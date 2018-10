USA inför sanktioner mot företag och länder som vill bygga upp Syrien, där USA bombat och stödjer terrorister.

Almasdarnews, en bra site för kunskap om Syrien har nedanstående rapport 17/10 Almasdarnews

NBC rapporterar att USA utformar en ny strategi för Syrien som innebär möjlighet att införa sanktioner mot ryska och iranska företag som bedriver rekonstruktion av Syrien efter inbördeskriget med hänvisning till källor med kunskap om situationen.

Strategin skulle inte innebära direkta strider med iranska styrkor, eftersom den amerikanska militären endast har rätt att attackera de iranska trupperna i självförsvar, rapporterade NBC News.

I stället fokuserar strategin på politiska och diplomatiska ansträngningar för att tvinga iranska väpnade styrkor ut ur Syrien, genom ekonomiska påtryckningar.

Tre personer med kännedom om planen berättade för NBC News att Förenta staterna skulle hindra Syriens återuppbyggnad genom att dra tillbaka sitt stöd från de områden där de ryska och iranska styrkorna är närvarande och även införa sanktioner mot ryska och iranska företag som bedriver rekonstruktionen.

USA menar minskar möjligheten att uppnå en politisk lösning på krisen och hindrar kampen mot Daesh * terrorgrupp. Sanningen är den motsatta.

I slutet av september sa James Jeffrey, USA särskilda representant för Syrien-engagemanget, att USA skulle behålla sin olagliga närvaro i landet för att besegra Daesh, driva ut de iranska styrkorna och uppnå en fredlig lösning.

Medan Ryssland och Iran tillsammans med Turkiet är garantierna för vapenvila i Syrien, hjälper de också till med återuppbyggnaden av landets städer och infrastruktur, som förstörts genom den sju år långa kriget.

Ryssland har snabbt svarat att man inte kommer att tolerera detta. Almasdarnews II Detta uppger Vladimir Jabbarov, chef för International Committee in the Federation Council of Russia.

Kort kommentar.

Syrien är utsatt för hårda, illegala sanktioner där bland annat Sverige deltar. Detta är ett stort hinder i det delvis förstörda landet med svårt sargad ekonomi.

I slutet av maj beslöt EU att förlänga sanktioner fram till 1 juni 2019. EU förlänger sanktionerna mot Syrien – aktivt illegalt försök att hindra återuppbyggandet EU hjälper därmed till att försvaga kampen mot terrorism.

Enligt en rapport från FN hösten 2016 har dessa sanktioner orsakat stor skada. Trots detta förlänger EU dessa sanktioner. Kan EU snacka om mänskliga rättigheter eller demokrati på allvar?



Sverige för skamlig politik då det gäller Syrien. Regeringen har stött USA:s illegala krav på att Syriens president måste bort. Man har blundat för USA:s väl belagda stöd till terrorister. Om man uttrycker sig sakligt och utan överord kan man säga att Sveriges politik är i strid med FN-stadga, folkrätt och att den är proimperialistisk, inhuman och anti-feministiskt.

Sverige röstade i FN säkerhetsråd i början av 2017 för utvidgat embargo mot Syrien på grundval av en osaklig och krigsupptrappande rapport om Syrien.