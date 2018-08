Glöm inte! Ryssland uteslöts från VM i fri idrott och OS på mycket tveksam grund

Jag har tittat en hel del på fri idrott, simning, gymnastik och annan idrott i TV i veckan, i Stockholm, och på Ornö. Nu får ryska idrottare tävla, men de uteslöts från VM 2017 och från OS 2016 på basis av McLaren-rapporten. Den var ifrågasatt då, och senare har uppgifter framkommit att den var otillförlitlig, en bluff för att uttrycka sig i korthet. Läs gärna Uppgifterna om rysk statsstödd doping en bluff enligt kronvittnet

Ett centralt tema i utrikespolitik från USA,EU och Sverige år hårda anklagelser mot Ryssland, som senare visar sig grundlösa eller där bevis ej kan uppbringas – Skripal t.ex.

först publicerad 14/8 2018., i Stockholm, Paris och Antibes – på resande fot. I förgår vann en rysk kvinna, Maria Latiskene, höjdhoppstävlingen. Hon tävlade för ANA enligt TV och ryska nationalsången spelades inte för henne.

Maria Latiskene

Ja, Ryssland har som nation uteslutits från att delta i VM i fri idrott efter dopningsanklagelser, och även drabbats i OS i Rio 2016 främst efter MacLarens rapport.

Frågan har diskuterats tidigare här. Omfattande dopning också inom fri idrott ”Jag har först ett allmänt avsnitt om dopning i olika sammanhagn, sedan ett avsnitt om dopning inför OS i Rio, och slutligen en artikel av den framstående undersökande journalisten Rick Sterling, San Francisco.

Några exempel.

1) Expressen skriver 2/8 2015 att BBC rapporterar att The Sunday Times och tyska radio- och tv-bolaget ARD/WDR har fått läckta uppgifter från en databas med 12 000 blodprov från 5000 friidrottare från Internationella friidrottsförbundet (IAAF).



Två av världens främsta dopingexperter har analyserat materialet – som visar att en tredjedel (146 stycken) av medaljerna på OS och VM mellan 2001 och 2012 vunnits av friidrottare som lämnat prover med tveksamma resultat. Bland dessa finns 55 guldmedaljörer.

Ingen av de berörda idrottarna har blivit av med sina medaljer. Enligt dopingexperterna har dessutom över 800 idrottare lämnat blodprov som beskrivs som ”tydliga tecken på doping eller åtminstone onormala värden”. Detta motsvarar en av sju av de friidrottare som har namngetts i filerna.”…

2) Dopning finns inom annan idrott!



”Uppdrag granskning” presenterade i slutet av februari 2013 starka belägg för bloddopning även inom längdskidåkning, och menar att framstående nordiska skidåkare med stor sannolikhet ägnat sig åt detta. Strax innan avslöjade Lance Armstrong, ”världens främste cyklist genom tiderna” att han sysslat med bloddopning, liksom andra framstående cyklister. Den rätta benämningen är nu ”världens främste bland bloddopade cyklister genom tiderna”. Och segrarna i 90-talets VM-tävlingar på skidor var väl ”världens främste bland bloddopade och icke bloddopade skidåkare”.

3) Annat fusk inom idrotten

I februari 2013 kom från Europol beskedet att många toppmatcher i fotboll i Europa varit uppgjorda. Svenska Dagbladet skrev 4/2 2013 ”Mer än 600 uppgjorda fotbollsmatcher, bland annat i Champions League och VM-kval. Över 400 domare och spelare inblandade. Det är delar i den gigantiska spelskandal som nu avslöjats av europeisk polis.”

4) Ingen har väl undgått att notera att flera högt uppsatta personer inom FIFA åtalats för mutor och att dåvarande FIFA-chefen Sepp Blatter med flera tvingats avgå pga. detta.

5) Frågan om avstängning av enskilda länder är inte heller ny. DN skrev 3/8 2016 ”Svensk avslöjar: USA nära stängas av från Sydney-OS”. Svensk avslöjar:USA nära stängas av från Sydney-OS



Bakgrund – dopningsfråga inför OS i Rio.

