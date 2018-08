Förändrad geopolitisk situation i Eurasien: En översikt

Denna artikel ”The Changing Geopolitics of Eurasia: An Overview” är en översikt av den geopolitiske analytikern James O’Neill från Australien, som berikat bloggen med flera artiklar. Som vanligt översatt av Martin Gelin, ”down under”. Tack Martin!

Den publiceras i “Perspective Libre” (F) som ovanligt lång artikel. Artikeln är värdefull, och jag delar upp den i 4 delar på grund av dess längd. De kommer att publiceras under kommande vecka.

Den ansedde geopolitiske skribenten Pepe Escobar, skrev en artikel i Asia Times i februari i år (1). Han noterade då att huvudproblemet i den politiska världen av idag är i vilken uträckning olika nationer knyter intima handels- och investeringsförbindelser med Kina, vilket därigenom kommer att strida mot Washingtons strategiska intressen.



Tävling mellan Förenta staterna och Kina är inte ett nytt fenomen. Ända sedan revolutionen tog kontroll över fastlandet 1949, har förbindelserna mellan de två länderna präglats av fientlighet. Fientligheterna tog många former, som t.ex. Förenta staternas ursprungliga vägran att erkänna regeringen i Peking som legitim och suverän makthavare. Denna inställning höll under årtionden fast vid den absurda fiktionen att de nationalistiska resterna av Chiang Kai Sheks regering (som flydde till vad som då kallades Formosa) var Kinas legitima regering.

Ironiskt nog var det “Kärnvapenpresidenten” Richard Nixon som accepterade verkligheten, år 1972, med erkännandet av ”ett politiskt Kina” – med Peking som dess huvudstad. Åren 1949-1972 präglades av svåra motsättningar, inklusive öppen krigföring mellan Förenta staterna och Kina i Koreakriget. Kina ingrep när USA ledda styrkor nådde Yalu-floden vid gränsen mellan Nordkorea och Kina. Vi vet nu att USA:s befälhavare för de allierade styrkorna i Koreakriget, general Douglas MacArthur, ville att USA skulle utnyttja sittdåvarande kärnvapenmonopol till att attackera Kina och därigenom omvända konsekvenserna av det kinesiska inbördeskriget.

Lyckligtvis var president Truman inte imponerad av denna plan, men trots detta är det något som kineserna aldrig har glömt.



s. k. navigeringsövningar i Sydkinesiska havet som en förlängning av övningarna som utfördes av Förenta staternas 7: e flotta i Formosas farvatten under 1950- och 1960-talet. Kina var då i ett helt annat läge jämfört med idag. Det är rättvist att framhålla att även USA var ett helt annorlunda samhälle på den tiden, om än av vitt skilda skäl. Slutet av andra världskriget 1945 resulterade i att traditionella och mäktiga koloniala maktcentra i Europa blev förstörda och oskadliggjorda. Under århundraden, åtminstone sedan mitten av 1600-talet, hade en del europeiska makter, i synnerhet Frankrike, Spanien och Storbritannien, utvidgat sina imperier till alla kontinenter, vilket i många fall helt eller delvis förstörde lokala, infödda befolkningars liv och egendom

Erövringen av Amerikas minskade folkmord i en stor skala den indianska befolkningen i Nordamerika med mer än 9 miljoner till cirka 250 000 i slutet av 1800-talet (2).

Första världskriget (1914-18) uppfattas bäst som en långsiktigt planerad operation av Storbritannien och Frankrike, ämnad att förhindra Tysklands uppkomst som en konkurrerande makt, inte bara på Europas kontinent, utan även i Afrika och Stillahavsområdet ( 3).

1945, i slutet av andra världskriget var USA i själva verket ”den sista mannen som stod upprätt”. I motsats till den populära västerländska myten, så skedde de flesta krigsoffer och den största förstörelsen i Ryssland och Kina, från kampen mot tyskarna och japanerna.

Potsdamavtalet från år 1945 försåg Ryssland med buffertzoner längs dess gränser. Vi vet också att britterna hade konkreta planer på att invadera Ryssland efter Tysklands nederlag (kallad “Operation Unthinkable”) med hjälp av trupper ur de besegrade tyska styrkorna. Winston Churchills egna ord (med stor iver): bestod i att placera Ryssland under USAs och Englands makt. (4). Churchills fientlighet mot Ryssland bestod sedan länge. Han var del av den brittiska regeringen som skickade trupper för att kämpa tillsammans med vitryssarna i försöket att störta den bolsjevistiska revolutionen.

Ryssarna, liksom kineserna, har gott minne.

Förenta staterna kunde mycket väl ha varit i den unika positionen att utöva sin oöverträffade, och i stor utsträckning obestridliga makt (utanför Östeuropa).

Istället, präglas tiden efter andra världskriget, av årtionden av nästan oändliga krig, regeringsbyten med hjälp av ”färg”revolutioner, bombning, stöd till militärkupper och vid flera anmärkningsvärda tillfällen direkt invasion och ockupation (5).

USAs brutala användning av militär, ekonomisk och politisk makt saknar motstycke i modern historia.

Enligt flera historiker har USA mellan 1945 och 2017, störtat eller försökt störta över 70 regeringar.

Mer än 30 miljoner människor har dödats i processen och ytterligare tiotals miljoner har blivit fördrivna eller tvingade till att bli flyktingar (6).

Under hela denna period understödde västeuropeiska media Förenta staternas otyglade imperialism. Vi blev grundligt och med övertygelse informerade, att Amerikanerna ”menade väl”, även om de emellanåt gjorde ”några misstag”.

Förenta staterna framhölls upp som en ”bastion av demokrati”. Med hjälp av den nyaste klichén, med dess oändliga upprepningar, försäkras vi att USA är ”Upprätthållaren av den Regelbaserade Internationella Ordningen som USA hjälpte till att skapa och upprätthålla.”



i Korea (1950-53); i Iran (1953); Guatemala (1954); Vietnam, Laos och Kambodja (1954-75); Indonesien (1965); Chile (1973); Afghanistan (2001 och fortfarande); Irak (2003 och fortfarande) Libyen (2011) och Syrien (2015 och fortfarande) är bara ett litet urval ur en väl dokumenterad historik. När Sovjetunionen kollapsade 1990, blev de geopolitiska konsekvenserna djupgående. För det ryska folket var detta en enorm katastrof. Ekonomin kraschade. Statistiken visade på förkortad livslängd. Den för det mesta druckne och labile Jeltsin presiderade över vad som bara kunde beskrivas som plundringar av landets resurser genom lokala oligarker och rovlystna utlänningar. En av historiens ironier var Jeltsins omval 1996, som möjliggjordes en massiv amerikansk intervention. Time magazine stoltserade med en förstasidesstory i 15 juli 1996-upplagan som basunerade ut ”Yanks to the Rescue.” (Amerika till räddning)Det amerikanska biståndet och de många bedrägerierna gjorde det möjligt för Jeltsin att besegra politiske utmanaren Gennady Zyuganovs kommunistparti. Att detta var inte någon bragd visade Jeltsins åtföljande popularitet, som låg under 10%.

Början på 2000 talet markerades av en begynnelse på radikala omvälvningar på flera områden. Ryssland valde Vladimir Putin till president. Att säga att han räddade Ryssland från katastrofala följder av Jeltsinåren, är ingen en överdrift. P.g.a. detta och andra faktorer som diskuteras nedan, har han varit en utpräglad hatfigur för västerländska media och politiker. Det är svårt att i minnet återkalla andra större politiska personer, som varit föremål för en sådan intensiv och ihållande personlig och politisk förföljelse som Putin.

