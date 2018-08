På morgonnyheterna (P1) idag kunde man höra ”I morgon har det gått tio år sedan det fem dagar korta kriget mellan Georgien och Ryssland bröt ut och parterna är än idag oense om varför det startade.

Ketevan Tsikhelashvili, försoningsminister i Georgiens regering, reagerar på ordvalet när Sveriges Radios korrespondent Johanna Melén säger att georgisk militär attackerade Tschinvali, huvudstaden i den georgiska utbrytarrepubliken Sydossteien, natten mellan den 7 och 8 augusti 2008.



– Man skulle också kunna säga att vi försvarade Tschinvali, säger Ketevan Tsikhelashvili.

Det var i alla fall den händelse som ledde till ett kort, men verkligt, krig mellan Ryssland och Georgien i augusti för 10 år sedan.

Georgien, då under ledning av president Michail Saakasjvili, sa att man svarade på upptrappat våld från de sydossetiska separatisternas sida.

Ryssland anklagade istället Georgien för en vettlös attack mot civila. Många sydossetier hade vid den här tiden skaffat sig ryska pass och nu, sa man från rysk sida, gick man in militärt till deras försvar.

Under de dagar som kriget pågick dödades över 800 människor, offren var både civila och militära.

En EU-rapport året efter kriget sa att det var Georgien som började men att det föregåtts av ryska provokationer, man menade också att Rysslands militära svar var oproportionerligt.

De flesta är dock överens om att Georgien slutade som den stora förloraren. Efter kriget utropade Sydossetien och den andra georgiska utbrytarrepubliken, Abchazien, sin självständighet. Man har bara erkänts av ett handfull länder, däribland Ryssland. Sveriges Radio (Slut Sveriges Radio)

* Rapporten är särskilt intressant då den korrekt anger att Georgien startade kriget. Svenska media har vanligen angett att Georgien-kriget är ett exempel på rysk aggression.

FN:s utredningsteam ledd av Heidi Tavliavini fastslog i sin rapport: ”De öppna fientligheterna började med en storskalig georgisk militär operation mot Tskhinvali natten mellan 7 och 8 augusti 2008. Operationerna startade med en massiv georgisk artilleriattack.” Nära 2000 osseter dödades och huvudstaden Tskhinvalis centrum ödelades. En tredjedel av Sydossetiens invånare tvingades fly.

Angreppet beordrades av dåvarande presidenten Michail Saakasjvili, en av Natopolitiker omhuldad misstänkt krigsförbrytare efterlyst av georgiska myndigheter för korruption och som nyligen anställts av juntan i Ukraina som militärpolitisk rådgivare.

Författaren har under många år besökt Georgien i olika roller: som EU-parlamentets rapportör, som valövervakare, som representant för de gröna partierna, som skribent. Han skriver om ett land och människor som står honom nära.

”Gahrton, med instämmande av (förre Georgien ambassadören) Aldén, gör i boken gällande att vad som torgförs i väst, det vill säga att det var Ryssland som anföll Georgien i augusti 2008, är missvisande. ”Ändå är det ställt utom allt tvivel att det var Saakasjvili som beordrade sina styrkor att angripa Sydossetien för att med våld ’återställa den konstitutionella ordningen’. Resultatet har blivit att Georgien förlorat kontrollen över de bägge utbrytarområdena Abchazien och Sydossetien”, framhåller Aldén.” Är Ryssland ett hot? Ny bok av Per Garthon med fokus på Georgien!