På Knut Lindelöfs blogg ger Hans Andersson en utmärkt bakgrund och skriver bland annat (utdrag av mig) ”I slutet av juli presenterade WADA den så kallade Mclarenrapporten för Internationella olympiska kommittén (IOK). Med rapporten som utgångspunkt avsåg WADA att få gehör för att Ryssland skulle helt förbjudas att delta i OS i Rio.” …. ”IOK avvisade WADA:s krav på total uteslutning av alla ryska idrottare från de olympiska spelen och erbjöd en kompromiss. De förbjöd tidigare dopingfällda ryska idrottare att delta och lämnade över till de internationella idrottsförbunden att avgöra vilka som skulle få delta i tävlingarna.” …”Detta var en tydlig markering från IOK att man inte delade WADA:s uppfattning om att Mclarenrapporten levde upp till påståendena om den ryska systematiska statliga dopningen.” …”När förbunden redovisat de som godkänts för tävlande och tagit bort de som ansågs tveksamma, lämnades detta till IOK”. IOK tog då bort flera namn och den ryska truppen utvidgades till 280 namn. ”Detta bekräftar det tvivel som uppenbart växt fram hos IOK under processen och de beslöt att säkerställa rättssäkerheten i möjligaste mån. IOK:s ordförande Thomas Bach sa vid en presskonferens att han ville kunna se idrottsmännen i ögonen och därför vidtog man dessa åtgärder.” Han sade vidare ”Den senaste tidens utveckling att vi behöver en fullständig översyn av WADA:s antidopningssystem. Det kräver en tydlig ansvarsfördelning, mer öppenhet, mer oberoende och harmonisering ”Konut Lindelöfs blogg

Aftonbladets sportkrönikör Mats Wennerholm hade kritiska synpunkter på detta. Aftonbladet: Rysshat eller dopningsbekämpning



”Dopningbekämpning eller rysshat?”

Jag har aldrig åkt till ett OS där det rått sådan dubbelmoral.

Nu får den ryska truppen starta och det är väl det enda vettiga beslut som IOK tagit inför OS i Rio. Det går inte att utdela kollektiva bestraffningar. Men hos de flesta andra dras alla ryssar över samma kam och ska stängas av utan någon som helst hänsyn till om de är skyldiga eller ej.

Svenska dopingkommissionens ordförande Kristina Olinder har varit lika stenhård i debatten. Men jag har aldrig hört henne uttala sig om de svenska dopingfall vi haft de senaste åren, där det rått tvivelaktiga omständigheter med dubbla bosättningar i ifrågasatta ”dopningnationer”. Nej, det är mycket som är sjukt i den här soppan. För mig känns det som det gamla rysshatet kommit upp till ytan igen och där alla ryssar är lovligt villebråd. Det är inte det Ryssland jag lärt känna genom alla år och resor dit.

Inte ens visselblåsaren Julija Stepanovna får vara med i OS. Hon stängs av för att hon redan varit avstängd två år för dopning. Ett beslut av IOK som strider helt mot en tidigare CAS-dom som förbjöd dem att straffa en idrottare två gånger för samma förseelse.

Men inte ens hennes avslöjande av den utbredda ryska dopningen hjälpte. (Som om det var en nyhet, skulle jag vilja tillägga. Har jag sett mer än WADA? Har världen varit blind?)

Samtidigt får amerikanen Justin Gatlin slåss om gulden på 100 och 200 meter trots att han är den friidrottare som varit avstängd längst i världshistorien, utan att åka på en livstidsdom. Och den brittiska cyklisten Lizzi Armistead hade missat tre dopningkontroller inför OS, som normalt ska ge två års avstängning, men hon friades av idrottsdomstolen CAS.

Jag känner bara en sak: Lagen är inte lika för alla. Det råder en fruktansvärd dubbelmoral.

Är du ryss ropar hela världen på avstängning, men kommer du från en nation som är hyfsat känd för dopingbekämpning så är allt ok. Hur mycket du än fuskar eller misstänks för att ha fuskat.

Lägg till den norska soppan där alla i det överlägsna längdlandslaget i skidor har astma – eller nästan alla – så blir det nästan parodi på rättvisa.

Jag kan känna att WADA:s stenhårda dom beror mycket på att de själva blev grundlurade och inte hade den koll man kan kräva av den sådan världsomspännande myndighet.

Nej, min bov i hela det här dramat heter WADA och jag kan inte komma ifrån känslan av att den sena rapporten av Rysslands dopingfusk som kom bara drygt två veckor innan OS-invigningen hade en tydlig avsikt.

En sen men vältajmad hämnd för att de själva missade kontrollen av sina ackrediterade laboratorier.

Det känns mer som politik än dopningbekämpning.

Nu skriver jag inte det här för att försvara Ryssland på något sätt. Det är ett land bland alla andra i östblocket som satte dopning i system under kalla krigets dagar och som fortsatt i vissa kretsar fram till idag. Men det var i stort sett lika utbrett i USA på den tiden.

