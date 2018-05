Expresident Carter & Noam Chomsky – USA är ingen demokrati

En del menar att USA är ett demokratiskt föredöme. Man bortser kanske från att bara något mer än hälften av de röstberättigade röstar i presidentval, och en lägre andel i val till kongressen. Trump valdes med 26 % av de röstberättigades röster. Något att diskutera?

Titeln på blogginlägget verkar nog fullständigt crazy för de flesta. Men kan det ligga något i det? I ett land där tillgångar på hundratals miljoner är en förutsättning för framgång i presidentval, med lågt valdeltagande och i det land som är ”Världsmästare” i att störa val i andra länder. Los Angeles Times

Ett utdrag ”Levin, en forskarassistent vid Institutet för politik och strategi vid Carnegie-Mellon University, har funnit att USA försökt påverka val i främmande länder 81 gånger mellan 1946 och 2000. I dessa påverkansoperationer ingår allt från CIA-agenter som genomför framgångsrika presidentvalskampanjer i Filippinerna under 1950-talet till spridande av skadlig information om marxistiska sandinister för att påverka nicaraguanska väljare år 1990. Allt som allt har USA sökt påverka valen i 45 nationer över hela världen under denna period visar Levins forskning. När det gäller vissa länder, som Italien och Japan, försökte USA att ingripa i fyra eller flera separata val.”



I Levins siffror ingår inte militärkupper eller försökt till regimskifte (statskupp) efter val av en kandidat som USA ogillar, t.ex. inte när CIA hjälpte till att år 1953 störta Mohammad Mosaddeq, Irans demokratiskt valda premiärminister.

Några år har gått sedan jag publicerade jag ett inlägg där även USA:s expresident Jimmy Carter ifrågasatte att USA var demokratiskt. Dollarocracy – hur pengar har förstört USA:s valsystem

Ja, Jimmíe Carter har faktiskt upprepade gånger påstått att USA inte längre är en demokrati, t.ex. i Oprah Winfreys program”Former President Jimmy Carter thinks the United States is no longer a democracy, calling the nation an ”oligarchy” during an interview with Oprah Winfrey.” Är han ute och cyklar, eller bakom flötet – eller insiktsfull?

