Denna översättning av en artikel om Natos stora krigsövningar nära Rysslands gränser har jag fått av en läsare. Artikeln har skrivits av Alex Gorka och publicerats på Strategic Culture Foundation. Strategic Culture Foundation

Övningen har i viss omfattning hittills noterats av massmedia, men jag ser ingen kritisk diskussion av Sveriges förhållande till Nato: DN: Sverige deltar i stor Natoövning med amerikanskt hangarfartyg; SvD: Utländska militärfordon rullar genom Sverige; Expressen: Militärtransporter skapar köer på E6

Värd för spelet kommer främst att vara Norge. Utbildningsevenemanget kommer i stor utsträckning att äga rum i de nord- och östra delarna av Norge som gränsar till Ryssland, liksom över skogar och i sjöar i Sverige och Finland.Sjöfartskomponenten kommer att genomföras i de omgivande områdena av Nordatlanten och Östersjön. TRJE18-relaterade aktiviteter kommer att äga rum så långt bort som vid Island. Ryssland har blivit inbjuden att skicka observatörer för att titta på övningen, som kommer att innehålla 45 000 deltagare från över 30 nationer, inklusive 10 000 rullande fordon, 150 flygplan och 60 fartyg.Norge kommer att utvärdera sin förmåga att ta emot och hantera förstärkningar som sänts av dess allierade. Det finns 700 amerikanska marinsoldater stationerade i Norge. Det är inte en stor kraft, men som amiral James Foggo, som är chef för alla amerikanska marinstyrkor i Europa och Afrika och befälhavare i Allied Joint Force Command i Neapel, säger ”det är 300 marinsoldater idag. 3.000 i morgon. ” De amerikanska främre lagringsplatserna i Norge, ett komplex av grottor, har uppgraderats för att lagra vapen och utrustning för ungefär 15 000 marinsodater.

Skandinaviska länder har blivit en källa till hot mot Rysslands nationella säkerhet.

Finland kommer att bidra väsentligt till denna övning som bygger på ett simulerat artikel 5-scenario med sina trupper i hemlandet, Sverige och Norge. Det kommer också att leda och vara värd för sjöövningen Northern Coasts 18 (NOCO18) i Östersjön, som är kopplad till Trident Juncture. Finland skickar cirka 2000 soldater till TRJE18.Storleken på denna kraft är jämförbar med bidrag från ledande NATO-medlemmar.Tyskland skickar till exempel 4 000 trupper, Storbritannien – 3 500 trupper, Frankrike – 3 000, Kanada – 2000, Danmark – 1 000, Italien – 1 500, Spanien – 1 000 och Nederländerna – 1 500. Det amerikanska bidraget kommer att vara 12 000 soldater, och Norge skickar 6 500 soldater. Det var bara cirka 160 finska trupper som deltog i den sista Trident Juncture som hölls 2015. För tre år sedan hölls övningen i södra, inte norra Europa.

Sverige, en annan aktiv aktör utanför Nato, skickar cirka 2 200 soldater, tillsammans med fyra Gripen-flygplan som kommer att vara baserade i Norge. Innan TRJE inleds kommer amerikanska, svenska och finska styrkor att göra sina egna övningar i Sverige. Både Finland och Sverige deltar i Natos Response Force. På en inofficiell nivå har Sverige och Finland redan anslutit sig till Nato genom andra grupper och avtal, såsom deras trilaterala samarbete med USA. Den militarisering Norge, liksom alla de skandinaviska halvön och Baltikum är uppfattas av Ryssland som en provokation och ett hot som kräver ett svar. De baltiska staterna fortsätter att begära en ökad militär närvaro på sin mark. Nato lagrar vapen, militär utrustning och ammunition i Baltikum och Polen..