Men jag vägrar att se alla ryssar som dopingfuskare. Jag känner så många och har mött så många genom åren som varit lika stora motståndare till dopning som många hemma i Sverige.

Jelena Isinbajeva. Dopad? Dömd? Nej, hon bodde granne med IAAF i Monaco i tio år och åkte aldrig fast i någon dopingkontroll.

Det ryska hockeylandslaget? Jo, där såg många ut som ”transformers” under det dopningsglada 70- och 80-talet.

Nej, det går inte att dela ut kollektiva bestraffningar. Träffytan är så dålig att oskyldiga drabbas. Och det får aldrig hända. (Slut Mats Wennerholm).

II. Avsnitt II

(Avkortat)av den undersökande journalisten Rick Sterling 27 mars 2017 Rick Sterling

Ryska idrottsutövare, plus hela Paralympics laget, var förbjudna från att delta i OS i Rio de Janeiro 2016. Detta baserades på den första McLaren-rapporten som beställdes av World Anti Doping Agency (WADA).

Den andra McLaren-rapporten publicerades i december 2016 och accepterades omedelbart av den västerländska media och det politiska etablissemanget som ”bevis” på anklagelserna om institutionell korruption och dopningskonspiration i Ryssland. McLaren

Följande ”öppna brev” är en kritisk granskning av den andra McLaren-rapporten och anklagelser om ”statssponsrad dopning” i Ryssland.

Till: WADA:s Ordförande Sir Craig Reedie och dess Executive Committee

Till: IOC: s president Thomas Bach och dess verkställande utskott

Jag hoppas att Ni kommer att fortsätta och övervinna skillnaderna och oenigheten mellan WADA och IOK och Ryssland. Den omtvistade situationen från OS i Rio verkade undergräva målen för den olympiska stadgan mot nationell diskriminering.

Rysslands president Putin har sagt att medan de inte accepterar anklagelsen för ”statligt sponsrad dopning”, erkänner de dopingöverträdelser som måste förebyggas i framtiden genom samarbete med WADA. Vissa WADA-tjänstemän har svarat positivt. USA:s kongress höll nyligen en utfrågning för att ytterligare politisera situationen. Samtidigt har Institute of National anti-doping organizations motsatt sig förslag till oberoende testning och aggressivt kritiserat IOC.

Som Ni vet är förbudet mot ryska idrottare från OS i Rio och Paralympics i stor utsträckning baserad på privata uttalanden och den första rapporten från Richard McLaren. Beviset som stöder dessa anklagelser sägs vara i McLaren Report nr 2 från i december 2016.

Det är viktigt att titta på fakta objektivt. Det finns väsentliga inkonsekvenser och felaktigheter McLaren Report # 2.

Situationen har blivit politiserad.

Felaktigheter och snedvridningar i den slutliga McLaren-rapporten inkluderar:

(1) McLarens rapport nr 2 påstår felaktigt att den första rapporten inte ifrågasattes.

På sidan 7 i McLaren sägs att den första rapporten inte varit föremål för kritik. Det är inte sant. Här är några exempel:

* Forbes publicerade en kortfattad men förödande redaktionell titel ”Ryska klagomål om McLaren-rapporten om påstådd statlig sponsrad dopning har meriter”. Författaren, Ron Katz, en välkänd idrotts- och etnisk advokat, identifierade tre sätt på vilka McLaren Report # 1 kränkte en korrekt process:

”Detta (korrekt process) är intgen tom fras. Det borde krävas innan en stor idrottsnations idrottare blir utestängda från OS och Paralympics. ”

* British Sports Integrity Initiative publicerade en detaljerad kritik av McLaren Report # 1 med följande slutsats: ”WADA har en viktig uppgift som förtjänar stöd, men inte om det blir en politiskt partiskt korståg. Som framgår av ovanstående har McLaren-rapporten stora brister. Inriktningen på Ryssland och deras idrottare är ett förråd mot den olympiska andan. ”

* Italienska Dirito Penale Contemporaneo publicerade en kritisk analys av rapporten från Richard McLaren. Den 13-sidiga analysen drar slutsatsen att McLaren Report # 1 har ”inkonsekvenser och överdrifter” och är ”partisk och obestämd”.

IOK

(2) McLaren är inkonsekvent i sina anklagelser mot ryska idrottare och vet att bevisen kan vara svaga.

