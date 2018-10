Världsopinionen: USA är största hotet för mänskligheten.

Sveriges regering är mycket positiv till USA och dess krigsmakt. I praktiken har Sverige satt alliansfriheten åt sidan genom Värdlandsavtalet och andra avtal. Ett skäl ska ha varit återinförlivling av Krim efter det att 90 % röstat för det i en fredlig folkomröstning, en defensiv åtgärd sedan USA omringat Ryssland via Nato stick i stäv med tidigare utfästelser. Regeringen blundar för fascistinfluerad statskupp i Kiev mot folkvald president 22/2 2014. Och man blundar inte bara för det!



David Swanson har på siten "Let's try democracy" David Swanson: US WARS AND HOSTILE ACTIONS: A LIST granskat fakta om USA:s utrikes- och krigspolitik. Jag publicerar artikeln, som mest består av en förhoppningsvis matnyttig lista.

* Denna artikel återger bara förra delen av Swansons långa artikel. Resten är listor från främst Grossman och Lucas – referenser en bit längre ned.

* Artikeln publicerades för precis ett år sedab men är ännu mer aktuell idag, då USA hotar att lämna INF-avtalet!

Klipp ut och bär i väskan, plånboken, kavajen eller fickan!

Bakom USA:s utrikes- och krigspolitik står imperialismen. Läs mer här! Bakom krigen – imperialismen!

USA som Världspolis –

om imperialismen

Gallup 2014.



Artikeln.

Det finns en anledning att de flesta länder i december 2013 av Gallup menade att USA är det största hotet mot fred i världen

William Blum: America’s Deadliest Export: Democracy

Dr. Zoltan Grossman: A Century of U.S. Military Interventions

James Lucas: US Has Killed More Than 20 Million People in 37 “Victim Nations” Since World War II Översatt artikel: USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder

I en realitetsbaserad bedömning av USA:s brott återges William Blums lista över över 50 utländska ledare som Förenta staterna har försökt att mörda.

1949 – Kim Koo, Korean opposition leader

1950s – CIA/Neo-Nazi hit list of more than 200 political figures in West Germany to be “put out of the way” in the event of a Soviet invasion

1950s – Chou En-lai, Prime minister of China, several attempts on his life

1950s, 1962 – Sukarno, President of Indonesia

1951 – Kim Il Sung, Premier of North Korea

1953 – Mohammed Mossadegh, Prime Minister of Iran

1950s (mid) – Claro M. Recto, Philippines opposition leader

1955 – Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India

1957 – Gamal Abdul Nasser, President of Egypt

1959, 1963, 1969 – Norodom Sihanouk, leader of Cambodia

1960 – Brig. Gen. Abdul Karim Kassem, leader of Iraq

1950s-70s – José Figueres, President of Costa Rica, two attempts on his life

1961 – Francois “Papa Doc” Duvalier, leader of Haiti

1961 – Patrice Lumumba, Prime Minister of the Congo (Zaire)

1961 – Gen. Rafael Trujillo, leader of Dominican Republic

1963 – Ngo Dinh Diem, President of South Vietnam

1960s-70s – Fidel Castro, President of Cuba, many attempts on his life

1960s – Raúl Castro, high official in government of Cuba

1965 – Francisco Caamaño, Dominican Republic opposition leader

1965-6 – Charles de Gaulle, President of France

1967 – Che Guevara, Cuban leader

1970 – Salvador Allende, President of Chile

1970 – Gen. Rene Schneider, Commander-in-Chief of Army, Chile

1970s, 1981 – General Omar Torrijos, leader of Panama

1972 – General Manuel Noriega, Chief of Panama Intelligence

1975 – Mobutu Sese Seko, President of Zaire

1976 – Michael Manley, Prime Minister of Jamaica

1980-1986 – Muammar Qaddafi, leader of Libya, several plots and attempts upon his life

