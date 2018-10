Jag återpublicerar här en artikel som är skriven av den norske Rysslandskännaren Björn Ditlev Nistad som är doktor i rysk historia. Björn Nistads artikel ”Strid om utrikespolitiken i den ryska eliten” på bloggen Kaleidoskop.

Artikeln.

Kontroversen började, enligt en artikel i Pravda med att chefen för Riksrevisionen, förre finansministern Alexei Kudrin vid ett möte i Association of Industrialists and entrepreneurs för ett par dagar sedan sade: ”Vi måste ha klart för oss att om sanktioner utökas så kommer de mål som presidenten har lagt fram i praktiken vara ouppnåeliga i förhållande till flera kriterier, bland annat teknisk och social utveckling ” Pravda

”Därför”, fortsatte Kudrin, ”måste Rysslands utrikespolitik i dag underordnas intressena att minska spänningar i relation till andra länder, och åtminstone se till att sanktionerna bibehålls på nuvarande nivå eller sänks, inte ökas. Idag skulle jag mäta effektiviteten i vår utrikespolitik utifrån denna indikator. ” Alexej Kudrin

Ryssland står inte inför utmaningar i utrikespolitik eller militärt som motiverar en ökade spänningar i relationerna med världen, kan man säga att Kudrin menade.



I en intervju som publicerades samma dag sade vice utrikesminister Sergej Ryabkov ”Vi anser inte att västvärlden är vår vän. Tvärtom ser vi västvärlden som en motståndare som försöker undergräva Rysslands ställning och möjligheterna för en normal utveckling. ” Sergei Ryabkov

Och Putins talesman Dmitrij Peskov förklarade att trycket, ekonomiska sanktioner och illegala sanktioner såsom terrorism naturligtvis varit en utmaning i förhållande till planerna för landets utveckling, men myndigheterna hade lyckats hantera dessa utmaningar. Dimitry Peskov

Andrej Suzdaltsev, en ledande rysk expert på utrikespolitik och internationell ekonomi bedömer detta som en klassisk och normal konflikt mellan ett diplomatiskt-militärt block och ett ekonomiskt block.

Samtidigt blev det tydligt att han hade mest sympati för det diplomatiska militärblocket. Den konfliktfyllda relationerna med västvärlden var inte något Ryssland hade valt, men något som landet hade tvingats in i. Västs mål är enligt Suzdaltsev att reducera Ryssland till en råvaruleverantör. En aktiv rysk utrikespolitik är därför nödvändig för att hävda ryska ekonomiska intressen.



Kina lyckades utnyttja det kalla kriget och västvärldens konfrontation med Sovjetunionen för att göra sig själv till en ekonomisk stormakt. Men Väst kommer inte att ge Ryssland ett sådant tillfälle, betonar Suzdaltsev.

Den utrikespolitiska kontroverser idag vi ser i den ryska eliten knyter an till tidigare ryska diskussioner om relationen med omvärlden, och är intressant.



Under hela sin historia har Ryssland växlat mellan att driva en aktiv utrikespolitik och att isolera sig från omvärlden för att lösa sina egna problem. Efter nederlaget i Krimkriget 1856 valde den ryska ledningen att föra en försiktig utrikespolitik samtidigt som det genomfört en rad liberaliserande och moderniserande reformer, särskilt avskaffandet av livegenskapen 1861.Krimkriget; Livegenskapens upphävande 1861 I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns det strider i ryska förvaltning mellan anhängarna av en aktiv, expansionistiska utrikespolitik och förespråkare för ekonomiska reformer och modernisering, en tvist som kulminerade i ett berömd memorandum som den konservativa politikern Pjotr Durnovo skrev till tsar Nikolaj II i februari 1914, några månader före utbrottet av första världskriget, där han varnade för att inte inlåta sig in i ett europeiskt stort krig.

Denna förändring mellan aktiv utrikespolitik och isolering och koncentration på inre problem fortsatte under Sovjetiden. På 1920-talet var den sovjetiska ledningen splittrad mellan anhängare av en aktiv utrikespolitik och försök att ”exportera” revolutionen till andra länder och anhängare av interna reformer, socialism i ett land och en försiktig utrikespolitik. Efter Stalins död 1953Stalin tog chefen för säkerhetspolisen ville Lavrentij Berija,Beria som många trodde skulle bli ny regerings- och partiledare att kommunistiska Östtyskland skulle upphöra till förmån för ett enat, neutralt Tyskland för att minska konflikterna med kapitalistiska stater. 1989-1991 var Michail Gorbatjov villig att ge upp både östblocket och Sovjetunionen för att få ekonomisk hjälp från väst.

