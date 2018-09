Risken för kärnvapenkrig har definitivt ökat. USA har i sin nya policy lagt en grund för detta, och hotar länder som vill gå med på FN:s kärnvapenkonvention, samt moderniserar sina kärnvapen för stora kostnader. Även Ryssland och Kina moderniserar sina kärnvapen. USA underlättar för kärnvapenkrig.

Och det är väl belagt att USA hade detaljerade planer på att utplåna alla medelstora och större städer i Sovjetunionen och Kina. USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade

Stanislav Petrov, mannen som räddade världen från kärnvapenkrig 1983 dog i våras i skymundan. Russia Today Detta skedde i samband med en aggressiv Nato-övning – se nedan. Lämpligt att påminna om detta i en tid med kraftig upprustning av kärnvapen, i en tid då USA och andra kända kärnvapenmakter (undantag Nordkorea) motsätter sig förslaget i FN om att förbjuda kärnvapen. I en tid då Sverige utrikespolitiskt, okunnigt och naivt satt sig i knäet på den ledande och mest aggressiva kärnvapenmakten USA. I en tid då Sverige ensidigt övar militärt tillsammans med världens mest krigiska stat – USA. Vi vet inte om USA har kärnvapen på sina skepp på svenskt vatten.

Stanislav Petrov

En stor krigsövning ”Operation Able Art”, som genomfördes i november 1983 av USA och dess Nato- allierade var så realistisk att den fick ryssarna att tro att en kärnvapenattack mot Sovjet kunde vara på gång. När säkerhetstjänsten rapporterade ryssarnas reaktion till premiärminister Margaret Thatcher gav hon sina tjänstemän i uppdrag att att lobba amerikanerna att se till att ett sådant misstag aldrig skulle kunna hända igen. Peter Burt, chef för Nuclear Information service (NIS), en anti-kärnvapen organisation påpekar att ”Det kalla kriget beskrivs ibland som en stabilt ”maktbalans” mellan öst och väst, men detta visar att det faktiskt var en chockerande farlig period när världen kom till randen av en nukleär katastrof på mer än en tillfälle. ”

Övningen ”Able Art”, som omfattade 40.000 USA- och NATO-trupper föreställde ett scenario där NATO försvarade sina allierade sedan Warszawapakten skickat trupper till Jugoslavien efter politisk oroligheter och följt upp detta med invasion av Finland, Norge och så småningom Grekland. Konflikten hade intensifierats från ett konventionellt krig till ett med kemiska vapen och kärnvapen.

Många brittiska flygbaser användes i övningen, som till stor del fortfarande är höljd i hemlighet. Men förra månaden hävdade Paul Dibb, en före detta chef för den australiska säkerhetstjänsten att 1983 års övning utgjorde ett större hot än Kubakrisen 1962 och ”kunde ha utlöst den ultimata oavsiktlig katastrofen”.

Övningen skedde mitt under ökade internationella spänningar. Tidigare under året hade den amerikanska presidenten, Ronald Reagan talat om Sovjetunionen som ”ondskans imperium”, och tillkännagav planer på att bygga ”Star Wars” – strategiskt försvasinitiativ som skulle kunna stoppa anfallande kärnvapenmissiler.

När NATO:s krigsövning påbörjats, gav Kreml instruktioner om att ett dussin flygplan i Östtyskland och Polen skulle förses med kärnvapen. Därutöver fick omkring 70 SS-20 missiler order om höjd beredskap, medan sovjetiska ubåtar lastade med nukleära ballistiska missiler sändes under arktiska isen så att de kunde undvika upptäckt.

NATO och dess allierade trodde först att det sovjetiska svaret var Sovjetunionens eget krigsspel. Men de sekretessbelagda handlingar visar hur nära ryssarna kom att behandla övningen som upptakt för en kärnvapenattack mot dem.

Premiärminister Thatcher i stridsvagn

En sekretessbelagd brittisk säkerhetsrapport skriven strax därefter nämner att ”vi inte kan utesluta att åtminstone vissa sovjetiska tjänstemän kan ha misstolkat övningen Able Archer 83 som ett verkligt hot.” Dåvarande statssekreteraren Sir Robert Armstrong, informerade premiärminister Margaret Thatcher Thatcher om denna möjliga tolkning av situationen.

