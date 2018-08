Förändrad geopolitisk situation i Eurasien: En översikt – Del 2

Denna artikel ”The Changing Geopolitics of Eurasia: An Overview” är en översikt av den geopolitiske analytikern James O’Neill från Australien, som berikat bloggen med flera artiklar. Som vanligt översatt av Martin Gelin, ”down under”. Tack Martin!

Det andra stora världspolitiska omvälvningen skedde i Kina.

Det som kineserna själva kallar ”Öppning och Reform” inleddes under president Deng Xiaoping (1978-89), visar i nutid stora framgångar. Dengs egen benämning var ”socialism enligt kinesisk modell”, en oändligt flexibel fras som kunde anpassas till att beskriva vad politiska ledningen ville främja. Den passade utmärkt till en annan av Dengs fraser: ”Det spelar ingen roll om en katt är svart eller vit, så länge den fångar möss.”

Mellan 1960 och 1978 växte Kinas BNP med ett årligt genomsnitt på 5,3%. Följande årtionde var den ungefär dubbelt så stor, och har legat mellan 6% och 10% sedan dess.

Även med denna relativt blygsamma tillväxt (jämfört med de senaste kinesiska siffrorna) på i genomsnitt 7% per år, kommer storleken på ekonomin att fördubblas vart tionde år. Enligt Världsbanken ökade Kinas BNP (i nuvarande siffror) från 1198 miljarder år 2000 till 11700 miljarder US dollar år 2016.

När det gäller paritetsköpkraft, ett mer förfinat räknesätt än med råa BNP-siffror, så har Kina redan nu en större ekonomi än USA med en betydande marginal, vilken förväntas att öka radikalt under de närmaste 20 åren.



En av de mest iögonfallande egenskaperna i Kinas utveckling till att bli en global ekonomisk ledande makt är att den har inträffat i samband med en noggrant kalibrerad, långsiktig plan med flertalet distinkta men relaterade komponenter. Den första komponenten som bör noteras är Shanghai Samarbetsorganisationen = SCO= Shanghai Cooperation Organisation, som hade sitt första möte år 1996 och som upphöjdes till en permanent organisation år 2001. SCO hade ursprungligen sex medlemsstater: Kina, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tadzjikistan och Uzbekistan. Shanghai-samarbetsorganisationen har som centrala principer icke-aggression och icke-inblandning i andra medlemmars interna angelägenheter. SCO har vidareutvecklats för att kunna ta itu med säkerhetsrelaterade frågor, till exempel antiterrorism, militärt samarbete och underrättelsetjänst. Indien och Pakistan gavs fullständigt medlemskap år 2017, Nu har SCO åtta ledamöter som representerar 43% av världens befolkning och 20% av världens BNP. Fyra av dess medlemmar är kärnvapenmakter. Utöver det fullständiga medlemskapet finns fyra observatörsstater och sex dialogpartners. Av dessa 10 stater är två av särskilt intresse. Först Turkiet, en dialogpartner som har ansökt om fullt medlemskapsstatus. Turkiet är medlem i Nato, även om medlemskapet med tiden kan anses som osäkert, illustrerat av att Turkiet nyligen beslutat att köpa det ryska S400 anti-missilsystemet vilket lett till hotelser från USA och ”allierade”. Turkiet har vidare övergett sin decennium långa strävan att få bli medlem i EU. Nya, viktiga utrikespolitiska beslut omfattar Turk Stream gasprojektet med Ryssland, som kommer att föra rysk gas till Sydeuropa. Turkiets roll i kriget i Syrien framkallar ytterligare friktion med amerikanerna.

Turkiet har också ansökt om anslutning till Eurasian Economic Union (EAEU ), som för närvarande omfattar Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Ryssland. Etablering av EAEU godkändes i princip 2011, ett av avtalen undertecknades i maj 2014 och formell etablering gäller från och med januari 2015.

Den andra nationen av stor betydelse i denna eurasiska zon är Iran. Iran är observatörsstat i SCO och sannolikt, och kommer med tanke på Rysslands starka stöd och de snabbt växande förbindelserna med Kina, att uppnå fullt medlemskap i 2018. I april 2018 tecknade Iran och EAEU ett frihandelsavtal med tre års giltighet. Förenta staternas nyligen ensidiga beslut att överge JCPOA, dvs Irans kärnvapenavtal, har fått ett antal geopolitiska konsekvenser. Det retade alla underskrivande nationerna (de övriga fyra permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd) plus Tyskland och Europeiska unionen. Dessa har lovat att följa villkoren i JCPOA. Därmed ifrågasätts lösningens stabilitet.

Vidare hotar Förenta staterna med att inleda sanktioner med länder som utövar politiskt samarbete med USAs fiender. Den extraordinära CAATSA-lagstiftningen illustrerar klart och tydligt de amerikanska övergripande tongångarna i dess utrikespolitik (7). Det är därför en öppen fråga om huruvida europeiska länder har kraft nog att motstå en sådan utbredd ekonomisk utpressning. Vissa företag, som till exempel Frankrikes Total, har redan underkastat sig och har annullerat stora avtal med Iran. Denna ekonomiska utpressning har åtföljts av uppenbara hot om ”regimbyte” från Förenta staternas säkerhetsrådgivare John Bolton. När man hör eller läser dessa uppenbara hot är det alltid värt att komma ihåg propagandan om ”Regelbaserad Internationell Ordning” som västerländska nationer ständigt utsätts för. Kontrasten mellan USA och SCO kunde inte vara större.



, en 7 400 km järnvägslänk från Indiens Mumbai till Moskva, via Iran, Armenien och Azerbajdzjan. Ett antal andra länder i Persiska Viken har uttryckt intresse av att delta i projektet som blev verksamt 2015.(Yi Da, Yi Lu) eller Belt och Road Initiativet (BRI). Grundplaneringen togs fram först av Kinas president Xi i Astana 2013. Projektet omfattar nu mer än 100 länder och organisationer i Eurasien, Syd- och Centralamerika, Afrika och till och med så långt bort som Nya Zeeland. Misstankar om kinesiska motiv framhölls i huvudstäder som Washington, Canberra och Berlin. Den snabba tillväxten i antalet medlemsländer och omfattningen, tyder på att fler och fler finner Xis ”win-win” -filosofi mycket tilltalande, mer än något västerländskt alternativ. Det har dock inte hindrat vissa länder från att försöka formulera alternativa organisationer som den så kallade Quad-gruppen med Australien, Indien, Japan och USA som medlemmar, i ett illa dolt försök att ”begränsa” Kina. Quad försöker att av olika skäl framhäva historiska reservationer som medlemmarna har mot Kina. Quad kommer sannolikt att misslyckas av ett antal skäl. Även om Japan understödde tanken när den först utvecklades 2011 och har långvariga historiska problem med Kina, har Japan sedan september 2017 befunnit sig i allvarliga diskussioner med Ryssland om ett bro- och/eller tunnelprojekt som sammanbinder (42 km) Japans Hokkaido Island och Rysslands Sakhalin. Om projektet godkänns, skulle det ge Japan en 10 000 km järnvägslänk till den europeiska marknaden medförande snabbare transport och mindre kostnad än via den nuvarande sjövägen. Indien är också ambivalent när det gäller Quad-konceptet. Indien är historiskt inte anpassad till och i det närmaste neutral gällande BRI, men är ändå medlem av SCO. Indien har sedan länge goda förbindelser med Ryssland och har gått liksom Iran med som en vital partner i INSTC.

