USA:s nya livsfarliga kärnvapenpolitik

President Trump har uttalat sig ”Donald Trump vill rusta med fler kärnvapen – tills världen lugnar ner sig. Det beskedet gav han under måndagen efter att det kommit nya uppgifter om att han är beredd att dra sig ur Startavtalet om atomnedrustning.

– Vem som ska hotas? ‘Det är ett hot mot vem du vill. Det är ett hot mot Kina, det är ett hot mot Ryssland1 , sade Donald Trump under måndagen. Trump planerar fler kärnvapen: ”Ett hot mot Ryssland”

USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin Nuclear Posture Review (NPR), som presenterades i mitten av januari, ökar risken för krig och kärnvapenkrig som kan utplåna mänskligheten och en stor del av djurlivet. Jag publicerade nyligen en artikel som främst belyste USA:s kärnvapenupprustning. USA häver ensidigt ännu ett viktigt kärnvapenavtal och USA häver ensidigt ännu ett viktigt kärnvapenavtal.



NPR ökar risken för kärnvapenkrig.

Enligt ett uttalande av Lisbeth Gronlund, Senior forskare, och Co-director, vid Global Security Program, Union of Concerned Scientists kommer NPR att öka risken för kärnvapenkrig genom att:* bredda de omständigheter under vilka USA kan sätta in kärnvapen först.* innebära en integration av kärnvapen med konventionella styrkor. krafter för att underlätta kärnvapenstridighet. Träning ska ske i detta. (sid. VIII)* utveckla en tredje typ av små kärnvapen för ubåtar som tillägg till de små kärnvapen som redan finns.

* På längre sikt kräver NPR utplaceringen av marinbaserade kryssningsmissiler med kärnvapen, som USA inte lanserat på 25 år.

* Beslut om användning av kärnvapen flyttas längre ned i den militära beslutshierarkin.

* USA har för närvarande 100 B61-bomber i USA och 150 B61-bomber i USA flygbaser i fem Nato-länder, Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet. (Hundratals finns i lager.) Storleken varierar mellan 0,3 till 170 kiloton. Den lägsta avkastningen på 0,3 kiloton är 50 gånger mindre än utbytet av bomberna som förstörde Hiroshima och Nagasaki, medan bomber på 170 kiloton är 11 gånger starkare.



* Man har utvecklat bomber som är effektiva och farliga då de kan borra sig ned i jorden och slå ut djupt liggande militära centra.

* Internationellt aktade Bulletin of Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists slagkraft i nya kärnvapen ökar med en faktor tre. Den nya tekniken kallas («super-fuze»,”super-tändrör.”)

Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.

* Även Nato har infört en mer aggressiv kärnvapenpolicy tidigare. ”Nato:s nya, mer aggressiva kärnvapenpolicy”

NATO har nu infört ytterligare krav för att arbeta för en kärnvapenfri värld.

* I 15 NATO-länder har övningar skett som innefattar bruk av kärnvapen. Har detta skett i Sverige?

* NATO:s medlemsländer måste nu åta sig att medverka i beslut om kärnvapenanvändning – går inte ihop med eventuella strävanden efter en kärnvapenfri värld.

Etablerade svenska media rapporterade utan större oro eller egentlig diskussion om den nya doktrinen, som presenterades i januari.

SvT skrev under rubriken ”USA:s nya kärnvapenpolicy: Smartare kärnvapen.”USA:s kärnvapenpolicy:Mindre och mer träffsäkra kärnvapen

Jan Öberg reagerar frustrerad över att rapporteringen dröjde ”I skrivande stund fem timmar efter att världens farligaste dokument presenterades har inga större västerländska medier lyft denna fråga.” …Den ökande risken för kärnvapenkrig är inte viktigt.” Transnational: The world’s most dangerous document hits the front pages…. Jan Öberg

Washington Post reagerar dock: ”Trumps kärnpolitik tar oss tillbaka till det kalla kriget. NPR efterlyser en utvidgning av Amerikas kärnvapenarsenal. En legion av kritiker kritiserade en potentiell kärnbyggnad som farlig och en återgång till föråldrat Kalla krig-tänkande. Några påpekade att en grupp kärnvapenhökar hjälpte till att utarbeta NPR, inklusive en akademiker som hävdade 1980 att USA skulle kunna besegra Sovjetunionen i ett kärnvapenkrig, till priset av ”cirka 20 miljoner” offer i USA, ”en nivå som är förenlig med nationell överlevnad och återhämtning. ”Washington Post 5/2





Liksom New York Times som skriver: ”Nuclear Posture Review förespråkar kärnvapen mot cyberattack” New York Times 16/1

Vidare ”De amerikanska presidenterna har i flera decennier förespråkat angrepp med kärnvapen mot fiender i endast mycket smala och begränsade omständigheter, till exempel som svar på användningen av biologiska vapen mot Förenta staterna. Men det nya dokumentet utökar möjlighet till attack med kärnvapen till att omfatta försök från angripare att förstöra omfattande infrastruktur, som ett lands kraftnät eller viktig kommunikation.

Har behandlat detta ämne tidigare.

USA:s nationella intressen styr allierade och partners;

Välkomna alla i arbetet för fred;

USA underlättar för kärnvapenkrig

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!

Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?

I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!

För Sveriges säkerhet – minska beroende av USA/Nato drastiskt!