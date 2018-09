Kina lanserar ny världsvaluta – knockar ut dollarn?

Ingress: Sedan något år återpublicerar jag på kvällen ett inlägg som publicerats ett år tidigare, ofta exakt på dagen. Om det fortfarande är aktuellt, och det kan finnas olika uppfattningar om det.

Valutafrågan är mycket viktig för USA:s hegemoniska ställning i världen. Jag återpublicerar därför denna artikel.

Ibland har något hänt i frågan sedan ett år tillbaka. Som i denna fråga. Vad jag kan förstå har detta inte påverkat dollarns starka ställning. Ännu?

I mars lanserade Kina sin ”petroyuan”. Petroyuan är nu lanserad i Kina! Hur kommer dollarn att må? En annan artikel i fårgan är denna Vill Kina och Ryssland knäcka dollarn med Petroyuan knuten till guld?

Artikeln första gången publicerad 18/9 2017.

Dollarn är världens ledande valuta. USA:s ekonomiska styrka, som medfört att en stor del av den internationella handeln skett och sker i dollar ger denna valuta en unik ställning.



Kina har hösten 2017 meddelat en ”ny världsordning” för världsmarknaden för oljemarknader som kan få stora effekter på den globala ekonomin och den valutaordningen. Men när Shanghai International Energy Exchange agerar är det viktigt det viktigt att notera att detta kan bidra till att dollarsystemets roll går i graven som en del som en del av en ny multipolär världsordning.

Fritt översatt av denna text:

China has announced a “new world order” for world oil markets that could have profound effects on the global economy and the monetary order itself. But as The Shanghai International Energy Exchange gears up for operation, it’s important to note yet again that this is another engineered conflict with the pre-determined death of the dollar system being used to bring in the new multipolar world order that the NWO has been openly working toward for decades. Kinas nya världsordning med guldbaserad oljeekonomi



Samtidigt genomför USA:s aggressiva hot mot Kinas politik och valutasystem. USA hotar att blockera Kina från Swift Detta om Kina inte följer FN:s sanktioner mot Nordkorea. Daily Mail

”If China doesn’t follow these sanctions, we will put additional sanctions on them and prevent them from accessing the U.S. and international dollar system, and that’s quite meaningful.”

SWIFT (Society for Worldwide Interbanking Financial Telecommunications) är ett internationellt betalningssystem för att öveföra pengar mellan banker i olika länder och har blivit en standard för sådana betalningar. SWIFT kontrolleras av USA och används som politiskt vapen mot länder som USA ser som fiender. Iran utelöts från SWIFT 2012, och EU följde efter förstås. Kina har ett alternativ till SWIFT som heter CIPS, Cross-Border Interbank Payment System. Wikipedia

En blockad från USA gör nog att Kina snabbare går över i egna system. Jag instämmer i Pål Steigans bedömning ”USAs gjeld passerte nettopp 20 trillioner dollar, det vil si 20.0000 milliarder dollar. USAs militære eventyr har for en stor del vært finansiert ved at Kina har kjøpt amerikanske statsobligasjoner. Å gå til generalangrep på din største kreditor virker som rein desperasjon.

Dersom USA gjør alvor av dette, vil den største taperen bli USA sjøl.”

Situationen påminner något om vad som skedde med Bretton Woods-systemets kollaps, men här kan följderna bli större.



”I mitten av 1971 motsvarade USA:s guldreserv 1/3 av landets guldkonvertibla förpliktelser.

En djup dollarkris skedde då Nixons lanserade en ny ekonomisk politik och då USA ensidigt upphävde rätten att lösa in dollar mot guld. Därmed kollapsade Bretton Woodssystemet. En flykt från dollar mot europeiska valutor och yenen inträffar. I mars 1973 enades industriländerna om flytande växelkurser (Skarstein 2009:120). Säkerheten var bedömningen att USA hade en sund ekonomi. De länder som utnyttjade dollarn som reservvaluta blev beroende av att Federal Reserve använde sedelpressarna måttfullt.” (Utdrag ur kapitel 3 i skriften ”USA som världspolis”) Nu hanterar USA int sedelpresserna måttfullt och statsskulden är stor och växer.

