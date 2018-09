Denna mycket viktiga artikel av Pål Steigan 23/9 har vänligen översatts av Bertil Carlman.

Kriget mot Syrien förbereddes för länge sedan och bygger på en ny militärdoktrin

En vanlig missuppfattning är att kriget mot Syrien började efter det att ett uppror i landet blev nedslaget 2011. Denna missuppfattning hålls vid liv av de stora medierna då den tjänar militära och politiska ändamål.

Syrien var utsett till krigsmål för USA minst tio år tidigare. Då George W. Bush höll sitt tal om «ondskapens aksel» Wikipedia år 2002 var Syrien redan i kikarsiktet för Washingtons krigförare. Då definierade fienden som Iran, Irak och Syrien, senare samma år lade dåvarande vise utrikesminister, nuvarande säkerhetsrådgivare John R. Bolton till Kuba och Libyen på listan. här

Network centric warfare – modellen för de nya kaoskrigarna

Dessförinnan hade amiral Arthur Cebrowski, som var dataexpert och rådgivare åt Joint Chiefs of Staff, gjort ett arbete för att utveckla USA:s militärdoktrin så att den skulle passa i vår tid. Tillsammans med John Gartska i Joint Chiefs skrev han artikeln «Network-Centric Warfare: Its Origin and Future». Ny militär strategi, 1998. År 2001 gjorde utrikesminister Donald Rumsfeld denna strategi till en del av USA:s militärdoktrin. Nu efteråt är det möjligt att se att kriget mot Syrien är det första kriget i vilket denne strategi, denna doktrin, har tagits i bruk fullt ut.

Vad går denna doktrin ut på?



Håll kontrollen genom kaos

Det Cebrowski och Gartska tog som utgångspunkt var förändringar i teknologin med allt större användning av datakraft och kraftig ökning i tillgången på information, samhällsförändringar både i USA och globalt och ny militärteknologi.

De menade att detta betydde att uppmärksamheten måste flyttas från plattformar till nätverk, att deltagarna måste uppfattas som delar av stadigt skiftande ekosystem i stället för oavhängiga subjekt och behovet av att kommandosystemen och beslutsfattande måste anpassas för att kunna överleva i ständigt skiftande ekosystem.

I ett sådant sorts krig måste kommandon distribueras ut i nätverket och tas av kommendanter som uppträder självständigt, men utifrån samma mål.

“Network-centric warfare is associated with the behavior of people in a network environment during the time of war, and human behavior will directly influence the result.” (Cebrowski A. Transforming Transformation – Will it Change the Character of War?) Researchgate

Författarna försökte koppla samman nya insikter i mänskligt beteende i ett nätverk där informationen är tillgänglig via ny teknologi och där information, underrättelse och mål for operationerna kan distribueras i systemet. Denna tankegång är också påverkad av erfarenheter från de stora korporationerna och finanssektorn om hur toppcheferna skall kunna leda självstyrande grupper fram mot samma mål. Något år efter artikeln av Cebrowski och Gartska blev detta formulerat av Vanessa Druskut och Jane Wheeler i “How to lead a self-managing team” (2005).

Kontroll över berättelsen betyder allt

När de konkreta besluten skall distribueras ut i ett närverk betyder kontrollen över berättelsen allt. I ett sådant system är det avgörande att odla förhållningssätt, motivering och att skapa förmåga till självständig handling under den centrala strategin. För de som skall ha den yttersta ledningen i ett sådant krig är det viktigt att sörja för att ideologin, värderingarna och motivationen finns där, mer än att ta de avgörande besluten i varje enskild strid.

I Cebrowskis och Gartskas värld är merparten av jordklotet ett kaos, och kan gärna förbli så. De tecknar en modell som av andra kallas “Chaordic Organizations”, alltså en kombination av kaos och ordning. Chaordic organizations Kombination av kaos och ordning är en realitet, konsten är att behärska denne kombination. Och då blir kontrollen över berättelsen viktigare än någonsin. Berättarkonsten har alltid varit viktig för att vinna ett krig. Men när kriget skall fördelas i ett nätverk, blir det nödvändigt att militarisera framförandet av berättelsen på ett helt annat och mer avancerat sätt än förut.

