Viktigt avtal om Kaspiska havet

Denna artikel replierar främst på en artikel i Ryska Posten nr 27 av Stefan LindgrenRyska Posten med tillägg av uppgifter i en liknande artikel av Björn Nistadsblogg. Stefan Lindgren har fått uppgifterna från en rysk källa

Kaspiska havet är världens största insjö med en yta på374 000 kvardratkilomter, dvs 83 % av Sveriges yta.

Även etablerade media har rapporterat om detta, men inte lika utförligt eller insiktsfullt om avtalets betydelse. SvT



”Avtal om Kaspiska havet” (Från Ryska Posten)

De fem kuststaterna vid Kaspiska havet har undertecknat ett historiskt dokument som bl.a. innebär att området fredas från utländska militärbaser. Förarbetet för avtalet har pågått sedan 1996.

Konventionen om Kaspiska havet undertecknades vid en ceremoni i Aktau, Kazakstan, av Rysslands president Vladimir Putin, Azerbajdzjans president Ilham Alijev, Turkmenistans president Gurbanguly Berdymuchamedov, Kazakstans president Nursultan Nazarbajev och Irans president Hassan Rouhani.

Konventionen föreskriver att huvuddelen av Kaspiska havets yta kommer att vara i gemensamt bruk medan kontinentalsockeln delas upp. Staternas territorialvatten

ska inte överstiga 15 sjömil (ca 28 km), och den intilliggande fiskezonen – 10 sjömil (ca 19 km). Sjöfart, fiske, forskning och installation av ledningar ska bedrivas enligt gemensamma regler som bl.a. tar hänsyn till miljön.

Kuststaterna har rätt att upprätta en säkerhetszon på upp till 500 meter runt särskilda objekt. Den viktigaste principiella frågan har varit om Kaspiska havets ska behandlas som en sjö eller som ett hav,

vilket leder till olika principer för uppdelning. Ryssland, Kazakstan och Azerbajdzjan har hela tiden yrkat på uppdelning enligt mittlinjeprincipen, som gäller för hav, medan Iran och Turkmenistan har velat dela upp kontinentalsockeln i fem lika delar. I huvudsak tycks mittlinjeprincipen ha segrat men den exakta gränsdragningen har lämnats till fortsatta förhandlingar. För att blidka Iran och Turkmenistan har man avstått från den brukliga uppdelningen i 200 sjömils ekonomisk zon; istället ska hela havsytan brukas gemensamt och endast kontinentalsockeln delas upp.

En tvistefråga har varit pipelines och kablar. Nu fick Turkmenistan igenom sin uppfattning att sådana bara behöver godkännas av de stater vars territorialvatten berörs, vilket öppnar för export av landets gas till Europa via Azerbajdzjan.

Björn Nistad skriver dessutom bland annat att

”Avtalen forbyr dessuten opprettelse av militærbaser tilhørende fremmede makter ved Kaspihavet. Og partene ble enige om å inngå en avtale om militært samarbeid.

I tilknytning til inngåelsen av avtalen ble partene enige om å opprette et eget økonomisk forum.



At forhandlingene om grenser og rettigheter i Kaspihavet har vært langvarige er naturlig. Havområdet er rikt på naturressurser. Ifølge Izvestijas oppslag om Kaspi-avtalen, ”Olje gass og kaviar”, utgjør de påviste forekomstene av olje og gass 12 milliarder tonn, og de antatte forekomstene ytterligere 50 milliarder tonn. Havbunnen antas dessuten å skjule forekomster av diverse verdifulle mineraler. Og størbestanden i Kaspihavet har gitt grunnlag for en lukrativ kaviarproduksjon. Kaspi-regionen er ikke bare rik på olje og gass, men olje- og gasseksport fra Sentral-Asia til Europa vil måtte skje gjennom området. Kaspihavet har dessuten stor strategisk betydning, ikke minst med tanke på bygging av olje- og gassrørledninger.”

” For Russland er den inngåtte avtalen en diplomatisk triumf. USA og andre fremmede makter får ikke opprette militærbaser ved Kaspihavet. Og russiske krigsskip får adgang til hele havområdet.”

” Helt siden begynnelsen av 1700-tallet har for øvrig Russland, Tyrkia og Persia (Iran) bedrevet et komplisert geopolitisk spill om kontroll over Kaspi-regionen. Det russiske engasjementet i området begynte da en russisk armé under kommando av Peter den store i 1722 besatte vestbredden av Kaspihavet for å hjelpe de kristne armenerne og georgierne som hadde gjort opprør mot perserne. Hovedlinjen Russlands politikk i de følgende 150 årene gikk ut på å styrke Persia som en motvekt til hovedfienden i sør, Tyrkia, og tyrkisk inntrengning i Kaukasus.”

