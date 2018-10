FN fördömer USA:s sanktioner mot Iran, medan EU, Storbritannien, Ryssland och Kina samarbetar mot sanktionerna!

Radionyheterna meddelar nu kl 12.30 att FN:s domstol preliminärt ogiltigförklarat USA-sanktioner mot Iran.Sveriges Radio Tydligen bara vissa sanktioner. Iran ser det som en framgång.



”(HAGUE, Nederländerna) – FN:s högsta domstol beordade på onsdagen (idag) USA att upphäva sanktioner mot Iran som påverkar importen av humanitära varor och produkter, och tjänster som har samband med säkerheten för civil luftfart. Domstolens dom är rättsligt bindande, men man får se om president Donald Trumps administration kommer att följa.

Domstolen hävdar att Washington måste ”ta bort, hinder som härrör från” återinförande av sanktioner mot export till Iran av medicin och medicintekniska produkter, livsmedel och jordbruksvaror och reservdelar och utrustning som är nödvändig för att säkerställa säkerheten för civil luftfart.

Samtidigt som dessa så kallade ”provisoriska åtgärder” införs förklarade domstolens president, Abdulqawi Ahmed Yusuf, att domslutets beslut inte påverkar den slutliga behandlingen av ärendet

Irans stats-tv trumpetade ut domstolens beslut längst ner på TV-skärmarna: ”Teherans seger över Washington i Haag-domstolen.”

USA förväntas gå emot domstolens utslag.

I sitt beslut sade domstolen att de amerikanska sanktionerna ”riskerar att äventyra civil luftfartssäkerhet” i Iran och att sanktioner som begränsar försäljningen av varor som krävs för humanitära behov som mat, mediciner och medicintekniska produkter ”kan ha en allvarlig skadlig inverkan på hälsa och liv för individer på Irans territorium. ”

Domstolen sade att Trump-administrationen måste ”se till att licenser och nödvändiga tillstånd beviljas” och betalningar inte hindras om de är knutna till humanitära och luftfartsvaror.

Domstolen bad både USA och Iran om att ”avstå från åtgärder som kan förvärra eller utvidga tvisten”.

* Min korta kommentar: I nuläget är det oklart om USA kommer att acceptera domstolens beslut muntligt, och i verkligheten. Hur ska man kunna skilja ut vissa sanktioner från andra? Vidare, om jag försått rätt är alla sanktioner som ej beslutats i FN:s säkerhetsråd olagliga. Innebär att de allra flesta av USA:s sankttioner är olagliga. Mot bakgrund av detta finns alla skäl att EU, Storbritannien, Ryssland och Kina fortsätter sitt samarbete för att motverka sanktionerna. Detta beskrivs i nedanstående artikel som har skrivits av Pål Steigan och publicerades 29/9Pål Steigans blogg 24/9. Översatt av mig.

Pål Steigan skriver ”USA:s sanktionspolitik får hela tiden oväntade resultat.

Det är nu klart att EU, Storbritannien, Ryssland och Kina kommer att skapa en ny internationell mekanism, en så kallad ”special purpose vehicle (SPV)”, som är en finansiell kanal för att kringgå USA:s sanktioner mot Iran. EU 24/9: Implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action: Joint Ministerial StatementSPV kommer att underlätta för deltagande länder att bedriva handelstransaktioner med Iran och bland annat betala för inköp av iransk olja.

EU, Storbritannien, Ryssland och Kina vill rädda kärnenergiavtalet med Iran, som är i fara på grund av att USA ensidigt har dragit sig ur det och hotar med sanktioner mot alla andra som inte gör samma sak. Ryssland och Kina är Irans allierade och drabbas av andra sanktioner från Förenta staterna, så det är inte oväntat att de står tillsammans här. Men EU och Storbritannien som är USA-allierade, ger vanligtvis upp sina egna intressen om USA kräver det, och därför förväntades de också göra det nu. Det har de alltså inte gjort ännu, utan tvärtom valt att gå tillsammans med Kina och Ryssland för att skapa ett finansiellt instrument som kringgår de internationella systemen som USA styr.

Betalningar i SPV-systemet kommer givetvis inte att ske i dollar utan i ett av medlemsländernas valutor. Detta är ett nytt brott mot dollarhegemoniet och ett nytt steg mot en multipolär värld.

Det tog inte många timmar efter SPV-uttalandet innan USA attackerade det. Utrikesminister Mike Pompeo kallade det ”den mest kontraproduktiva åtgärd man kan tänka dig.” Reuters

Ryssland och Kina har redan skapat sina egna system som går vid sidan av USA-kontrollerade institutioner, men nu har de alltså i SPV fått med sig EU och Storbritannien. Detta är en milstolpe som är svår att överskatta. Det visar också i vilken utsträckning USA genom sin sanktionspolitik tvingar allt fler motståndare att gå ihop.



Amerikanska sanktioner är inrättade så att de inte bara påverkar första ledet, utan också leden som följer. För mot Iran, sedan sanktioner mot dem som handlar med Iran, därefter straffar dem som handlar med dem som handlar med Iran och så vidare i det oändliga. Detta är vad Kina har märkt när landet nyligen drabbats av sanktioner från USA eftersom landet hade köpt vapen från Ryssland. Kinas vapenupphandling är helt laglig i enlighet med internationella regler, men Kina påverkas av ekonomiska sanktioner på grund av denna affär. Detta har lett till att Kina protesterar kraftigt och ställer krav på Förenta staterna att omedelbart dra tillbaka dessa påföljder. New York Times

Eko från en svunnen tid

Vi har tidigare påpekat att USA:s brott mot Iran-avtalet skulle kunna innebära slutet för det internationella banksystemet SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). SWIFTDet är Financial Times som rapporterar att SWIFT kan bli en måltavla för sanktioner från USA, eftersom systemet även innehåller banker i Iran. (Artikeln ligger bakom betalningsporten, men diskuteras på Deutsche Wirtschafts Nachrichten.) här

Nicolas Véron, seniorforskare vid Peterson Institute for International Economics, säger att ett försök att militarisera SWIFT skulle utgöra ett hot mot hela systemet. Både Ryssland och Kina har länge varit medvetna om USA: s risker att kunna blockera SWIFT och de har därför byggt upp sina egna alternativ. Det kinesiska systemet CIPS är redan inarbetat och är utformat för att fungera smidigt med SWIFT, men kan också fungera lika bra utan SWIFT. Det betyder att det redan finns system som kan ta över om USA fortsätter som landet gör nu. SPV pekar i den riktningen.