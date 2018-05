Mike Pompeos krigsförklaring mot Iran

Detta är PressInfo # 458 samt en artikel från siten Transnational som drivs av fredsforskaren Jan Öberg sedan mer än 30 år. På siten finns bland annat tre artiklar av tre mycket kunniga geopolitiska analytiker. Förutom av Jan Öberg finns där artiklar av professor Farhang Jahanpour, Oxford University och professor Gunnar Westberg, f.d. co-president i Internationella Läkarrörelsen mot Kärnvapen (IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War)

Mike Pompeo’s declaration of war on Iran

Pressmeddelande av Farhang Jahanpour, Gunnar Westberg & Jan Oberg 22/5. Min översättning.



Otroligt nog – om någonting nu längre är det – har detta tal orsakat mycket mindre uppmärksamhet i västerländsk press än vad dess exceptionella innehåll förtjänar.

Och de som rapporterar det verkar inte förstås hur olyckligt det är.

Tre medlemmar av Tff (TFF Associates) med årtionden av akademisk och personlig erfarenhet av global konflikt och fred affärer och solid kunskap om Mellanöstern, särskilt Iran – anser:

att detta är ett störande, skrämmande tal för oss alla, och att själva talet är ett brott mot internationell rätt,

att det är en del av en Plan B för ännu ett katastrofalt krig,

att det kommande kriget kan få mycket värre konsekvenser för regionen och världen, särskilt Europa än någon av de tidigare krigen,

att saker fortfarande kan göras för att undvika det – men bara ord kommer inte att stoppa USA i dess alltmer autistiska, krigiska och exceptionella humör.

Du är inbjuden att tänka på vad som kan göras – och inte bara sägs. Och vem som kan göra det.

Oberoende analytiker är de enda som nu kan avslöja den intellektuella bedrägerier, falska och försummelser som kriget alltid bygger på.

TFF gör det, i sitt 32:a år. Och vi har gjort riktiga förutsägelser tidigare.

Vi måste ta upp de väsentliga frågorna nu: När det politiska, ekonomiska och militära kriget mot Iran har börjat är det för sent.

Tiden har kommit att stå upp emot den nuvarande USA-imperialistiska politiska eliten (US Empire policy elite) som representerar en unik, exceptionell fara för mänsklighetens överlevnad.

Alla kan göra något för att stoppa denna galenskap nu.

