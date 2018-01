FRA:s vän NSA – mästerhackare i lönndom – ska vi acceptera minskad demokrati och ökad ofrihet?

I dagarna diskuteras påverkan på andra länder i val. Vi har USA:s påstående utan bevis att Ryssland intervenerat i presidentvalet i USA, Russiagate. Och vi har alla bevis för att USA intervenerat i många val i många demokratiska länder, enligt en forskarraport från USA som återges i Los Angeles Times.

I dagens debatt riktas all kritik mot Ryssland där bevis saknas, medan man döljer USA:s brott. Det gäller krig och det gäller valpåverkan. Ett viktigt skäl är att den svenska politiska ledning och etablerade media är lojala, underordnade, okritiska och underordnade allierade till USA:s krigsmaskin.

Hackning är en del av detta. Jag återpublicerar därför denna artikel om spion- och desinformationsmetoden hackning som publicerats 16/1 förra året. Lika aktuell idag.

Artikeln.

Enligt en artikel i New York Times 15/1 har NSA (National Security Agency ) implanterat programvara i nästan 100.000 datorer runt om i världen. Därmed kan USA övervaka dessa datorer och skapar en digital motorväg för cyberattacker. Uppgifterna kommer från Edward Snowden, som ”gjort sitt land en stor tjänst” enligt Wolodarski – som man för en gångs skull kan citera med instämmande. Större delen av programvaran (Hur vet man att det är ”större delen?”) är insatt genom tillgång till datornätverk, men NSA har i allt högre grad använt sig av en hemlig teknik som gör det möjligt att gå in och ändra data i datorer, även om de inte är anslutna till Internet -allt enligt NSA dokument, dataexperter och amerikanska tjänstemän.Tekniken , som NSA har använt sedan åtminstone år 2008, dvs i 7-8 år, bygger på en dold kanal för radiovågor som kan överföras från små kretskort och USB-kort insatta i lönndom i datorerna I vissa fall skickas de till små relästationer som underrättelsetjänsten kan ställa in långt bort från måldatorerna.



Bilden: 1:Liten mottagare dolt i USB-minnet till avlyssnad dator 23:Data från viktig dator förs tillbaka till NSA 4:Överförande av datavirus och cyberattacker från USA:s regering via NSA.

Denna radiofrekvensteknik gör det möjligt för USA:s regering via NSA att komma in i datorer som motståndare och företag har försökt att göra ogenomträngliga för spioneri och cyberattacker. I de flesta fall sätts hårdvaran in av en spion, en tillverkare eller en ovetande användare. NSA kallar det för ”aktivt försvar” mot utländska cyberattacker snarare än ett verktyg för att gå på offensiven. (Kommentar:Vem vet, kanske en förskönande omskrivning). Men när kinesiska organisationer har använt liknande programvara på datorsystem hos amerikanska företag eller myndigheter så har amerikanska tjänstemän protesterat, ofta upp på presidentnivå.

Bland de vanligaste målen för NSA och United States Cyber ​​Command, dess partner i Pentagon, finns enheter av den kinesiska armén, som USA har anklagat för attacker mot amerikanska industriella och militära mål. (Medan det är väl känt att USA/NSA hackat in på konkurrenter till stora USA-baserade företag). Programmet, med kodnamnet Quantum, har också lyckats att föra in programvara i ryska militära nätverk och system som används av den mexikanska polisen och drogkarteller, handels institutioner inom EU, och hos samarbetspartners mot terrorism som Saudiarabien, Indien och Pakistan. Detta enligt tjänstemän och en karta från NSA som visar områden av vad NSA kallar ”exploatering av datornätverk.” Handlingar visar att USA har inrättat två datacenter i Kina – kanske genom bulvanföretag – varifrån USA kan infoga skadliga koder i datorer.



Det finns inga bevis för att NSA har implanterat sin programvara eller använt sin radiofrekvensteknik inne i USA. Samtidigt vägrar NSA att kommentera omfattningen av Quantum-programmet, där FRA är medarbetare. En holländsk tidning har publicerat kartan över områden där USA har spion-programvara, medan Der Spiegel publicerat en NSA-katalog av hårdvaruprodukter. Programmet Treasure Map identifiera nästan varje nod och hörn av webben, så att datorer ochmobil enheter kan lokaliseras.

