffensiv i Iran, där regimkritiska budskap framförs på farsi, som ska nå tv, radio och sociala medier.”…”Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllade Trumps kommentarer som ett “starkt ställningstagande”, medan Tysklands utrikesdepartement vädjade om att tona ner konflikten.” Demokraterna i USA:s kongress har lagt fram ett lagförslag som förhindrar en president från att starta ett kärnvapenkrig utan kongressens godkännande.

Utrikesminister Pompeo har tidigare hotat med krig mot Iran. Speaking at the Heritage Foundation this morning, US Secretary of State Mike Pompeo practically declared war on Iran. (21/5) Transnational Live Vad innebär Mike Pompeos krigsförklaring mot Iran?

President Putin har visat sig vara mycket intresserad av goda förbindelser med Israel, som ser Iran som huvudfiende. Och han prioriterar i högsta grad goda förbindelser med Iran. Jag har tidigare väckt frågan om (hur) hur Ryssland ska kunna ha goda förbindelser med Israel och mycket goda förbindelser med Iran samtidigt. Vad för slags spel driver Ryssland med Israel, med tanke på Syrien och Iran?

Frågan som dyker upp nu: Kan det vara så att Trump vill visa sig (överdrivet) positiv till Putin och Ryssland, och förespeglar bra relationer på det att Putin ligger lågt om USA går till angrepp på ett eller annat sätt? Om så sker kommer kritiken från ”Djupa staten” nog att vändas i typ jubel.

i Andra om: massmedia Iran Ryssland, Putin, Israel,folkrätt imperialism, Syrien, krig, USA, Politikdemokrati,fred, desinformation, terrorism, diplomati