Thatcher blev mycket orolig och kontaktade president Reagan som också blev orolig. Britterna utarbetade ett gemensamt dokument för diskussion med USA. Detta föreslog att ”NATO bör rutinmässigt informera Sovjetunionen om NATO-övningar som innefattar krigsspel med kärnvapen.” Hur detta fungerar idag vet jag inte.



Thatcher och britterna hade rätt. Så här berättar Petrov. Russia Today

”On September 26, 1983, Stanislav Petrov was on duty in charge of an early warning radar system in a bunker near Moscow, when just past midnight he saw the radar screen showing a single missile inbound from the United States and headed toward the Soviet Union.

“When I first saw the alert message, I got up from my chair. All my subordinates were confused, so I started shouting orders at them to avoid panic. I knew my decision would have a lot of consequences,” Petrov recalled of that fateful night in an interview with RT in 2010.

“The siren went off for a second time. Giant blood-red letters appeared on our main screen, saying START. It said that four more missiles had been launched,” he said. From the moment the warheads had taken off, there was only half an hour for the Kremlin to decide on whether to push the red button in retaliation and just 15 minutes for Petrov to determine whether the threat was real and report to his commanders.

“My cozy armchair felt like a red-hot frying pan and my legs went limp. I felt like I couldn’t even stand up. That’s how nervous I was when I was taking this decision,” he told RT.

Taught that in case of a real attack the US would have gone on an all-out offensive, Petrov told his bosses the alarm must have been caused by a system malfunction. “I’ll admit it, I was scared. I knew the level of responsibility at my fingertips,” he said.

It was later revealed that what the Soviet satellites took for missiles launch was sunlight reflected from clouds. Petrov’s action, however, received no praise, and he was scolded for not filling in a service journal. His superiors were blamed for the system’s flaws.



USA var mycket nära att detonera en atombomb på hemmaplan 1961.

Guardian 2/11 2013 rapporterade att denna bomb var 260 gånger starkare än Hiroshimabomben och släpptes från ett flygplan som havererade i North Carolina. Uppgifterna kommer från tidigare hemligstämplat material Den 23 januari 1961 flög ett bombplan med två Mark 39-vätebomber över Goldsboro i North Carolina. Flygplanet fick problem med motorerna, havererade och började snurra runt i luften. I turbulensen föll bomberna och en av dem kraschade vid ett fält nära Faro i North Carolina och var ytterst nära att detonera.



USA har alltid förnekat att amerikanska liv sattes på spel i och med haveriet. Men enligt en tidigare hemligstämplad rapport slogs tre av fyra säkerhetsmekanismer, som skulle förhindra en oavsiktlig detonation, ut. Det enda som hindrade bomben från att detonera var en lågvoltsströmbrytare, skriver Guardian.

Miljoner hade döttOm bomben exploderat hade miljoner liv hotats och dödlig strålning hade troligtvis nått Washington, Baltimore, Philadelphia och New York, skriver tidningen. Sprängkraften i bomben beräknades vara 260 gånger starkare än atombomben som föll över Hiroshima.

Den hemligstämplade rapporten skrevs åtta år efter incidenten. Författaren var Parker Jones, tekniker vid Sandia National Laboratories, som ansvarade för kärnvapnens säkerhet. Han döpte rapporten sarkastiskt till ”How I learned to mistrust the H-bomb”, med hänvisning till Stanley Kubricks film ”Dr Strangelove or: How I learned to stop worrying and love the bomb”.

Försökt undanhålla information Innehållet avslöjas av den grävande journalisten Eric Schlosser, som arbetar med en bok om kärnvapenkapprustningen.

”USA:s regering har konstant försökt undanhålla information för den amerikanska befolkningen för att förhindra att frågor ställs om vår kärnvapenpolicy. Vi fick veta att det inte fanns någon möjlighet att de här vapnen oavsiktligt skulle detonera, här har vi en som nästan gjorde det,” säger han till Guardian.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!

Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?

I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