New York Times uppger att man har undanhållit vissa uppgifter på begäran av NSA sommaren 2012 om amerikanska cyberattacker mot Iran.

President Obama kommer att 17/1 ange framtida rekommendationer för NSA praxis. En panel har påpekat att dessa data-produkter undergräver förtroendet för USA-tillverkade bärbara datorer, molntjänster etc. (Fråga:Kommer Obama att göra några begränsningar i denna övervakning som ställer verksamheten och möjligheterna för Gestapo, Stasi och KGB i skuggan?)



Olika produkter.Produkten Cottonmouth ser ut som en vanlig USB-kontakt men innehåller en liten transceiver som sveper igenom datorer efter information. Det finns små kretskort som kan infogas i en bärbar dator och sända uppgifter till NSA.

En relästation kommunicerar med ”Nightstand” och kan attackera en dator mer än en mil bort under ideala förhållanden.

Den kan också sätta in datapaket på millisekunder, vilket kan innebära att falska budskap förs in. Liknande stationer skapa en länk mellan måldatorerna och NSA, även om maskinerna är isolerade från Internet. Datorer är inte de enda målen. ”Dropoutjeep” angriper iPhones. Annan maskin-och programvara är utformad för att infektera stora nätverksservrar, inklusive de kinesiska.



Hårdvaran från NSA var avgörande i de cyberattacker mot Irans kärnanläggningar med kodnamnet OS som började omkring 2008 och fortsatte till och med sommaren 2010 då ett tekniskt fel avslöjade attacken med programvaran, senare kallad Stuxnet.

Inte nog med det!

* Vi har 13 december i blogginlägg om ”Minneshålet” rapporterat att det finns redan verktyg för att dölja, radera eller förvränga information som tas fram av t.ex. en ”visselblåsare”, en radikal bloggare eller en socialistisk organisation.

Man kommer ganska långt med sökord som imperialism, terrorstat, kommunism och socialism – som denna blogg har.

* Man kan lotsa över besökare som går till ”olämpliga” siter tilllämpligare siter med information och synpunkter som bättre passar det ekonomiska eller politiska systemet.

* Internet är mycket stort, men inte oändligt. Det blir allt mer centraliserat i händerna på ett fåtal företag som kontrolleras av några få stater och där USA kontrollerar de stora genomfartsvägar över Internets ryggrad.

* Statsfinansierad former av internetcensur håller på att privatiseras.

* Ett ledande säkerhetsföretag som Blu Coat kan ställa in ett system för att övervaka och filtrera all Internetanvändning, blockera webbplatser via deras adress, nyckelord och innehåll. Blue Coats programvara används av USA:s armé för att kontrollera vad dess soldater ser på under sin stationering utomlands, och den kan användas av repressiva regeringar.



Genom gmail kan Google snappa upp terabytes av internetdata varje dag och sedan konstruera psykologiska profiler på hundratals miljoner människor i hela världen i realtid- Google kan fastställa personlighetstyp, värderingar, attityder, intressen och livsstil. Företag kan ta reda på vem det lönar sig att bearbeta och en personalchef kan köpa information från Google om de anställdas inställning till sitt jobb. Diktatorer kan bli informerade om sina medborgare – liksom USA:s regering.

Dyster framtid?

Framtiden för whistleblowers är dyster. I en nära framtid, då nästan allt är digitalt så flyter en stor del av världens internettrafik direkt genom USA eller allierade länder, eller genom infrastrukturen för amerikanska företag i utlandet, då sökmotorer kan hitta nästan vad som helst på nätet på bråkdelar av en sekund, när ”Patriot Act” och hemliga beslut av ”Foreign Intelligence Surveillance Court” gör Google och liknande tech-jättar till verktyg i den nationella säkerhetstillsstaten (såvida NSA inte bara tar över sökandet direkt), och när den sofistikerade tekniken kan blockera, ändra eller ta bort digitalt material genom en knapptryckning så är ”Orwells minneshål” en realitet.

Vägen framåt kan gå genom att söka mobilisera alla anhängnare av demokrati, ytttandefrihet, personlig integritet och mot övervakningsamhällen i protest mot detta. Utanför och i alla tänkbara organisationer eller politiska partier. Hur vill vi ha våra liv och framtiden för oss själva och våra barn.

