Ryssland och Nato – Stockholms fredsseminarium 3 september

Jag påminner med glädje om Stockholms fredsseminarium 2017! Här ett av de fina föredragen, av en av landets främsta experter, Stefan Lindgren. Läget är detsamma som då. En uppfriskning skadar nog inte fler än jag. Inlägget publicerades första gången 17 september 2017.

Detta föredrag ingår i rapporteringen från Stockholms välbesökta och mycket uppskattade fredsseminarium 2-3 september, vilket arrangerades av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild – Kulturfront.

Föredragshållaren Stefan Lindgren är en av landets främsta experter på Ryssland och Nato. Han driver de tre bloggarna Nyhetsbanken (www.nyhetsbanken.se), 8dagar och Ryska Posten. Föredraget innehåller mycket värdefull information och jag återger det även i skrift mot slutet.

Föredragen har filmats av Franz Smidek och finns även på hemsidan för Folket i Bild – Kulturfront FIB

Programmet för Stockholms fredsseminarium

Lördag 2 september 14:00–18:00, i Nockebysalen 2 trappor.

14:00-14:40 Maj Britt Theorin – Norden som fredsaktör

14:40-15:40 Jan Öberg – Fredsarbete 1989 – 2029.

15:40-16:00 paus

16:00-16:40 Pål Steigan – Nato och det förändrade världsläget efter 1990. (Nato og endringene i verdenssituasjonen etter 1990.)

16:40-17:20 Pelle Sunvisson – Åland 17 – en fredsövning

17:20-18:00 Diskussion

Söndag 3 september 10:00-13:00 i Brommasalen 2 trappor.

10:00-10:30 Jan Myrdal – Folken tumlar inte ut i krig; de knuffas ut

10:30-11:00 Ola Tunander – Ubåtshotet – Den djupa staten på grunt vatten

11:00-11:30 Stefan Lindgren – Ryssland och Nato

11:30-11:45 Paus

11:45-12:15 Tine Spang-Olsen – Danmark i NATO – Danmark ud af NATO

12:15-12:45 Henrik Hjelle – Norge och Natos krig, arbetet mot Nato

12:45-13:00 Staffan Ekbom– Varför mobilisera mot Aurora 17

Moderator: Agnes Käll



BAKGRUND

Ska USA få styra svensk säkerhetspolitik?

Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.

Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé d’affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

USAs fräcka inblandning angående hur vi ska behandla FN-konventionen om kärnvapenförbud är en kränkning av vårt lands värdighet. Enligt Förenta Staternas talespersoner kan ett förbud mot kärnvapen störa vårt lands samarbete med Nato. Det bekräftar att värdlandsavtalet öppnar för kärnvapen och innebär en stor risk för vårt lands säkerhet.

Fredsmötet dominerades av USAs fräcka inblandning i svensk säkerhetspolitik. Sverige måste fortsätta sin politik för nedrustning och förbud mot kärnvapen. Sittande regering och Sveriges riksdag måste ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

Sverige är och ska förbli ett alliansfritt land, ej medlem i Nato.

Arrangör: Folket i Bild/Kulturfront-Stockholmsavdelningen

Information om tidningen och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.

* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det vill inte vara någon”vänstertidning”, och vill nå ut brett.

* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.

* Tidningen har kommit ut sedan 1972, ägs av föreningen med samma namn och har tagit över efter en tidigare tidning med samma namn.

* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”

* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”

* En hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt. Hemsidan

Militärutgifter



Föredraget Nato och Ryssland

Istället för kalla kriget har världen från 1990 till idag upplevt en rad

krig varav det på Balkan, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien och Jemen

bara är de mest kända.

Totalt räknar man med 9-11 miljoner döda i dessa krig.

Till sin häpnad upptäckte den ryska ledningen att västvärlden, så

snart kriget var slut anklagade Ryssland för det som hade hänt.10

Detta trots att EU:s särskilda utredare fann det entydigt att Georgien

startat kriget.

Natos militärbudgetar steg från 892 miljarder dollar 2015 till 918

miljarder dollar 2016. USA svarar för 641 miljarder dollar av detta,

vilket är mer än resten av världens tillsammans.

