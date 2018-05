Enstatslösning Palestina-Israel bäst?

Kajsa Ekis Ekman har i våras i en artikel pläderat för en enstatslösning för Israel och Palestina. ETC: Bara en enstatslösning utmanar apartheidsystemet Gunnar Olofsson kontrade med en artikel där han menade att en tvåstatslösning är det lämpligaste idag. Måste tvåstatslösning komma före enstatslösning för Israel/Palestina?

Pål Steigan har publicerat en intressant artikel av Bjarne Berg Wig, där denne menar att världen bör satsa på en enstatslösning. här

Artikeln.

Israel har nådd det absolutte bunnmål i moralsk forfall.

Samtidig illustrerer dette begynnelsen på slutten for staten Israel og den sionistiske visjonen om en reint jødisk stat. Det er et moralsk, politisk men først og fremst et system som må kollapse. Det sionistiske prosjektet kan aldri ende med annet en apartheid og ufred. For Palestinere, jøder, kristen og alle andre som bor i det historiske Palestina.

Det er rett og slett ikke mulig. Og systemet må kollapse fordi de innebygde motsigelsene i systemet samtidig som de ytre historiske kreftene vil på sikt transformere prosjektet til noe annet. Dette noe annet bør bli en felle stat for alle innbyggerne – med like rettigheter. Den kan gjerne hete Palestina-Israel (som mitt eget fylke nå heter Vestfold og Telemark!)

Flyttingen av ambassaden til Jerusalem avslørte narrespillet mot Palestina og verdens opinionen. Mens forhandlingene har pågått og FN vedtok utallige resolusjoner mot Israels brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov, har israelske bosetninger vokst og vokst. Vann, strøm, og alt som skal til for et levelig liv på vestbredden og i Gaza er kontrollert av okkupasjonsmakten. Det er bare å se på kartet: Hvor skal Palestina være? Ideen om at Palestinske arabere skal bo ett sted (Vestbredden/Gaza) og Jødiske Israelere ett annet sted har vært absurd fra dag en. Hvor skulle i så fall alle den jødiske bosetterne bo? Skulle de bli Palestinere? Eller masse evakueres til Israel? Sionistene og internasjonal politisk elite har naturligvis visst dette hele tiden.

Gemensam flagga?

Wikipedia: En av flera föreslagna symboler/flaggor för den föreslagna nya statsbildningen, där Israel och Palestina förenas till en stat. Just denna variant har föreslagits av en anonym privatperson och lagts upp på Wikimedia Commons 2011.



Prosjektet med tostatsløsning har hele tiden vært et gedigent narrespill.

Uten opphold har de israelske lederne stått klippefast på målet om en jødisk stat i hele det historiske Palestina. På politisk hold forutsetter dette en intrikat sabotasje av alle forhandlinger og en fortsatt tåkelegging av det egentlige motivet. Denne ”oppholdende strid” eller ”sperreilden” og tåkeleggingen har nå blitt avslørt takket være en sterk jødisk lobby i USA og en ”handlekraftig” amerikansk president. Etter hvert har det blitt tydelig for en hel verden at Israel gnafser i seg den hele den kaka det skal forhandles om. Og på toppen av all frekkhet: – De anklager palestinerne for manglende forhandlingsvilje! Midt oppe i denne absurde diplomatiske suppa, vedtar Israel å bygge 1100 nye boliger i øst-Jerusalem. Dette er 1100 nei til Palestina, og 1100 ganger nei til fred. 1100 ganger fingeren til FN og resten av verden.

Dette narrespillet og hånet av verdensopponionen kan bare fortsette fordi Israel har blankofullmakt fra et USA som trenger Israel for å kontrollere det strategisk viktige Midtøsten. Sammen med hodekapperregimet i Riyadh, forsøker de å beholde kontrollen. Intet imperium kan dominere verden uten å kontrollere energiressursene der. Samtidig er det mange millioner kristne republikanske amerikanere som oppriktig tror Israel er Guds vilje. På demokratisk side og i finansverden, dominerer Israel lobbyen med sin.

Årsakene til det sionistiske prosjektets kollaps er flere. Her er fem faktorer.

1. USA som dominerende verdensmakt og imperie er på hell.

2. Verdensopponionen (inkludert i USA selv) kan rett og slett ikke godta en apartheidstad som også viser et totalt moralsk forfall. Boykott bevegelsen vil vokse i styrke.

3. Jøder i Israel innser i økende grad at framtida ligger i en felles ikke-rasistisk stat. Fordi de fleste jøder er som deg og meg, rasjonelle tenkende mennesker, vil denne tendensen vokse.

4. Palestinerne vil kvitte seg med en korrupt og kollaboratorisk ”bantustan” regjering på vestbredden.

Hvis den palestinske nasjonalkongressen går inn for en felles palestina-Israel med like rettigheter for alle, har de satt Israel sjakk matt.

5. Palestinerne har blitt ydmyket og fornedret lenge, men de kjenner kanskje nå historiens sus og en gryende optimisme! Den jødiske befolkningen i Israel må nå våkne. De er som på Titanic, det hjelper lite å ha salong på første klasse. En varig fred forutsetter at de kan leve sammen i en stat i framtida og ingen annen løsning.

Selvsagt kan jøder, kristne, muslimer og ikke troende leve sammen i en stat. 800 år i Al Andaluz viste dette. Det kan sågar bli et veldig godt samfunn!

Å slutte å tro på dette, er å slutte å ha tro på menneskene.