1982 – Ayatollah Khomeini, leader of Iran

1983 – Gen. Ahmed Dlimi, Moroccan Army commander

1983 – Miguel d’Escoto, Foreign Minister of Nicaragua

1984 – The nine comandantes of the Sandinista National Directorate

1985 – Sheikh Mohammed Hussein Fadlallah, Lebanese Shiite leader (80 people killed in the attempt)

1991 – Saddam Hussein, leader of Iraq

1993 – Mohamed Farah Aideed, prominent clan leader of Somalia

1998, 2001-2 – Osama bin Laden, leading Islamic militant

1999 – Slobodan Milosevic, President of Yugoslavia

2002 – Gulbuddin Hekmatyar, Afghan Islamic leader and warlord

2003 – Saddam Hussein and his two sons

2011 – Muammar Qaddafi, leader of Libya

Fidel Castro

Här är en lista över USA:s försök att störta regeringar (* markerar framgång).

China 1949 to early 1960s

Albania 1949-53

East Germany 1950s

Iran 1953 *

Guatemala 1954 *

Costa Rica mid-1950s

Syria 1956-7

Egypt 1957

Indonesia 1957-8

British Guiana 1953-64 *

Iraq 1963 *

North Vietnam 1945-73

Cambodia 1955-70 *

Laos 1958 *, 1959 *, 1960 *

Ecuador 1960-63 *

Congo 1960 *

France 1965

Brazil 1962-64 *

Dominican Republic 1963 *

Cuba 1959 to present

Bolivia 1964 *

Indonesia 1965 *

Ghana 1966 *

Chile 1964-73 *

Greece 1967 *

Costa Rica 1970-71

Bolivia 1971 *

Australia 1973-75 *

Angola 1975, 1980s

Zaire 1975

Portugal 1974-76 *

Jamaica 1976-80 *

Seychelles 1979-81

Chad 1981-82 *

Grenada 1983 *

South Yemen 1982-84

Suriname 1982-84

Fiji 1987 *

Libya 1980s

Nicaragua 1981-90 *

Panama 1989 *

Bulgaria 1990 *

Albania 1991 *

Iraq 1991

Afghanistan 1980s *

Somalia 1993

Yugoslavia 1999-2000 *

Ecuador 2000 *

Afghanistan 2001 *

Venezuela 2002 *

Iraq 2003 *

Haiti 2004 *

Somalia 2007 to present

Honduras 2009

Libya 2011 *

Syria 2012

Ukraine 2014 *

[arguably, Syria 1949 needs to be added to this list. –DS] The above list does not include numerous coups by U.S.-trained fighters, such as (other than Honduras) those discussed here: “from Isaac Zida of Burkina Faso, Haiti’s Philippe Biamby, and Yahya Jammeh of The Gambia to Egypt’s Abdel-Fattah el-Sisi, Mohammad Zia-ul-Haq of Pakistan, and the IMET-educated leaders of the 2009 coup in Honduras, not to mention Mali’s Amadou Sanogo.” These are just in very recent years, by no means a complete list, though the Haiti coup referenced here was earlier than the one included in the list above.

Pyongyang efter USA:s bombningar

Nedan finns Blums lista över stater som bombats av USA.

Korea and China 1950-53 (Korean War)

Guatemala 1954

Indonesia 1958

Cuba 1959-1961

Guatemala 1960

Congo 1964

Laos 1964-73

Vietnam 1961-73

Cambodia 1969-70

Guatemala 1967-69

Grenada 1983

Lebanon 1983, 1984 (both Lebanese and Syrian targets)

Libya 1986

El Salvador 1980s

Nicaragua 1980s

Iran 1987

Panama 1989

Iraq 1991 (Persian Gulf War)

Kuwait 1991

Somalia 1993

Bosnia 1994, 1995

Sudan 1998

Afghanistan 1998

Yugoslavia 1999

Yemen 2002

Iraq 1991-2003 (US/UK on regular basis)