Natos rustningskostnader var alltså enligt senast kända statistik drygt

19 gånger större än Rysslands.

I dagarna ser vi påtaglig i form av militärmanövrer i öst och väst hurspänningar åter byggs upp i Europa på ett sätt och i en skala som förtankarna till kalla kriget.Samtidigt försäkrar Natos budbärare, generalsekreteraren JensStoltenberg, att alla dessa övningar från Nato-sidan alls inte är riktademot Ryssland.1.2Uppenbarligen fanns det krafter, bl.a. det militärindustriella komplexeti USA, som hade stora intressen i en fortsättning av det Kalla kriget,mot en annan fiende. Efter att i någon mån ha laborerat medterrorismen som övergripande hotbild skulle det visa sig attWashington fann det mer produktivt att blåsa liv i den gamlafiendebilden och göra Ryssland, visserligen utan kommunism, tillövergripande militärt hot, naturligtvis vid sidan av sekundära hot somKina, Nordkorea och Iran..3Beskriver vi relationerna från rysk sida kännetecknades den förstafasen 1991-1997 av eufori.Under denna period var den ryska ledningen övertygad om att detKalla kriget var slut och att väst hade accepterat Ryssland som enlikvärdig partner.KGB-chefen Vadim Bakatin uppsökte amerikanerna och överlämnaderitningar som visade i detalj hur den amerikanska ambassadenavlyssnades. Naivt nog hoppades han på reciproka åtgärder frånamerikanerna.Efter Sovjets upplösning var nästan en av de första åtgärderna attdiplomatiska relationer med Nato upprättades.Rysslands och Natos flottor patrullerade tillsamman Medelhavet påjakt efter terrorister i operation ”Active Endeavour” och tillsammansjagade de pirater i Adenviken.1995-2003 tjänstgjorde militär från Nato och Ryssland gemensamtunder FN-mandat på Balkan,Ett officiellt Nato-papper från 1995, ”Strategy of US National Securityin Europe” talar dock i klartext om behovet av att ”vara förberedd föreffektiva motåtgärder om reformerna skulle inskränkas i Ryssland”Just ”ondskefull” är det ord som professor Anders Åslund, tidigarerådgivare åt Boris Jeltsin, använder för att beskriva den ryska staten ien DN-artikel 11/3 1997.President Boris Jeltsin tvingades utse en av de gamla sovjetledarna,den mycket populäre Jevgenij Primakov, till premiärminister för attreda upp situationen.Den förvärrades av den pågående Balkankonflikten där Nato steg försteg trängde ut Ryssland som ville värna den jugoslaviskafederationen.uppenbarligen i hopp om att denne skulle kunna rädda detvästorienterade projektet.Men historien ville annorlunda. Putin skulle leda en återuppbyggnadsom ledde till en fördubbling av de reala disponibla inkomsterna mellan1999 och 2006” och en BNP som växte med faktorn 2,7 från 2006 till 2014. 5Under den här perioden förändrades i snabb takt de internationellavillkoren för Ryssland.Natos utvidgning var i sig ett grovt löftesbrott. I samtalen som föregickTysklands återföreningen protokollfördes attNär Nato tillkom 1949 var det framför allt för tjäna USA:s . Uppgiftenvar enligt Nato:s förste generalsekreterare, Lord Ismay ”att hålla Sovjetute, Tyskland nere och USA inne” i Europa.12 länder var med från början och idag är de 29. Makedonien,Georgien och Bosnien finns i väntrummet och Ukraina har som detheter ”utlovats en inbjudan”. Ytterligare 22 länder deltar i Partnerskapför fred och 15 länder till har ”institutionaliserade dialogprogram”.Nato svarar för 70 % av världens militärutgifter. USA svarar ensamt föröver hälften av världens militärutgifter.8Femdagarskriget mot Georgien 2008 blev ett uppvaknande förRyssland.11Denryska krigsmakten som under Jeltsinåren varit närmast iupplösningstillstånd gick in i en upprustningsperiod med stigandeförsvarsanslag.Det fanns också skillnader i den ryska ledningen.Samma skillnad märktes vid Nato-insatsen mot LMed hänvisning till fallet Magnitskij, en kronisktsjuk revisor som avlidit i rannsakningshäkte i Moskva antogkongressen Magnitskij-lagen 2012, som sedan kom att bilda mall förkommande sanktioner.13Beslutsamheten i det ryska agerandet tog väst på sängen. Följden bleven närmast hysterisk kanonad av fördömanden och sanktioner somännu inte har avklingat utan snarare förstärkts i och med USA:spresidentval och hela det jippo som kallas ”Russiagate”.Demagogin kring Rysslands påstådda brott mot folkrätten var likahögljudd som ihålig. Än idag har väst inte förmått att tillbakavisa denryska argumentationen kring självbestämmanderätten, utan kringgårsom regel det folkrättsliga argumentet för att istället ta uppunderordnade frågor.16, vilket teoretiskt skulle kunna skefrån 2020 eller i vart fall 2040.ochdet har förts hemliga förhandlingar om detta18. S k Nato ForceIntegration Units bildas i sex länder som är frontstater mot Ryssland –Idén med de här specialstyrkonraär att vacklande Nato-länder inte ska kunna inlägga veto mot militäraoperationer.19.12007-15 ökade Rysslands försvarsutgifter med 76 procent, men dentrenden tycks bruten. Även 2018 kommer försvarsanslagen attminska, signalerade Rysslands president Vladimir Putin nyligen.20Ändå ska man inte överdriva trenden i USA:s och Natos rustningar.Efter att ha trappat ner USA:s militära närvaro i Europa trappas dennu åter upp och befinner sig på ungefär samma nivå som 2012.USA brottas med en rad återhållande faktorer när man nu ökarkapprustningen igen. .21Antagligen har vi ännu inte sett botten på de rysk-amerikanskarelationerna som just nu ser ut att bli sämre för var dag. Det är ocksåtydligt att

