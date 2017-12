Religion handlar i hög grad om politik. De som lyssnade på Julmässan från PetersKyrkan kunde höra påven tala om vikten av solidaritet med flyktingar, offer främst för krigen och för de fattiga, ej de rika. Franciscus är den förste påven som själv arbetat i slummen, i Buenos Aires. Han vill inte flytta till påvepalatset utan bor kvar i ett prästhotell. Inte undra på att han anklagats för kommunism. Är påven kommunist

Detta är en intressant och lärd kommentar om olika religiösa och politiska riktningar i den tidigare kristendomen av Kenneth Lundgren i Örnsköldsvik (surströmmingscentrum), en kommentar som jag tacksam omvandlar till detta blogginlägg. Det har haft en enorm betydelse av Paulus linje segrade, som lade grunden för ett stort stöd för uppslutning kring förtryckare.

Även publicerat 25/12 2016, men ingen kan påstå at artikeln mist sin aktuailtet. Dock medtas här inte den aktuella diskussionen om den första Tomtens grav.

Klassmotsättningarna och klasskampen yttrar sig naturligtvis i tänkandet, idéerna och myterna.

Tag till exempel berättelsen om änkans skärv i Lukasevangeliet (1917 års bibelöversättning) 21:1 tom 4: (1) Och när han såg upp, fick han se huru de rika lade ned sina gåvor i offerkistorna. (2) Därvid fick han ock se huru en fattig änka lade ned två skärvar. (3) Då sade han: »Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra. (4)Ty det var av sitt överflöd som alla dessa lade ned något bland gåvorna, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade i sin ägo.»

Detta att Bibeln deklarerade att de fattigas gåvor var mer värda än de rikas är ett – om än ett tvetydigt – framsteg för de fattiga i den ideologiska kampen.



Lukas för ofta fram de fattigas ståndpunkter Till exempel: Lukas 6:20 och 6:21

(20) Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till. (21) Saliga ären I, som nu hungren, ty I skolen bliva mättade. Lukas 18:24 och 25 (24) Då nu Jesus såg huru det var med honom, sade han: »Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike! (25) Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»

Detta är också framsteg – men även de tvetydiga sådana – för de fattiga i den idémässiga klasskampen.

Lukas

Detta kan kontrasteras mot Lukas färdkamrat Paulus. Den senare skrev i det ökända Romarbrevet 13: 1 t.o.m. 5: (1) Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud. (2) Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola få sin dom. (3) Ty de som hava väldet äro till skräck, icke för dem som göra vad gott är, utan för dem som göra vad ont är. Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den, (4) ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma. Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är. (5) Därför måste man vara den underdånig, icke allenast för vredesdomens skull, utan ock för samvetets skull.

Men man kan även fundera på varför det är bara vi i Norden har kvar forngermanska namnet Jul, som var det man före införandet av kristendomen kallade på högtiden som firades runt vinterståndet. I andra kristna länder kallas högtiden Kristusmässan [Engelskans ”Christmas” (Kristi mässa) och tyskan har sitt Weihnachten, Helig natt. I de vulgärlatinska länderna som Italien säger man ”Natale”, i Spanien ”Navidad” och i Frankrike ”Noël” vilket ungefär är ”födelsen”]

En annan intressant figur kring julen är naturligtvis jultomten som hos oss i de nordiska länderna är en sammansmältning av bland annat förkristna figurer som asatrons Oden och folktrons tomtegubbe dvs den lille mannen som såg efter huset och tomten. Ett av Odens många namn är Jólnir. Odin var alltså knuten till julen och julfirandet. Här hos oss är tomten inte alls förknippad med något kristet som i andra länder där han representeras av ett helgon Sankt Nikolaus. Därför heter Jultomten i Nordamerika Santa Claus vilket härstammar från det holländska namnet Sinterklaas vilken på 1930 förvandlades till den allt fetlagdare och bullrigare Coca Cola – tomten.

