Se aktuella dokumentärfilmer om Syrien! ABF 24/1

Vi får se två av dokumentärfilmaren Issa Toumas färskaste filmer: Greetings from Aleppo, och New stories from Aleppo. Den senare filmas under hans vistelse i Aleppo 22.12 2017 – 22.1.2018.

Issa Touma

Issa Touma är från Aleppo i Syrien, ICORN-stipendiat och Fristadskonstnär i Gävle, där han nyligen haft en utställning. Då visades bl a hans kortfilm från 2012 9 days – from my window in Aleppo, (1,7 miljoner visningar på nätet), som vann priset för Bästa kortfilm på European Film Awards, på galan som hölls december 2016 i polska staden Wroclaw. Den filmen var i särklass, ansåg Europeiska Filmakademien. Hans film ”Greetings from Aleppo” är nominerad till ännu ett internationellt pris. Han kommer att berätta i anslutning till filmerna.

Bild från ABF:s kalendarium

Seminariet hålls på engelska med möjlighet till översättning och frågor på svenska.

Mötet inleds av en syrisk muskgrupp. I paus finns kaffe och syriska kakor att köpa.

Deltagare: Issa Touma

Samtalsledare: Erik Göthe

När: Onsdag 24 januari 2018 kl.18.00

Var: Palmesalen, ABF-huset Sveavägen, Stockholm

Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Arrangörer ABF Stockholm och Föreningen Syriensolidaritet

ABF:s kalendarium

Syriensolidaritet

Välkomna !