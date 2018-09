Statskupp på gång i Venezuela?

Detta blogginlägg inleder med en färsk rapport i etablerade media om sannolika planer i USA på statskupp i Venezuela (I) och fortsätter med utdrag ur en artikel om Colombias roll (II) och ett större latinamerikanske perspektiv och avslutas med en kommentar av mig. Man får komma ihåg att frågan om statskupp i Venezuela har diskuterats av och till under senare år, och även komma ihåg att ett USA-stött statskupsförsök skedde 2002. Nu verkar dock faran större. Venezuela nästa land för USA-statskupp? Maduro vädjar.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo berättade för Fox News på fredagen att den amerikanska regeringen förbereder en ”serie åtgärder” under de närmaste dagarna för att öka sin press på Venezuelas regering. Reuters; Expect US ‘Actions’ Against Venezuela in Coming Days – Pompeo”>Sputniknews och New York Times



”Under de närmaste dagarna kommer man att se en rad åtgärder som fortsätter att öka trycket mot venezuelanska ledare, som arbetar direkt mot det venezuelanska folkets intresse,” berättade Pompeo.

President Trumps administration har fört en hård linje mot presidenten Nicolas Maduro, som lovat att föra arvet vidare från förre presidenten ugo Chavez.

I augusti 2017 utfärdade Trump sin första sanktionsrunda mot landet och kallade det en ”diktatur”. Sedan, i maj 2018, en dag efter att Maduro återigen vunnit presidentvalet i ett demokratiskt val, införde USA ytterligare sanktioner.

Medan Maduro har anklagat USA för ekonomisk krigföring och sabotage har USA ibland tagit en mer aktiv roll i att undergräva regeringen. Efter ett mordförsök på Maduro 4 augusti, vilket involverade en drone med sprängämnen, anklagade Caracas USA för att stödja förövarna.

I juli avslöjade McClatchy en psykologisk plan från USA:s utrikesdepartement för att övertyga Maduro om att en medlem av hans ”inre cirkel” faktiskt var en CIA-agent för att göra honom misstänksam.

I början av september avslöjade New York Times att Trump-administrationen hade diskuterat planer på att störta Maduro i en våldsam kupp tillsammans med oppositionsledare.

Efter ett misslyckat kuppförsök mot regeringen 2002 anklagade president Chavez USA för att ha deltagit i det.



II. De närmaste 90 dagarna avgör Venezuelas och (Sydamerikas) framtid.

Nedan följer utdrag ur en artikel på Svensk-Kubanska föreningens hemsida från 9/10, De närmaste 90 dagarna avgör Venezuelas och (Sydamerikas) framtid vilken är en översättning av en artikel av José Negrón Valera 180906 Venezuelaanalys

Colombias USA-stödda paramilitär, är en trolig spjutspets i ett kommande anfall mot Venezuela.

Den troligaste hypotesen är att USA är i färd med att beordra Colombia att utlösa en våldsam attack mot Venezuela för att inte Sydamerika ska kunna göra sig fritt från USA:s kontroll.

Washington behöver ett krig som innefattar hela regionen för att hindra Lula från att komma tillbaka i Brasilien och för att högerpresidenten Macri i Argentina kan överlämna sitt land till Internationella Valutafonden.

Genom att starta ett krigsäventyr kommer alla inhemska protester att tystna och opinionen vändas för att koncentrera sig på konflikten med andra länder. Historien är full av sådana exempel.

De senaste dagarna har dessutom flera av de olika politiska aktörerna gjort nyckeluttalanden som verkar visa enigheten bland militära ledare i USA i aggression mot Venezuela. Marco Rubio, en extremhöger USA-senator, anser att en militär intervention är en enorm möjlighet då Venezuelas regering utgör ett ”regionalt hot”, en åsikt han delar med John Bolton, nationell säkerhetsrådgivare till Vita Huset. [Det var för övrigt under Obama som USA började med de löjliga påståendena om att Venezuela utgjorde en säkerhetsrisk för USA].

Ramon Muchacho, talesman för den venezolanska högeroppositionen, har deklarerat att vad gäller militär intervention mot hans land så ”vid detta ögonblick måste det vara mycket intensiva, högnivåkonsultationer mellan militära experter, säkerhetsanalytiker och flera länder i regionen, främst Colombia, som efter USA är det land som har makten och styrkan att agera.”

Frågan är inte om de planerar att attackera, utom när.

