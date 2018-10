Varför tillåta USA att och kurdiska SDF ockupera nordöstra oljerika Syrien?

Denna artikel publicerar i ett läge då tidsfristen för ”rebeller” i den demilitariserade zonen att lämna in tunga vapen har gått ut. På SvT:s Rapport igår kväll nämndes att främst utländska ”rebeller” vägra att ge upp och att det uppskattas att det finns 70 000 ”rebeller”. Syriens utrikesminister förklarade att det kan bli nödvändigt att gå in i Idlib. SvT använder begreppet ”rebeller” för de terroristklassade organisationerna al-Nusra och ISIS. Troligen mer en politisk markör (blinkning åt USA) än en tillfällighet.

Ty USA kontroller fullständigt illegalt en stor del av nordöstra Syrien. Och Sverige har utrikes- och militärpoltiskt sålt sig åt USA och USA:s syn på läget i världen.

Artikeln baseras på ett par artiklar av Pål Steigan, och litet på andra källor. USA vill hindra Syrien att återta sina oljefält SDF

Pål Steigan skriver 14/10 ”USA har ockuperat nordöstra delen av Syrien, där de flesta av landets oljefält är belägna. Brigadgeneral Leah Lauderback, som tills nyligen var underrättelsetjänst ”Operation Inneboende Resolve”, förklarar varför det är viktigt för USA att förhindra Syrien från att ta tillbaka kontrollen över sina egna energiresurser. (Wikipedia: Operation Inherent Resolve is the U.S. military’s operational name for the military intervention against the Islamic State of Iraq and Syria (ISIL – Daesh). al-Monitor

De kan användas för att finansiera återuppbyggnaden. Hon sa att Ryssland självklart försöker se till att oljefälten kan finansiera återuppbyggnaden och stabiliseringen av Syrien.

USA-baserade al-Monitorsammnafattar den amerikanska militärens syn på situationen i Syrien och anser att en stormakts-konflikt mellan Ryssland och USA kännetecknar situationen.



I en intervju med RT France sade han

”Det finns stora områden öster om Eufrat där helt oacceptabla saker händer. USA försöker skapa en kvasistat med hjälp av sina allierade, främst kurder.”Lavrov sade att USA bidrar till att skapa administrativa organ i de områden de kontrollerar och uppmuntra flyktingar att komma tillbaka dit. Detta står i skarp kontrast till hur de behandlar de områden som kontrolleras av Damaskus, säger Lavrov. Han trodde att USA gör detta för att säkerställa en långsiktig närvaro. RT France

De oljefält som general Lauderback talar om ligger precis öster om Eufrat, och det är de USA vill förhindra att Syrien får kontroll över.

Olje- och gasfälten runt Deir Ezzor och längre öster och norr är strategiskt viktiga för Syrien.

The Defense Post i USA ställer frågan: ”Varför säger försvarsminister Mattis att USA kontrollerar Syriens oljefält?”

Nättidningen nämner ett viktigt slag 7/2 2018 i Deir Ezzor, där det amerikanska flygvapnet attackerade och dödade hundratals syriskvänliga soldater, och också ryska legosoldater enligt uppgifter. Attacken var en demonstration av USA som kontrollerar detta strategiska område med den kraft som behövs. Men försvarsminister Mattis nämnde inte att området är ett viktigt fält för naturgas.

PR-chefen för USA:s verksamhet i Syrien, överste Thomas Veale berättade för Defense Post att han antog proregimestyrkor hade försökt återta områden som ”SDF hade befriat från IS”, inklusive oljefält som hade varit en viktig inkomstkälla för terroristerna.

Nättidningen frågar: Varför är försvarsminister Mattis och Pentagon så ovilliga att säga det uppenbara: att SDF och deras amerikanska allierade försvarar strategiska oljefält?

Defense Post citerar en amerikansk infanterilöjtnant som säger att USA:s kamp för att kontrollera oljefälten var noggrant förberedd och planerad. Och sammanfattar ”Försvarsministeriet kanske anser att det är dålig PR för att medge kontroll av ett främmande lands oljefält mot landets egen regering.”

Och det är förmodligen pudelns kärna: Om USA erkänner att man ockuperar och har tagit olaglig kontroll över Syriens strategiska resurser, så erkänner USA att man har korsat olika röda linjer i internationell rätt.

Vidare, USA:s försvarsminister James ”Mad Dog” Mattis sa den 2 oktober i år att USA kommer att fördubbla antalet diplomater i den USA-kontrollerade delen av Syrien. Han sa att när militära operationer mot IS avtar så kommer diplomatiska insatser att bli viktigare. Detta visar återigen att USA fortfarande vill kontrollera ockuperade nordöstra Syrien. Under det amerikanska militärparaplyet förvaltar den kurdiska dominerade SDF det de kallar ”Demokratiska federationen i nordöstra Syrien” som de facto är ett amerikansk protektorat.” USA fördubblar antalet diplomater i ockuperade nordöstra Syrien

Southfront skriver att det område som kontrolleras av angriparen USA med stöd av kurdiska SDF uppgår till 1/4 av Syriens yta och har 1,5 miljoner invånare. Kurderna ser påsitivt på detta positivt drag. Men detta betyder att det SDF-kontrollerade området – det största området som inte kontrolleras av den syriska regeringen – nu ses som en enhet som USA kan interagera med i Syrien. Kurderna behöver amerikanskt stöd för att behålla fast vid de arabbefolkade områdena öster om floden Eufrat, såsom Raqqa, det tidigare inofficiella huvudstaden i ISIS. SDF inrättar också lokala styrande myndigheter och offentliggjorde 6 september upprättandet av ”Autonoma Förvaltningen av Nord- och Östra Syrien”. Kurdiska Afrin-regionen styrs av Turkiet. I juni enades USA och Turkiet om en plan för gemensam kontroll över den kurdiska staden Manbij. Detta föranledde kurderna att hålla samtal med Damaskus, vilka blev resultatlösa. Och kurderna kontrollerar fortfarande Manbij.

Den 30 september anklagade den syriska utrikesministern Walid Muallem USA att sabotera dialogen mellan regeringen i Damaskus och SDC (Syrian Democratic Council). Washington har inte officiellt stött planerna för autonomi, men har i praktiken uppmuntrat de separatistiska trenderna som kan leda till Syriens delning. Vi samarbetar bra med kurderna. Glöm inte, det är deras territorium ”, sa Trump vid en presskonferens vid FN: s generalförsamling i slutet av september. Hans ord kunde tolkas på olika sätt, men tanken är mer eller mindre klar – USA ser territoriet enbart som kurderans område. Kurdernas närvaro i Syrien är viktig eftersom ett arabisk Nato förväntas.Southfront