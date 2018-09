FN och Syrien välkomnar diplomatiska framsteg om Idlib, Syrien av Ryssland och Turkiet.

Vid ett fyra timmar långt möte mellan presidenterna Putin och Erdogan i Sochi i måndags beslöt de att föreslå att man skapar en demilitariserad zon vid kontaktlinjerna mellan den syriska armén och den beväpnade oppositionen i Idlib fram till 15/10. Den demilitariserade zonen ska vara 15-20 km bred, och där ska inte få finnas ”radicals and heavy weapons”. Fox News

Enligt planen ska ”radikala militanter”, inkluderande den dominerande al-Qaida-affilierade Hayat Tahrir al-Sham (tidigare känd som al-Nusrafronten) och deras tunga vapen dras tillbaka från den demilitariserade zonen före 10/10.

Detta hälsas med tillfredsställelse av FN:s speciella sändebud för Syrien, Staffan de Mistura. Han säger ”Vi välkomnar det faktum att diplomati har producerat framsteg i ansträngningarna att ta itu med de utmaningar som FN:s säkerhetsråd har då det gäller terroristgrupper med samtidigt skydd av civila”. Jag tackar presidenter Putin och Erdogan för deras personliga engagemang.”…”Jag tror att tiden närmar sig mig att ange ett fast datum där slutförklaringen från Sochi medför att man kan lansera den konstitutionella kommittén. Nästa månad är därför kritisk. Jag är redo att engagera alla. Förutom de internationella aktörerna ser jag naturligtvis fram emot att engagera parterna i Syrien och startar med den syriska regeringen, eftersom deras aktiva medverkan är uppenbarligen avgörande om en konstitutionell kommitté ska komma till stånd.”

Den syriska nyhetsbyrån SANA rapporterar att Syrien välkomnar avtalet och betonade att det var ett resultat av intensivt samråd mellan den och Ryska federationen med fullständig samordning mellan de två länderna. Syriens regering vill undvika onödig blodspillan ”men kommer att fortsätta kampen mot terrorism tills sista dlen av det syriska territoriet befriats, oavsett om det kommer att bli en militär operation eller en lokal försoning”. Man noterar att Idlib-avtalet är tidsbundet och att det baseras på tidigare avtal om de-eskaleringszoner som härrör från Astana-möten sedan början av 2017. SANA 18/9



Avtalen om upprättandet av en syrisk konstitutionell kommitté bör genomföras i oktober, sade han.

Detta baseras på ett möte med en bred represenation av syrier från olika delar av civilsamhället i Sochi 30/1 i år,

”Syrian National Dialogue Congress”.

En turkisk säkerhetspolitisk expert menar att Turkiet i och med överenskommelsen givit en slags garanti för att terroristgrupper ska följa avtalet. Now Turkey has given a guarantee on behalf of radical groups which Putin earlier said that ceasefire cannot be discussed because they were not represented at Tehran meeting.” Xinhua. Turkiet har nyligen förstärkt sin militära närvaro intill Idlib.

Kommentar: Det är mycket bra för Syrien att presidenterna Putin och Erdogan tagit detta initiativ i samarbete med Syrien. Detta minskar rimligen sannolikheten för att USA & Co ska kunna genomföra en ny ”falsk” kemvapenattack med hjälp av Wikileaks och terrorister, vilket främst Ryssland varnat för under de senaste veckorna. Detta, och överenskommelsen minskar risken för terroristfrämjande bombningar av USA & Co, vilka man varnat för. Flera artiklar har här publicerats om detta. ”Vita hjälmarna” levererar nu stora mängder kemiska vapen till terrorister i Syrien och USA & terroristerna planerar nytt angrepp på Syrien med kemiska vapen!?

Den demilitariserade zonen kan hjälpa Ryssland och Turkiet att neutralisera eller sätta stopp för terrorister och militanter eftersom båda dessa länder kommer att patrullera i området. Turkiets roll i området stärks. En vapenvila innebär både en möjlighet för terrorister att få förstärkningar och för den syriska armén och dess allierade att söka splittra olika terroristgrupper. Enligt avtalet ska de strategiska huvudvägarna mellan Aleppo och Latakia och mellan Aleppo och Hama öppnas före utgången av detta år.

Vill även påminna om rapporten från och intervju med en deltagare vid ”Syrian National Dialogue Congress” 30/1.

Framgångsrika syriska fredssamtal i Sotji – samtal med delegat