Iraq 2003-2015

Afghanistan 2001-2015

Pakistan 2007-2015

Somalia 2007-8, 2011

Yemen 2009, 2011

Libya 2011, 2015

Syria 2014-2016

[Drone strikes in the Philippines should be added to this list. As perhaps should be all the islands and territories destroyed by test bombings. –DS]

Blum adds these further bombings:

Iran, April 2003 – hit by US missiles during bombing of Iraq, killing at least one person

Pakistan, 2002-03 – bombed by US planes several times as part of combat against the Taliban and other opponents of the US occupation of Afghanistan

China, 1999 – its heavily bombed embassy in Belgrade is legally Chinese territory, and it appears rather certain that the bombing was no accident (see chapter 25 of Rogue State)

France, 1986 – After the French government refused the use of its air space to US warplanes headed for a bombing raid on Libya, the planes were forced to take another, longer route; when they reached Libya they bombed so close to the French embassy that the building was damaged and all communication links knocked out.

Philadelphia, Pennsylvania, May 13, 1985 – A bomb dropped by a police helicopter burned down an entire block, some 60 homes destroyed, 11 dead, including several small children. The police, the mayor’s office, and the FBI were all involved in this effort to evict a black organization called MOVE from the house they lived in.

Kraftig ökning av barncancer pga. USA:s bombningar med utarmat uran i Irak

Om man lägger till ytterligare fakta och går tillbaka till tiden före Andra Världskriget blir listan enligt nedan:

Dominican Republic 1915 – 1935

Haiti 1915 – 1934

Logan County, West Virginia 1921

Tulsa, Oklahoma 1921

Honduras 1924, 1925

Nicaragua 1927 – 1933

Algeria, Austria, Belgium, Bulgaria, China, Crete, Czechoslovakia, France, Germany, Greece, Guam, Hungary, Indonesia, Italy, Japan, Libya, Luxembourg, Morocco, Myanmar (Burma), Netherlands, New Guinea and the Solomon Islands, Okinawa, Philippines, Poland, Romania, Saipan, Taiwan (Formosa), Thailand, Tinian, Tunisia, Vietnam (French Indochina), Yugoslavia 1941 – 1945

Marshall Islands, Republic of Kiribati, Alaska, Nevada, Colorado, Mississippi, New Mexico nuclear testing 1945 – 1962

Korea and China 1950 – 1953

Guatemala 1954

Indonesia 1958

Cuba 1959 – 1961

Guatemala 1960

Congo 1964

Laos 1964 – 1973

Vietnam 1961 – 1973

Cambodia 1969 – 1970

Guatemala 1967 – 1969

El Salvador 1980s

Nicaragua 1980s

Grenada 1983

Lebanon 1983, 1984

Libya 1986

Philadelphia, Pennsylvania 1985

Iran 1987

Panama 1989

Kuwait 1991

Iraq 1991 – 2017

Somalia 1993

Bosnia 1994, 1995

Sudan 1998

Afghanistan 1998

Yugoslavia 1999

Afghanistan 2001 – 2017

Yemen 2002

Pakistan 2002 – 2003

Iran 2003

Pakistan 2007 – 2017

Somalia 2007 – 2008, 2011

Yemen 2009, 2011, 2016-2017

Libya 2011, 2015 – 2017

Philippines 2012

Syria 2014 – 2017

Syrien

Blums lista över försök av USA att kväsa folkliga eller nationella rörelser. (* indicates success):

China – 1945-49

France – 1947 *

Italy – 1947-1970s *

Greece – 1947-49 *

Philippines – 1945-53 *

Korea – 1945-53 *

Haiti – 1959 *

Laos – 1957-73

Vietnam – 1961-73

Thailand – 1965-73 *

Peru – 1965 *

Dominican Republic – 1965 *

Uruguay – 1969-72 *

South Africa – 1960s-1980s

East Timor – 1975-1999 *

Philippines – 1970s-1990s *

El Salvador – 1980-92 *

Colombia – 1990s to early 2000s *

Peru – 1997 *

Iraq – 2003 to present *

