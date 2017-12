Saudiarabien vänder sig inte västerut?

Brage Norin från Skogså Tankesmedja, fysiker som arbetat i Kina och är skolkamrat från Boden, bevakar inte minst utvecklingen i Saudiarabien, och gör sina bedömningar i en omställningsperiod med svårbedömda förhållanden. Hur pass träffsäkra de är lär snart visa sig. Läs och fundera!

Jag vill dock nämna att Saudiarbien även tecknat kontrakt med ett ledande USA-företag för teknisk utveckling av oljeutvinning. Kontrakt mellan Aramco och Schulmberger, vilket inte är oförenligt med Brage Norins bedömning.

Nedan publiceras utdrag ur mail jag fått nyligen.

Artikeln.

Försäljningen av en andel av världens största oljehav som ägs av det saudiska företaget Aramco Oil Co, kommer sannolikt att äga rum i den kinesiska finansstaden Hong Kong. Kinas finanscentrum får både finanskvarteren i London, New York och Tokyo att se ut som fattigstugor. Kinas hamnstad Hong Kong är alla finanscentrums ”King Kong”. Här görs det – tro det eller ej – astronomiska oljeaffärer som betalas i glimmande äkta guld. I två städer i Kina – Shanghai och Hong Kong – sker denna synnerligen unika oljehandel.

Kina har förberett detta steg i över ett årtionde. De har år efter år efter år köpt upp ofantliga mängder guld i världsmarknaden. Kina är i särklass världens största guldproducent. Allt detta guld har lagrats i Kina. En vacker dag skulle beslutet komma. Nu har det historiska beslutet fattats. Kina erbjuder sig att betala inköpt olja i en mycket unik valuta – Yuan som kan växlas in mot guld.



INTE ETT ORD I HELA DEN SJUKA VÄRLDEN.

Den historiska nyheten är helt okänd i den förljugna världen. Där betraktas allmänheten som en pöbel som enbart ska få läsa sådant som husbonden i väst bestämmer. Vi betraktas som en flock får som inte har någon som helst behov att läsa, höra eller se några sanna världsnyheter.

Jag hisnar när jag läser rubriken nedan:

DEC 20: Breakingviews: Saudi Aramcos Backup IPO Plan Runs Through China.

DETTA SKAKAR OM HELA FINANSVÄRLDEN I VÄST.

Storbritanniens Theresa May och högsta chefen för ”London Stock Exchange” (LSE) har uppvaktat Saudiarabiens kungason Muhammed bin Salman ”MbS” intensivt i månader. Finansdrängarna lovade att skapa en helt ny ”listing category” eftersom ett helstatligt utlandsägt företag inte passar in i de ekonomiska spelreglar som har vuxit fram på finanskasinot LSE – i London. Ändringar av finansiella spelregler tar tid och Saudiarabiens kronprins MbS har bråttom. I början av nästa år vill han ha affären avklarad – helst före sin kröning till kung i landet.

Att London Stock Exchange LSE inte kan genomföra affären i verkligt fysiskt guld är naturligtvis genant – men det finns ytterligare ett problem. Den största aktieägaren på LSE heter Qatar. Saudiarabiens unga kronprins gjorde bort sig så mycket när har lät sig luras av CIA att utlösa blockaden mot Qatar. Detta misstag glömmer Muhammed bin Salman aldrig någonsin. Han är mycket mycket irriterad över att han lät sig luras i fällan.

NÅ HUR ÄR DET DÅ PÅ ”VALSAN” – WALL STREET?

Det är faktiskt tio gånger värre – minst. ”US Justice Against Sponsors of Terrorism Act” (JASTA) antogs av i USA:s kongress 2016. Denna lag möjliggör astronomiska skadeståndskrav mot Saudiarabien. Bevisen om inblandningen är vattentäta. Ett antal CIA-prinsar hade godkänt att 13 av de så kallade terroristerna på de plan som flögs in i Tvillingtornen var värdelösa saudiska CIA-agenter. De fick offras i operationen.



Dessutom har alla inblandade prinsar spärrats in för gott. Muhammed bin Nayef är sannolikt en av dessa sjuka andar. Han som i början av 2017 fick motta CIA:s högsta utmärkelse ”för exemplarisk underrättelsearbete” av CIA:s nytillträdda chef. Alla prinsar i Saudiarabien som på ett eller annat sätt var inblandade i ”nine-eleven” sitter redan inspärrade på livstid – även massmördaren och mångmiljardären Bakr bin Ladin. Bin Ladins familj var inbjuda till Washington för att skåda händelsen. Denna familj transporterades tillbaka till Saudiarabien dagen efter terrordådet. Detta flygplan var det enda som tilläts lyfta från en amerikansk flygplats den 12:e september 2001. Sjukare kan ingenting bli.

DEN HISTORISKA AFFÄREN I HONG KONG HAR REDAN FÖRBERETTS I DETALJ.

Saudiarabiens väldiga oljehav blir snart delägt med Kina. Det blir som jag sett och skrivit om i så många artiklar.

Saudiarabien vänder sig österut. Det betyder att vi snart får fred i Mellanöstern.

