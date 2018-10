Nafta – bra för vem?

Något om Nafta.

President Trump har hela tiden sagt att Nafta var ett mycket dåligt avtal. För vem kan man undra?

Utdrag ur en artikel jag skrev 2013:

”Vad är då NAFTA?Ett handelsavtal mellan USA, Kanada och Mexiko slöts 1994 och då skapades NAFTA, världens största frihandelsområde med 376 miljoner invånare. USA:s BNP per invånare var då sex gånger större än Mexikos, och löneskillnaderna mellan länderna låg på samma nivå. Under NAFTA:s första decennium ökade löneskillnaderna med mer än 10 %, och realtillväxten på 1,8 % per år i Mexiko blev långt sämre än tidigare (under tjugofemårsperioden 1948-73 var tillväxten 3,2 % per invånare och år). ”NAFTA underlät inte bara att skapa en robust tillväxt, utan det kan till och med hävdas att avtalet på visst sätt bidrog till Mexikos fattigdom” (Nobelpristagaren JosephStiglitz, 2007. Fungerande globalisering). ”Samtidigt som NAFTA avskaffade tullarna tillät det etablering av en lång rad andra hinder”. ”Efter avtalets undertecknande fortsatte USA att använda sådana hinder för att utestänga mexikanska produkter som ville komma in på dess marknader.” (Stiglitz, 2007 sid. 71-72). ”NAFTA on steroids” – Hur USA &Co ökar plundringen av fattiga länder



skriver ”Donald Trump har kallat det nordamerikanska frihandelsavtalet Nafta för det värsta som någonsin godkänts. Den 30 september enades USA och Kanada om villkoren för ett nytt nordamerikanskt avtal, kallat USMCA. Presidenten, som hävdar att han är en fantastisk förhandlare, har slagit sig för bröstet och hyllat uppgörelsen. Ett antal experter har dock noterat hur Trumps aggressiva hot inte ledde till särskilt stora amerikanska framsteg. Analyshuset Gavekals Arthur Kroeber kallar uppgörelsen för ynklig”. Dagens industri

Aftonbladet skriver ”Det döljer inte att den verklige segraren heter Donald Trump.”…”Varken Mexiko eller Kanada ville omförhandla Nafta men nu har de ändå gjort det, medvetna om hur viktig handeln med USA är. Trump har dessutom lyckats döpa om det i hans ögon förhatliga avtalet till USMCA, United States-Mexiko-Canada Agreement.”… ”Enligt det nya avtalet måste nästan hälften av en bil byggas i ett land där arbetarna tjänar minst 16 dollar i timmen om den ska kunna säljas skattefritt.

Något som kan innebära att en del bilbyggarjobb återvänder till USA från Mexiko.”Aftonbladet

Wall Street Journal sätter in avtalet ett större perspektiv av USA:s ”US first”- politik. Utdrag ur artikel av mig. Wall Street Journal

USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer kallade det nya avtalet en ”paradigmskiftande modell” av amerikansk politik som skickar ett tufft meddelande till amerikanska handelspartner, som förbereder sig för förhandlingar.

Nästa stora tester blir Japan och Europeiska unionen, som båda nyligen började prata med Trump-förvaltningen om nya handelsavtal

Washington kommer att prioritera hårdare krav på varor som strömmar in i USA i ett försök att få till stånd mer tillverkning hemma.

Den underliggande principen enligt Trump själv är att handelspartners bör se det som ”ett privilegium för dem att göra affärer med oss.” Tillgång till den amerikanska marknaden kommer att bli alltmer beroende av att handelspartners antar USA:s regler och standarder, från immateriella skydd till lönenivåer.

Det nya avtalet ska spara biltillverkare i USA från dyra tariffer på bilar/bildelar som importeras från Kanada och Mexiko.

Avtalet kräver att bilproducenter bygger en större del av en bil i Nordamerika och med högre löner. Men de nya reglerna kan också tvinga bilföretag och deras tillverkare att förändra sina försörjningskedjor, vilket potentiellt ökar kostnaderna.

Den nya affären är en stor vinst för de stora biltillverkarna i USA, som starkt bygger på fabriker i Kanada och Mexiko för marknaden i USA och är mindre utsatta för de nya reglerna än utländska baserade rivaler. Kvoterna för bildelstillverkning i Kanada och Mexiko ligger långt över deras nuvarande export

”USA visar ett maktspel”, säger Andre Sapir, en tidigare ekonomisk rådgivare i EU. ”Jag tror inte att Europa kommer att vilja ingå ett sådant avtal – det vill ha en balanserad överenskommelse.”

Trump-administrationen kommer att lägga till klausuler i framtida avtal som tillåter USA att dra tillbaka om en handelspartner gör en affär med en ”icke-marknadsekonomi” – en tydlig referens till Kina. Det skulle kunna tvinga Storbritannien att välja mellan Washington och Peking.

(Slut på mitt utdrag).

USA:s tuffa handelspolitik och protektionism väcker inte bara oro utan leder till nya samarbeten. Den nyliberale ekonomiprofessorn Carl B Hamilton, särskild rådgivare till EU:s handels­kommissionär skriver ”EU kan ersätta USA i globalt ledarskap inom handeln”.

DN Debatt: Men han skriver direkt ”Luckan efter USA kan inte fyllas om EU skulle agera enligt en ”EU first”-princip.” Carl B Hamilton skriver vidare ”För att hindra att en Trump-inspirerad rättslöshet sprider sig till Världshandelsorganisationen WTO:s medlemmar är det viktigt att tongivande WTO-medlemmar – som EU, Japan, Kina, Australien, Indien, Kanada, Brasilien – snart samlar sig och deklarerar ett slags ”pakt” för att slå vakt om det multilaterala handelssystemet såsom vi känner det.”

Vi ser nu förhoppningsvis början på ett sådant samarbete, som samtidigt försvagar USA:s roll som den krigiske folkrättsvidrige hegemonen och som kan bidra till en multipolär värld. Initiativ har också tagits till samarbete mot sanktionerna mot Iran.