Samuel Moncada, Venezuelas FN-representant har understrukit att hans land befinner sig i en ”ytterst farlig fas i aggressionen. Vi talar om hur migration och socio-ekonomiska frågor har manipulerats för att göra dem till en fråga om regional fred och säkerhet.”

För Moncada så är Brasiliens beslut att skicka militär till gränsen mellan länderna för att ta itu med venezolansk utvandring bara en förevändning. Samma sak gäller den intensifierade medieuppmärksamheten för samma sak vid gränsen med Colombia. Det handlar om att skapa en ”aktion eller händelse för att provocera fram eller rättfärdiga krig”. Att skapa en bild som gör att de kan deklarera att Venezuela är en fallerad stat som skapar regional instabilitet.

Också OAS, de Amerikanska Staternas Organisation som är en trogen USA-allierad, har kallat till möte med det permanenta rådet för att behandla ”migrationskrisen orsakad av situationen i den Bolivarianska Republiken Venezuela.” Representatnter för Internationella Migrationsorganisationen IOM och FN:s högkommissionär för flyktingar, UNHCR, har bjudits in.



Moncadas uppfattning är att ifall dessa organisationer deltar så ” rättfärdigar de att påbörja fientligheter med hotet om användning av militär makt för att i förebyggande syfte försvara USA:s säkerhet.”

Vad bör då Venezuela göra? Först och främst att beväpna gränsen.

Sabotagen nyligen i delstaten Zulia mot energiinfrastrukturen är en fingervisning om i vilken region Colombia planerar att anfalla.

Dessutom är det helt nödvändigt att göra som i delstaten Tachira, alltså inkludera så många i milisen som möjligt för att ett sammanhållet försvar för nationen omgående kan aktiveras. Doktrinen om ”hela folkets krig” måste användas fullt ut.

Slutligen måste vi inse att inom doktrinen om icke-konventionell krigföring så kommer inte aggressionen genom ett traditionellt anfall från armén. Det är högst troligt att, åtminstone inledningsvis, lotten att falla på colombiansk paramilitär, USA:s väpnade arm i regionen att agera med fullt logistiskt och militärt stöd från Washington och stöd på marken från Colombia.

Det andra Venezuela måste göra är att begära omfattande skydd och gemensamma operationer med Ryssland och Kina. September kommer att vara avgörande då USA- och NATO-enheter placeras ut vid Colombias gränser. Säkerhetsarbete och förebyggande åtgärder är fundamentala.

USA:s initiativ att bygga vattenbrunnar i ett område så känsligt som Guajira kan bara vara reklam för att dölja installation av elektroniska krigsvapen med syfte att orsaka allvarliga störningar under Venezuelas operationer. Det är rimligt att tro att elektronisk störning genom användning av E3 AWACS satelliter och flyg planeras för att ge Venezuelas övningar negativ publicitet inför den internationella opinionen.

Precis som kärnvapen skyddar Nordkorea från att bli utraderat av NATO så garanterar en allians med Ryssland och Kina att Venezuela inte röner samma öde som Libyen, Irak och Jemen. För USA är det högsta prioritet att minska Rysslands inflytande i Sydamerika.

Det tredje är att försäkra sig om intern enighet och sammanhållning. För några dagar sedan rapporterade websidor kopplade till den venezolanska oppositonen, att ”anonyma grupper” spred pamfletter med budskap om kommande destabiliseringsoperationer mot regeringen.

I ett land där ledningen för oppositionen är splittrad är det ekonomin som oroar alla. Trots att regeringen har ingått avtal om priser med affärs-och företagssektorn så har en ny våg av brist på livsmedel dykt upp i vissa områden. Ett klimat av tillit och stabilitet i befolkningen är vitalt för Venezuelas regering för att kunna möta ett hot utifrån som verkar allt mer troligt att bli en realitet.

III. Min kommentar.

Vill påminna om att då det gäller mot demokratier statskupper och stöd till sådana statskupper är USA helt ledande i världen. USA:s utrikespolitik innebär inte alls något stöd till demokratin, som vi luras att tro.USA kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper. Listan är inte heltäckande.-Mossadeq i Iran 1953;-Arbenz i Guatemala 1954;-Lumbumba i Kongo 1960;-Sukarno i Indonesien 1965;-Allende i Chile 1973;-Sihanouk i Kambodja 1970;-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;-Zelaya i Honduras 2009;-Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.