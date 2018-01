Turkiet invaderar Syrien för krig mot kurdiska styrkor.

Turkiet har angripit Syrien i strid mot internationell rätt och FN-stadga. Lama protester i världen, förutom från det angripna landet Syrien, som vanligen mer eller mindre nonchaleras i internationell press.

DN skriver 21/1 kl 07.30 att ”Sammanlagt 18 civila har dödats i lördagens och söndagens turkiska offensiv mot kurdiska YPG i norra Syrien. Turkiskt stridsflyg förstörde 45 YPG-mål under söndagen, enligt Turkiets försvarsmakt. Landets utrikesminister Mevlüt Cavusoglu säger i en tv-intervju att flera byar i Syrien redan har tagits över från YPG.” DN

YPG rapporterar civila dödsoffer, vilket förnekas av Turkiet. Sannolikt skiljer sig också andra uppgifter åt.

Den turkiska tidningen Hurriyet skriver att målet med operationen är att skapa en ”säkerhetszon” med ett djup på 30 kilometer. Turkiet president Recep Tayyip Erdogan har kritiserat sina allierade, läs USA, för att leverera stora mängder vapen till styrkor som han kallar terrorister. I ett tal till AK-partiet sa han att ”vissa allierade” hade levererat 2.000 flygbelastningar och 5.000 lastbilar med vapen till YPG. YPG har band till PKK som Erdogan anser vara en terroristorganisation.

Turkiet vill slå ut de kurdiska YPG-styrkorna i Afrin som de bedömer som terrorister som hotar landet.

Bild from https://theregion.org/article/12536-turkey-ignores-calls-by-us-goes-on-with-attack-on-afrin

Operationen kallas ”Olivkvist”, ironiskt eftersom olivgrenen traditionellt är en fredsymbol. Senare ska Erdogan lämna tillbaka Afrin till sina ”rättmäktiga ägare”. Han ska ha sagt ”that he wants to support the national security and territorial integrity of Syria as Turkey “has no designs on territories of another country.” Farsnews

Syriens regering fördömer ”Turkiets aggression i Afrin”. Också Iran och Egypten fördömer Turkiets operation i Afrin.

Syrien har lovat kurderna ökad självständighet å ena sidan, men landet är kanske helt missnöjt med att Turkiet försvagar USA-stödda YPG. Man får komma ihåg att YPG inte alls representerar alla kurder.

Rysslands statliga RIA Novosti nyhetsbyrå meddelar att Moskva skulle kräva i FN att Turkiet upphör med sin verksamhet, med hänvisning till en medlem av Rysslands parlamentets säkerhetsutskott.

Ryska försvarsdepartementet sa att man skulle dra tillbaka sina trupper från Afrin-området för att ”förhindra potentiell provokation och utesluta hotet mot den ryska militärens liv och välbefinnande”.

USA har informerats i förväg och bett Turkiet att iaktta återhållsamhet och låta operationen vara begränsad i omfattning och varaktighet. ”In a statement issued on January 21, the United States urged Turkey to exercise restraint and ensure that the offensive is ”limited in scope and duration.” UN Security Council Sets Session On Turkey’s Operation In Syria

Till bilden hör att USA nu levererat och ska leverera stora mängder vapen till IS och andra terrorister, enligt bl.a. Süddeutsche Zeitung och att USA och kurdiska SDF, dominerat av YPG, räddat undan 3 500 IS-krigare med familjer till andra delar Syrien från Raqqa innan stadens intogs. Rapporterat av bl.a. BBC, Reuters och Newsweek.

Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Stora vapentransporter till terrorister i Syrien av USA & Co, och mörkläggning

Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?

Vidare har USA deklarerat att man ska bygga upp en ny stor styrka av 30 000 militanter i Syrien.

US Special Operations Forces (SOF) ska spela den ledande rollen som jag ska träna upp och utrusta den nya armén. Allt tyder på att styrkan sätts samman av veteraner från IS, som USA räddat ut av Raqqa och folk från al-Nusra, det vill säga al-Qaida.

”Den amerikanska regeringen har tillkännagivit planer på att sätta 30 000 trupper i syriska gränser till Irak och Turkiet och dela Syrien i två delar. Styrkan bör främst bestå av medlemmar av den kurdiska milisen YPG och de YPG-dominerade syriska demokratiska styrkorna (SDF). Officiellt kommer den nya styrkan att bekämpa IS i Syrien.” Danska Arbejderen



USA:s planer har lett till stark kritik i Turkiet, och attacken på Afrin kan också uppfattas som en varning till Washington.

Sannolikt sker denna styrkeuppbyggnad även med Iran i tankarna, enligt uttalanden av USA:s FN-ambassadör Nikki Haley.

Den turkiska nyhetsbyrån Andalou har tidligare avslöjat att USA har 10 miliärbaser i nordöstra delen av Syrien. här

The Daily Beast skriver:

The list published by the Anadolu news agency points to a U.S. presence from one end to the other of the Kurdish self-administration region—a distance of more than 200 miles. The Anadolu news agency even listed the number of U.S. troops in several locations and in two instances stipulated the presence of French special forces. Daily Beast

Frankrike har krävt ett möte i säkerhetsrådet 22/1. Mötet ska också behandla den syriska regeringens strid mot IS och andra terroristorganisationer i Idlib och östra Ghouta. Sannolikt vill Väst ta tillfället i akt att kritisera/fördöma Syriens kamp mot de av USA & stödda terroristerna.

Kommentar: Läget är minst sagt komplicerat. Det går inte att man någon säkerhet säga vad som kommer att ske. Jag tror att mötet i säkerhetsrådet kommer att ganska milt kritisera Turkiet. Skulle inte förvåna om säkerhetsrådets majoritet vill hårdare fördöma Syriens legitima kamp för nationell självständighet med Rysslands hjälp.

Vem väntar sig att USA:s stöd till terrorismen och planerna på att sätta upp en ny styrka som kan användas för att dela ut en del av Syrien och för att bekämpa Iran?