Från ett politiskt och ekonomiskt perspektiv är frågan om hur ett land ska relatera till ekonomiska sanktioner intressant. Är det lämpligt att driva en mindre självbärande och konfronterande utrikespolitik, som Kudrin hävdar? Eller borde du tvärtom leda till en mer självbärande och konfronterande utrikespolitik för att visa att man inte blir rädd?En viktig punkt i denna diskussion ur rysk synvinkel måste vara att västerländska sanktioner mot Ryssland sträcker sig längre tillbaka än krisen i Ukraina och Krims återförening med Ryssland 2014. År 1974 införde USA ekonomisk sanktioner mot mot Sovjetunionen för att tvinga sovjetiska myndigheter att tillåta judisk utvandring. Trots att varje rysk medborgare idag fritt kan lämna sitt hemland, är Ryssland fortfarande föremål för dessa sanktioner – som delvis förnyades 2012 med hänvisning till advokat för en amerikansk affärsman och spekulant hade dött i en rysk fängelse.



Sanktionerna 1974

Sedan 1970-talet har amerikanska myndigheter försökt att förhindra byggandet av sovjetiska och ryska olje- och gasledningar till Europa. Före 2014 fanns det en massa påståenden om påstådd misshandel av homofila i Ryssland och krav på införandet av sanktioner.Man kan också fråga om den ryska ledningen har haft något val i förhållande till utrikespolitik har det kunnat leda. När det gäller Ukraina och Krim, är det svårt att se hur Ryssland skulle ha uppträtt på ett mindre konfronterande och offensivt sätt vid den Väst- stödda kuppen i Kiev 2014.här Ingen ryska ledning kan lugnt sitta och titta på när det skapas en anti-rysk regim i Ukraina, när folket i östra Ukraina omvandlas till andra klassens medborgare och när Krim kanske omvandlas till en amerikansk sjöbas. I så fall kunde det ha blivit en revolution i Ryssland. Frågan är snarare om den ryska ledningen har visat tillräckligt förmåga att agera i förhållande till situationen i Ukraina, till exempel om man våren 2014 borde ha tagit över den östra Ukraina.Moskva kunde ha låtit en allians av USA och andra västländer, reaktionära arabstaterna, Turkiet och islamiska terrorister störta Assad-regimen och införde en sunnimuslim skräckregim i Syrien. Men detta skulle inte bara har att offra en allierad i Mellanöstern och en flottbas i Medelhavet, men skulle förmodligen ha resulterat i mer islamism och terrorism i forna Sovjetrepublikerna och Ryssland självt. Det kunde också ha uppmuntrat till uppror och ”färgrevolutioner” färgrevolutioner i Rysslands grannområden.

Och om Ryssland gett upp stödet till Assad så skulle det ändå knappast ha haft någon inverkan på västerländska sanktioner som är kopplade till Ukraina och Krim. Kunde Ryssland ha följt Kinas exempel med en försiktig utrikespolitik i kombination med byggandet av en modern och konkurrenskraftig ekonomi? De kinesiska ledarna har fört en klok politik som gjort Kina till en ekonomisk jätte som hotar USA: s dominerande ställning i världsekonomin. Två faktorer skiljer dock Rysslands situation från Kinas.For första så har Suzdaltsev rätt i att Kina ostört kunde bygga upp i skydd av västvärldens konfrontation med Sovjetunionen under det kalla kriget, medan västvärlden, som tydligen uppfattar Ryssland som huvudmotståndare, under inga omständigheter kommer att tillåta Ryssland att utveckla sin ekonomiska potential.For andra kontrollerar Kina hela det område som rimligen kunde sägas utgöra Kina, och de flesta kinesiska att Kina omfattar med Taiwan, som den kinesiska ledningen och vanliga kineser är en del av Kina – det enda undantaget. Ryssland hade efter Sovjetunionens kollaps 1991 tvingats avstå stora områden som historiskt sett utan tvekan är ryska och där befolkningen anser sig vara ryssar. Det hör Ukraina, Kazakstan och andra nya stater. Krav på garantier för att etniska ryssar och rysktalande skulle behandlas väl, och i extrema fall även gränsrevisioner uppkom därför, och konflikt med en framväxande nationalismen i de tidigare sovjetrepublikerna. Läs den ryska utrikespolitikens ”guru” Sergej Karaganovs tankar om vilken utrikespolitik som Ryssland borde föra. här. Läs om Putins tankar om hur Ryssland ska moderniseras här.

Andra artiklar av Björn Nistad här.

Matilda – Nikolaj II, porranklagelser och hot mot biografer i Ryssland;

MH17: Kommer en del av sanningen fram till slut?;

Absurd arrestering av rysk man i Norge?