Kan Ryssland försvara sig mot överlägsna USA?

Denna text baseras på en lång kommentar av en läsare, som jag omvandlat till artikel.

Artikeln

I. Rysslands utrikesminister uttalar sig Lavrov om Västs provokationer och utsikterna till världskrig nr lll vid en intervju med Le Figaro, Paris Match och RT France. Russia Today

”Vi kommer vara redo för storskaliga provokationer. Men vårt svar är väldigt enkelt – om de pratar med oss via media, kommer vi att reagera via media, men specifikt och på rätt sätt. De skapar nya ”små” kärnvapen med en tydlig avsikt att potentiellt kunna använda dem i strid.

Medan Väst fortsätter att påföra Moskva med sanktioner och handelsnedskärningar, ökar Rysslands förbindelser med Peking och andra asiatiska stater. ”Vi behövde kompensera för det låga ekonomiska samarbetet med Europa. Och vi såg växande möjligheter till det i Kina, Indien, Japan, Korea. Kina är trots allt Rysslands största internationella partner.Tidigare tog Lavrov i FN:s generalförsamling upp att vissa västerländska makter försöker behålla sin ”självutnämnda status som världsledare”. De använder politisk utpressning, ekonomiskt tryck och brutal kraft och världen måste betala ett högt pris för dessa själviska ambitioner av en liten grupp länder”.

II. På Voltairenet skriver den militäre experten Valentin Vasilescu bland annat denna artikel om Rysslands militära förmåga.

Voltairenet: Russia can sink all airplane-carriers navigating in East Greenland



Den amerikansk inrikesministern Ryan Zinke förklarade under ett möte i Pittsburg att USA:s planer om att kunna blockera Ryssland i Svarta havet och i Medelhavet är en omöjlighet. Detta beror på att de nya ryska hypersoniska missilerna Kh-47M2 Kinzhal och 3M22 Zircon kan utestänga USA från Medelhavet. via Gibraltar.



I samband med utplaceringen av ytterligare NATO-trupper i de baltiska länderna och Polen har USA meddelat att man åter aktiverar av ”US Navys New 2nd Fleet”, sju år efter nedläggningen. Denna amerikanska marinstyrka ska verka i norr, vid Baltikum och i Arktis. Storbritannien har meddelat att man kan skicka 800 kommandosoldater till norra Norge för att möta en potentiell ”rysk” aggression.

Kan USA, med Nato-stöd, försöka att införa en sjöblockad mot Ryssland i Atlanten, Östersjön och Arktis? Hangarfartygen riskerar att inte fungera i Arktis eftersom de riskerar blockeras i isen.

Ryssland kan attackera de sjöstridskrafter som skulle försöka organisera blockaden. På vilket sätt?

Genom att sända hypersoniska missiler mot ytfartyg, så fort dessa fartyg kommer in i Skagerack som förbinder Nordsjön med Östersjön.

Vidare kan ryska kärnvapenutrustade ubåtar, som är beväpnade med hypersoniska missiler, attackera en amerikansk fartygsgrupp 1000 kilometer bort i Atlanten i höjd med södra Island.

Ryssarna kan också använda KH-47M2 hypersoniska missiler som bärs av långdistansbomberna Tu-160 och Tu-23M3, om sjöstridskrafter från USA når södra Grönland. För att undvika att bli avlyssnade skulle de ryska flygplanen kunna passera norrifrån nära Nordpolen.

I händelse av en attack med hypersoniska missiler skulle Pentagon ha mycket lite tid att reagera. Detta beror på den höga hastigheten hos dessa missiler och den kortatse tid som behövs för hypersoniska missiler för att komma in i AA-systemets reaktionszon. Kinzhal-missilen har en räckvidd på 2000 km, en hastighet på 12 250 km/timmen (10 gånger snabbare än ljudet) och en maximal höjd på 40 000 till 50 000 meter. Zirkon-missilen har en räckvidd på 1000 km, en hastighet på 9 800 km / h och en maximal höjd på 40 000 meter.

Sannolikheten att kunna förstöra ett hangarfartyg med dessa två typer av hypersoniska missiler och tränga igenom AA-försvaret, är 88%.

Detta innebär rent matematiskt att om 11 ryska hypersonora missiler säns mot USA:s 11 hangarfartyg så skulle endast 1-2 (1,3 rent matematiskt) klara sig. Detta skulle vara katastrofalt för US Navy.