På sidan 2 säger MacLaren ”Över 1000 ryska idrottare kan identifieras som involverade eller drabbade manipuleringar för att dölja positiva dopingtest. På sidan 20 sägs ”246 idrottare kan identifieras som potentiellt medvetna om manipulering …” På sidan 18 McLaren erkänner bevisen kan vara svaga.

Nu följer avsnitt på engelska följt av slutsatser översatta till svenska.

(3) Sports Federations are now confirming that McLaren’s evidence is weak.

The lack of evidence is confirmed in the recent findings by different athletic federations. For example, the International Biathlon Union recently evaluated McLaren’s information and cleared 22 of 29 Russians who had been implicated. Investigation of the other 7 continues. Even if all 7 are ultimately found guilty that means that 76% were not and suggests that McLaren’s accusation of 1000 complicit Russian athletes was a huge exaggeration.

(4) McLaren accuses Russian officials and institutions without providing evidence.

On page 20 he states: “The cover up and manipulation of doping control processes involved officials in the Ministry of Sport (“MofS”), CSP , and Federal Security Service (“FSB”) as well as other sport officials and coaches. Also included were both the Russian Anti-Doping Agency (“RUSADA”) and the Moscow Laboratory.” It is widely known that Rodchenkof and the Moscow Laboratory were at the center of doping violations. What is new and requires evidence are the accusations that officials from the Ministry of Sports, Security Services and RUSADA were part of a conspiracy.

When this author contacted Richard McLaren asking where the evidence is, he replied: “The EDP is divided into categories so you can locate the documents you are looking for.” The “Evidence Disclosure Package” contains 1,031 evidence documents. A chart assigns each document among twelve general categories. McLaren’s major accusations do not reference a specific document. In effect, the Independent Person tells readers to find it for themselves. This is a very curious way to persuade or convince anyone. It raises the question whether the evidence is weak or non-existent. McLaren admits that there is “no direct evidence of ROC (Russian Olympic Committee) involvement in the conspiracy.”

By contrast, when McLaren explained why he declined the request of the Vice Chairman of the IOC Ethics Commission, he refers to a specific letter which documents the communication (EDP1164). When McLaren describes the WADA directive telling Moscow Laboratory to save samples, he documents the communication (EDP1160). If McLaren has evidence of the “institutional conspiracy”, why does he not identify or present the evidence?

(5) McLaren smears all Russian athletes, innocent and guilty alike.

On pages 46-47 he says “doping manipulation and cover up of doping control processes was institutionalized … It is unknown whether athletes knowingly or unknowingly participated in the processes involved. However they may be part of the conspiracy… Together, all of these parties were implicated parts amounting to a conspiracy….” With this logic, McLaren says all Russian athletes are guilty – whether or not they knew, whether or not they participated.

(6) McLaren claims that Rodchenkov followed the directions and instructions of high officials in the Ministry of Sports but provides no evidence.

For example, on page 82 McLaren says: “On Deputy Minister Nagornykh’s instructions, the first phase in developing the sample swapping technique was launched.” On page 83 he says “At the direction of the MofS, these athletes would collect clean urine in baby bottles, Coke bottles or similar containers and supply it to the CSP.” On page 84 he says, “By direction of Minister Mutko and Deputy Minister Nagornykh all pre-competition washout samples for testing were to be collected only ‘under the table’ in unofficial containers.” If this is true, why does McLaren not provide the evidence in the form of emails or other communication?

(7) McLaren suggests without evidence that the Ministry of Sports was responsible for distributing performance enhancing drugs (“PEDs”).

On page 64 he says: “Centralizing and controlling distribution of PEDs to athletes became an increasingly important element of the doping control system and manipulation.” This is contradicted by the fact that Rodchenkov was previously arrested for possession and distribution of PEDs and his sister was convicted for this activity. It is contradicted by the fact the Rodchenkov and coach Melnikov received payments for the drugs and falsified tests. Many piece of evidence confirm the guilt of McLaren’s principal witness, Dr. Rodchenkov, but none give proof of collusion or direction by the Minister of Sports or another high official. In a footnote on page 68 McLaren says “it appears that athletes had to pay Coach Melnikov and Rodchenkov for positive samples to be clean.” This suggests a profit making or extortion scheme rather than state organized.

(8) McLaren makes sensational accusations based on erroneous or misleading references.

For example on page 74 he refers to the ‘hijacking of the London 2012 Games’. To substantiate this extraordinary claim, McLaren refers to the 2016 IOC media release “IOC sanctions eight athletes for failing anti-doping test at London 2012“. It is implied these are some of the Russian athletes who “hijacked” the London Games. This is misleading because only two of the eight disqualified athletes were Russian.

