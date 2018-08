Stora ändringar på gång i Eurasien! En översikt Del 3

Denna artikel ”The Changing Geopolitics of Eurasia: An Overview” är en översikt av den geopolitiske analytikern James O’Neill från Australien, som berikat bloggen med flera artiklar. Som vanligt översatt av Martin Gelin, ”down under”. Tack Martin!

Den publiceras i “Perspective Libre” (F) som ovanligt lång artikel. Artikeln är värdefull, och jag delar upp den i 4 delar på grund av dess längd. Detta är tredje delen, medan första och andra delen publicerats nyligen. Förändrad geopolitisk situation i Eurasien: En översikt



James O’Neill var tidigare akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

Artikeln.

Australiens position är kanske den mest svårförklarade bland alla Quad medlemmarna. Å ena sidan dras Australien tvångsmässigt med i varje utrikespolitiskt misslyckande genom att vara ”förenat vid höften” med USA och allierade. Detta omfattar deltagandet i flera amerikanska krig (till exempel Vietnam, Afghanistan, Irak och Syrien) vilka alla har en försvinnande liten betydelse när det gäller Australiens egna vitala intressen.

Australien står som värd för ett antal amerikanska militärbaser, inklusive Pine Gaps elektroniska spionanläggning i Northern Territory, som är en viktig länk i den amerikanska internationella krigsmaskinen, vilket potentiellt gör Australien delaktigt i krigsbrott som utförts av amerikanska militärstyrkor beroende av Pine Gaps anläggningar. Under de senaste fyra månaderna har australiska politiker och MSM utövat en obeveklig och negativ kampanj mot Kina och dess påstådda missförhållanden. Australien har anslutit sig till USAs provokativa militärövningar i Sydkinesiska havet och övat blockering av Malacka-sundet, en viktig kinesisk handelsrutt (Operation Talisman Saber). Australien är för närvarande engagerad med knappt förståeliga påståenden om påstådd kinesisk inblandning i inhemska politiska angelägenheter (liknande Russiagate).



Denna attityd är alltmer anmärkningsvärd eftersom Kina utan tvekan är den största enskilda källan till Australiens bastanta välstånd, och är med betydande marginal dess största handelspartner. År 2017 svarade Kina för 24% av den totala tvåvägshandeln, långt före Japan med den näst största på 9,4% enligt DFAT-siffrorna. Elva av Australiens främsta 15 handelspartners finns i Asien (de andra är USA, Nya Zeeland, Storbritannien och Tyskland). Kina är den viktigaste källan till Australiens stora antal utländska studenter (en multimiljard dollarindustri för Australien), den största källan till besökande turister (dito) och den tredje största källan för utländska investeringar. Med dessa data är det svårt att hitta en rationell grund för de ofta okunniga och dåligt informerade mediakommentarer om Kina i Australien. Australien har tackat nej till en särskild inbjudan från Kina som utfärdades i mars 2017 med tillfälle att ansluta sig till BRI. Ingen skälig rationell anledning angavs. Påstådd brist på insyn är en uppfattning som uppenbarligen inte delas av de många länder som har gått med i BRI.

En ny utveckling har stärkt banden mellan Kina och medlemmarna i den s.k. 16 + 1 (8). I november 2017 var Ungerns premiärminister Viktor Orban värd för det sjätte årliga mötet mellan Kina och central- och östeuropeiska länderna (CEEC) med deltagande av Kinas utrikesminister Li. Vid detta möte inbjöd Orban till offentliga offerter till höghastighetståg på sträckan Budapest-Belgrad, ett projekt på c:a 2,4 miljarder US dollar med 85% finansieringen från Kinas Export Import Bank. Export Import Bank är bara en av flera kinesiska finansiella resurser som används till att underteckna BRI-projekt. En miljard US dollar investeras av Kina-CEEC: s investeringssamarbetsfond för en genomförbarhetsstudie av en järnvägslinje som förbinder den grekiska hamnen i Piraeus med Budapest, via Österrike. Piraeus i Grekland tjänar som ett exempel på de transformerade effekterna av kinesisk investering. Sedan Kina tagit effektiv kontroll över hamnen år 2016 har den utvecklats till den mest trafikerade/viktigaste hamnen i Medelhavsområdet.

En av de 16 medlemmarna i central- och östeuropeiska länderna registrerade sig vid novembermötet för att delta i BRI. Detta hände trots den i bästa fallet, ljumma, inställningen av EU: s byråkrati i Bryssel som försöker utöva EU: s kontroll över utländska investeringar.

En eventuellt större utveckling sker tyst inom den finansiella strukturen för kinesiskt ledd investeringar i BRI och tillhörande projekt. Var och en av BRI-, SCO- och BRICS-organisationerna har skapat egna investeringsfondsstrukturer som de berörda länderna och deras banker är finansiella bidragsgivare till.

AIIB är kanske den mest kända av dessa, och den inkluderar länder som Australien, som gick med trots USAs opposition (en sällsynt demonstration av oberoende) och inte ens är medlem i BRI. Investeringsstrukturerna tjänar flera syften. Mest tydligt är den som finansieringskälla till de nu bokstavligen hundratals BRI-relaterade projekten. Mer tydligt och på längre sikt är detta ett alternativ till den västerländskt dominerade IMF och Världsbanken, vars utlåningspolitik ofta tjänar som täckmantel för västerländska intressen, finansiellt och geopolitiskt.



Åratal av försummelse i att erbjuda dessa länder australiensiskt ekonomiskt stöd, medför att Australien nu med oro ser om att Kina skall kunna uppnå ett betydande politiskt inflytande i den region som traditionellt anses som Australiens bakgård. Mera betydelsefullt är dock att Kina alltmer utnyttjar sin ekonomiska makt, som den största handelspartnern av drygt 100 separata länder, liksom dess jättelika valutareserver, till att diktera villkoren för vilken valuta som ska användas i mångfaldiga handelsarrangemang. Överenskommelser mellan Kina och ett snabbt växande antal länder har nu medfört att Yuan eller handelspartnernas valuta används som betalningsmedel. Den geopolitiska betydelsen av detta är enorm.