I år har NATO genomfört cirka 100 övningar, 20% fler än under samma period år 2017. Polen kommer att bjuda in Nato-medlemmar och partners för en annan storskalig, officiellt ”nationell” övning Anaconda 2018, som hålls i grovt Samtidigt som några mindre NATO-borrar, som Citadel Bonus-18, Iron Wolf-18 och Baltic Host-18. Övningarnas dolda syfte är att hålla dessa krafter redo att stänga in på Rysslands gränser. Därför skapar alliansen denna ” militära Schengen zon ”, i ett försök att minimera den tid som behövs för trupputbyggnad. Anaconda 18 kommer att vara ett skydd för utplaceringen av en amerikansk armébrigad i Europa, utöver utplaceringen av det amerikanska andra armébrigadebekämpningslaget.

Nästa månad ser vi en hel USA-mekaniserad division i drift i Gamla världen. Fyra NATO-multinationella bataljon-storleksgrupper finns redan i Baltikum och Polen.

Dessa oändliga övningar som gränsar till Rysslands gränser visar att terroristhotet har glömts. Nato är för upptagen med att förbereda sig för en storskalig invasion av Ryssland att ens tänka på det. Amerikanska strateger verkar ha ett kort minne. Det var inte Ryssland som angripit USA den 9/11. En annan typ av övning skulle behövas för att avvärja ett terroristhot, men tid, pengar och ansträngningar spenderas på krigsförberedelser mot Moskva, som kämpar mot samma islamiska fundamentalister som hotar väst.

Det är sant att terroristhotet inte är ett stort pris för försvarsindustrin. Att motsätta sig sådana stora potentiella fiender som Ryssland eller Kina innebär stora ekonomiska fördelar för företag som är involverade i militärproduktion. Dessa oändliga och provocerande övningar behövs för att hålla spänningarna höga och motivera tilldelningen av medel.Detta tillstånd av konstant konfrontation med Ryssland och Kina raker i vinst. Ändamålen helgar medlen. (Slut på artikeln).

Några Nato-övningar under andra halvåret av 2018. Detta är uppgifter från en läsare.

Det pågår en ständig desinformation ja, tystnad om Natos stridsövningar gentemot Ryssland. Detta är farligt för det ger en falsk bild av Ryssland som nu har börjat svara. Detta har pågått de senaste 20 åren från USAs sida och trappats upp och media spelar aktivt med i att tysta ner vad Nato gör.

Baltops i Östersjön 3-15 juni. Detta är USAs årliga marina stridsövning tillsammans med 22 länder (Sverige & Finland alltid med) 44 fartyg+ubåtar+ 60 stridsflyg.4700 soldater

………………………………………………………………………………………

Saber Strike i Polen. Estland+Lettland+Litauen+USA.

Fältträningsövning 18.000 soldater. Nationell krigsträning.

………………………………………………………………………………………..

Summer Shield. Årlig stridsövning som leds av Lettland för att testa ett brett spektrum av vapengrenar, artilleri, luftförsvar, spaningsflyg. 2.500 soldater. 8 länder däribland USA.

…………………………………………………………………………………

Ramstein Alloy. Det allierade flygkommandot (AİRCOM) samtränar ordergivning mm i Estland 25-27 juni.

…………………………………………………………………………………………

Dynamic Mongoos. Årlig Nato- övning för ubåtskrigföring,ASW (antisubmarine warfare),både flygstyrkor, och de marina flygpatrullerna i North Atlantic.

……………………………………………………………………………………

Brilliant Jump. 10-20, oktober, i Norge.4000-5000 soldater ska träna Very Hig Readiness Joint Task Force, The Spearhead Force, inom Nato Response Force(NRF).Alltså strax före Trident Juncture

……………………………………………………………………………………………………

ANAKONDA, 8-17 nov. i Polen

Polsk stridsövning 10.000 soldater 10 allierade länder deltar.

………………………………………………………………………………………..

Cyber Coalition Forces, november i Estland.

Allied Norfolk Joint Forces Command Naples, Italy.

……………………………………………………