(9) McLaren bases his “forensic analysis” on the findings of a “world renowned expert in firearms and toolmarks examinations” but mysteriously keeps his identity secret and does not cross-check or validate his investigation results.

Richard McLaren says his conclusions are based on “immutable facts” and “forensic analysis”. The lofty words largely boil down to this:

– A toolmarks expert determined there was a way to open the supposedly tamper-proof urine sample bottles to allow exchange of dirty urine with clean urine. However, the clandestine bottle cap opening would leave some slight marks. The marks were found to be of two types.

– Based on advice from Rodchenkov, McLaren did an investigation of select Russian sample bottles from the Sochi Games and afterwards and found that the samples were contaminated and either had mismatched DNA or impossible salt content.

– The toolmarks expert studied a small number of sample bottles from during and after the Sochi Games, again based on Rodchenkov’s suggestions, and determined that most of them had the “marks” suggesting they had been clandestinely opened.

Given the importance of the investigation, and the fact that it was presumed to be impartial and objective, it is reasonable to ask some questions: Why is the expert anonymous? How was his evaluation and testing cross-checked and validated? Why was the Swiss manufacturer of the sample bottles (Berlinger) not involved in the examination and testing? That should have been done for two reasons:

(a) because Berlinger has technical staff who are the most knowledgeable about these urine sample bottles; and,

(b) to assist in correcting any flaw in the design, if it actually exists, to prevent future abuse.

In addition, it is important to note the highly selective nature of this examination. The Sochi Olympic and Paralympic athletes’ samples that were investigated were selected by the person who was said to be at the heart of the corruption.



(10) McLaren distorts the findings of the “toolmarks expert”.

On page 103 McLaren says: “The forensic testing, which is based on immutable facts, is conclusive… The results of the forensic and laboratory analysis initiated by the IP establish the conspiracy that was perpetrated at the Sochi Games.” However, the toolmarks expert makes no such claims. The findings in the “Forensic Report” (EDP0902) are much more qualified:

McLaren asserts that “marks” on the inside of the urine sample bottle confirm tampering. However, the expert does not say that. Regarding “Type 1 marks”, the expert concluded that “these marks were reproduced and found to be present after screwing the lid on forcefully”. This means that if a user over-tightened the bottle cap trying to insure no urine leakage, it would cause similar marks.

Regarding “Type 2 marks”, the expert found that: “If there was manual manipulation of the metal ring and spring steel washer before the lids were screwed on for whatever reason, marks similar to some of the Type 2 marks were reproduced. This could for example result from fingers or cloth being used to wipe the inside of the lid to clean it.”

On page 22 of the “Forensic Report”, the expert concludes with the following warning: “These marks on their own should not be considered to be conclusive evidence of opening the bottles or attempts to open the bottles ….”. (underlining added). This is opposite to what McLaren claimed.

Slutligen noterar jag följande: Om målet var att upptäcka huruvida det fanns omfattande manipulering med provflaskor från ett land, skulle det kunna ske genom att undersöka slumpmässiga urval av provflaskor från många olika länder för att se om det endast finns märken från endast ett land. Det skulle också vara en stark indikator på att märkena var av manipulering och inte från de oavsiktliga orsakerna som experter varnade för. Detta har uppenbarligen inte skett.

Slutsatser

Det är uppenbart att det fanns dopingbrott av vissa ryska idrottare med insatser av Moskvas laboratoriedirektör Rodchenkov och några andra. Trots McLarens anklagelser om ”state sponsored doping” och en ”institutionell konspiration”, har han presenterat föga eller inga bevis på detta.

Om det finns tydliga bevis varför är det inte identifierat? Vad säger det om integritet och rättvisa hos någon i auktoritär ställning som gör sensationella anklagelser som fångar rubrikerna medan man vet att bevisen är svaga och många av de anklagade kan vara oskyldiga? Vilken typ av etik och ”fair play” visar detta?

Det verkar tydligt att det måste finnas en oberoende och INTE nationellt baserad testmyndighet som kan genomföra gemensamma standarder och förhindra dopning, skatteflykt och falska anklagelser.

Tillslutningsvis uppmanar jag ledarna för WADA och IOC att finna ett sätt att minska politiseringen av dopning i sport och motstå kraven hos dem som säger att de vill ”skydda rena idrottare” genom att ta bort rättigheterna för andra rena idrottare baserat nationell diskriminering.

Best regards,

Rick Sterling

Investigative Journalist