1 https://www.nextbigfuture.com/2017/03/russia-cuts-military-budget-25-from-65.html

http://russia-insider.com/en/politics/us-spend-military-2018-what-russia-spends-15-

years/ri20396

http://www.defenseworld.net/news/18745/Russia_Cuts_Military_Budget_By_25__To_US_6

5_Billion#.Wa5FstFLeHs

http://www.janes.com/article/68766/russia-announces-deepest-defence-budget-cutssince-1990s

10

medlemsländerna (Ungern, Tjeckien, Grekland, Italien, Österrike) att

vilja bilägga konflikten med Ryssland.

Även under åren efter Georgienkriget, då relationerna surnade har

Ryssland visat vilja att vända blad och återställa relationerna.

I december 2009 kontaktade Nato Ryssland för hjälp med transporter

till Afghanistan, vilket Ryssland gick med på. Icke-dödligt gods fick

fraktas med järnväg genom Ryssland och även bunkras i en bas vid

Volga.

2011 genomfördes två gemensamma övningar, en med stridsflyg och

en med ubåtar.

I februari 2014 svarade parterna gemensamt för övervakningen av det

fartyg som skulle ta hand om syriska lager av kemiska stridsmedel.

Kontakterna i rådet Ryssland-Nato har varit inställda sedan 2014,

men en första kontakt togs mellan den ryske generalstabschefen

Valerij Gerasimov och ordföranden i Natos militärkommitte Peter Pavel

i mars 2017.

Förslag om konkreta avspänningsåtgärder från rysk sida, t ex förbud

mot flygningar med transpondrarna avslagna, har besvarats med

tystnad från Nato.

2017 genomför Nato mer än 40 övningar i europeiska länder, Turkiet,

Östersjön och Medelhavet.22

11



En ödesfråga

Var och en förstår att Ryssland minst av allt befinner sig i ett

expansionsskede och att hela bilden av en växande fara för ett

aggressivt Ryssland egentligen syftar till något helt annat, att skärpa

inringningen av Ryssland, genom ekonomisk isolering och sanktioner

och kapprustning utarma landet och sedan i första hand med politiska

medel – ännu en färgrevolution – säkra Ryssland för den västliga

hegemonin.

I den kampen menar jag att alla antiimperialister, oavsett vilka

barrikader vi stod på igår, måste visa en grundläggande solidaritet

med Rysslands motstånd mot hegemonisträvandena,

