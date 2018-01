USA utbildar ISIS-krigare på illegala baser i Syrien?

Den ryske generalstabschefen Valery Gerasimovs uppgav i en tidningsintervju nyligen att den amerikanska militärbasen vid Tanf, en strategisk syrisk gränsövergång med Irak i södra delen av landet är olaglig och att området runt det har blivit ”ett svart hål” där militanterna arbetar ohindrade. Reuters

Islamiska staten har i år förlorat nästan hela territoriet i Syrien och Irak. Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov sa på onsdagen den största delen av striden med islamiska staten i Syrien var över, enligt det statliga RIA-nyhetsbyrån.

Förenta staterna säger att Tanf-anläggningen är en tillfällig bas som används för att träna allierade styrkor för att bekämpa ISIS. USA har avvisat liknande ryska påståenden i det förflutna, säger att Washington fortfarande är fast besluten att förgöra ISIS. Men Gerasimov berättade i dagstidningen Komsomolskaya Pravda nyligen att USA utbildade fighters som var före militanter i ISIS, men som nu kallar sig Den Nya Syriska Armén eller likande.

Han sa att ryska satelliter och drönare hade upptäckt detta på amerikanska basen.

Valery Gerasimov

”De utbildas där,” sade Gerasimov och sade att det fanns också ett stort antal militanta och tidigare ISIS-krigare i Shadadi där han sa att det också fanns en amerikansk bas.

”De utgör ISIS i praktiken”, sa han. ”Men nu byter de till ett annat namn. Deras uppgift är att destabilisera situationen.”

Ryssland har delvis dragit sig tillbaka från Syrien, men Gerasimov sade att Moskva behöll en flygbas och sjöfacilitet där det var väl lämpat att hantera instabilitet om och när detta uppstod.

Detta rapporteras också i Antimedia, Antimedia där man skriver ”USA har i sin strävan att skydda al-Tanf till och med så långt som att bomba syriska regeringstrupper och deras allierade på marken tidigare i år, trots att samma soldater stöddes av rysk flygvapen.”

ISIS, som ska tränas till ökad effektivitet

Även På Steigan har rapporterat om detta, genom en artikel 20/12. USA bygger upp ny här av militanter i Syrien

I Nordöstra Syrien i Hasakah flyktingläger bygger USA en ny armé av militanta legosoldater för att bekämpa Syrien.

US Special Operations Forces (SOF) uppges spela huvudrollen i träning och utrustning av den nya armén. Allt tyder på att styrkan utgörs av veteraner från dISIS, som USA räddade av Raqqa och folk från Al-Nusra, det vill säga al-Qaida i Syrien. Det rapporteras att 750 krigare från Raqqa, Deir Ezzor och Abu Kamal ingår i styrkan och får utbildning av USA. Rapporterna härstammar från det ryska försvarsdepartementet och avvisas naturligtvis av Förenta staterna, men uppgifterna verkar inte osannolika med hänsyn till de olagliga baser som USA redan har etablerat i detta område.

Den turkiska nyhetsbyrån Andalou har tidigare visat att USA har 10 militära baser i det nordöstra hörnet av Syrien.

The Daily Beast Daily Beast skriver ”Listan som publiceras av Anadolu-nyhetsbyrån pekar på en U.S. närvaro från den ena änden till den andra av den kurdiska självadministrationsregionen – ett avstånd på mer än 30 mil. Anadolu noterade även närvaro av amerikanska trupper på flera ställen och i två fall fastställde förekomsten av franska specialstyrkor.” Andalou

På detta område har USA också beväpnat och utrustat kurdiska styrkor. Men genom att bygga den nya styrkan visar USA att de inte bara kommer att fokusera på de kurdiska krafterna i SDF, men att de vill ha en egen styrka som de kan kontrollera. USA sa faktiskt i november 2017 att de skulle inställa sina vapenleveranser till SDF för att inte ytterligare förvärra konflikten med Turkiet.

left

USA:s flygbas i Rmeilan tar emot amerikanska transportflygplan som levererar vapen och utrustning till jihadisterna. Om Rmeilan

Detta visar att USA har långt ifrån att ge upp planen att dela upp Syrien, men det gäller också den militära eskaleringen mot Iran. Förenta staternas FN-ambassadör Nikki Haley sade nyligen att USA kommer att ”bygga en koalition som kan slå till mot Iran och vad landet gör.” Saudiarabien nappade på det chh sa den 14 december 2017 att den fördömde ”den iranska regimen för deras uppenbara kränkning av internationella resolutioner och normer”. Detta säger det land som leder ett folkmordskrig mot det fattiga grannlandet Jemen, så att miljontals människor hotas av en omfattande humanitär katastrof. Haleys uttalande fick New York Magazine att fråga: ”Ska vi strida mot Iran?” Och Newsweek frågade: ”Kommer Trump att ljuga över dem till ett nytt Mellanöstern-krig?” Newsweek

Detta måste också ses i samband med vad som händer i Irak. Enligt kurdiska basnews kom stora amerikanska truppstyrkor till Kaywanbasen öster om Kirkuk den 28 november 2017. De splittrades i två styrkor. Några hundra soldater var stationerade vid basen, medan den andra delen förflyttades österut till Tuz Khuman, där de tog kontroll över den militära Siddiq-basen, som ligger bara 100 kilometer från Irans gränsen. De amerikanska turkarna har aldrig varit så nära den gränsen sedan invasionen av Irak 2003.

Enligt rapporter är några hundra amerikanska markårssoldater i färd med att bygga en ny bas i västra Irak i ett område som är övertaget från ISIS. Förenta staterna försöker bygga en allians mellan Saudiarabien och Irak i kampen mot Iran. Kriget i Syrien har hittills varit ett nederlag för USA och Israels strategi. Nu försöker de att gå på offensiv igen genom att förbereda krig mot Iran.

Och 29/12 rapporterar Reuters att USA:s försvarsminister Mattis, känd som ”Mad Dog Mattis” genom sin stora brutalitet mot civilbefolkningen i Fallujah, Irak, uttalar att han ”sees larger U.S. civilian presence in Syria”.

Under hösten har kommit rapporter från bland annat den stora tyska tidningen Sûddeutsche Zeitung om stora vapenleveranser till ”rebeller”, dvs. terrorister enligt Syrienexperter.