Medieindustrin blir därför inte bara en viktig kanal för militärstrategerna, den blir krigets första division.

Kriget i Syrien det första kriget av ny typ. År 2003 undertecknade George W. Bush det som kallas Syria Accountability Act. Syria Accountability Act Denna lag gav presidenten fullmakt att gå i krig mot Syrien när det kunde passa honom – utan att behöva få ett godkännande i Kongressen. Fullmakt för krigÅr 2010 undertecknade USA, Frankrike och Storbritannien Lancaster House Treaties. I det blev Frankrike og Storbritannien tilldelade uppgifter i framtida krig, vilket vi senare fick demonstrerat i Libyen och Syrien. Det var dessa tre länder som tog initiativet till resolution 1973 i FN som etablerade en «flygförbudszon» över Libyen och som blev grunden för det olagliga kriget mot Libyen i vilket Norge som bekant gick i spetsen för ödeläggelsen.

Saudi-Arabien och Gulfstaternas samarbetsråd blev naturligtvis också inkluderade i detta systeme och utvecklade också sina egna varianter av huvudstrategin.

Irakkriget blev ingen lättvunnen seger för USA, som Dick Cheney hade förspeglat amerikanerna. Det blev inte bara ett helvete för irakierna, utan innebar också stora förluster för USA. Militärledningen var inte frestad att upprepa denna metod. Därför valde man i Libyen, men ännu mer i Syrien att använda Cebrowskis och Gartskas nätverksmodelll. Man aamordnade naturligtvis detta med hjälp av «Friends of Syria», men man lät samtidig de olika aktörerna spela ut sina egna roller.

Därmed blev det möjligt för USA att leda från baksätet. Amerikanska kommendanter och rådgivare fanns naturligtvis i kommandorummen och de stod för träning och undervisning. Men krigen kunde utföra av legohärar som betalades och motiverades av icke minst Saudi-Arabien, Qatar och Emiraten. I en sådan nätverksmodell kunde också Israel spela sin roll, ordentligt dold från offentligheten. Och Norge fick jobben med å finansiera «upprorsmännen», det vill säga jihadisternas infrastruktur, deras administration och deras hälsovård. Och USA kunde beväpna och betala kurderna för att göra sin del av jobbet.

Och medierna sålde krigens berättelser

Huvudberättelsen i kriget mot Syrien är «upproret mot diktatorn». Det är en berättelse som har ett «progressivt» och nästan «radikalt» anslag. Det är lätt att sälja till en liberal och småborgerlig publik i väst, samtidigt som islamisterna kunde ha sin egen och totalt annorlunda tolkning till grund för vad som är detta «upprors» mål. Detta har vi redan skrivit mycket om och avslöjat i detalj.

Läs: Medienes ansvar for krigen i Syria (steigan.no)

Härska genom kaos

I denna typ av krigföring är det inte ens nödvändigt för imperiet att vinna. För militärindustrin är det kontinuerliga kriget en mycket bättre affärsidé. Man producerar «failed states» och härskar genom kaos. På så vis sörjer man för att eliminera rivaler och man hindrar stormaktskonkurrenter från att skaffa sig ett fotfäste, läs Ryssland och Kina. På det viset kan imperiet klara sig med att använda mycket mindre militära styrkor, man kan outsourca kriget till privata företag och islamistiska legohärar, och man kan sörja för att man ändå får tillgång till råvarorna.

Jakten av miljoner människor på flykt är inte bara en konsekvens av kriget, utan ett mål i sig. Det bidrar till det kaos som imperiet kan härska over och utnyttja till sin fördel, antingen för att rasera samhällsmodellerna i Europa eller för att göra det omöjligt för länder som Syrien att resa sig igen. Det är också därför imperiet klamrar sig fast i Syrien. Väst har förlorat, men vägrar att ge sig eftersom imperialistmakterna inte önskar ett återuppbyggt och väl fungerande Syrien.