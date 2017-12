President Trumps nyårslöfte

Jag kan här exklusivt (som gammal brevvän till Melania Trump) rapportera att Donald Trump efter några ganska sömnlösa nätter (bortsett från Melanias snarkningar fram på småtimmarna har hon berättat) har samlat sig och tänker att inför folket i USA och världen be om ursäkt för några saker. Detta kommer att ske i Ovala rummet i kväll, USA-tid (efter 12-slaget i Sverige).



-Det fortsatta krigen i Irak och Afghanistan som lett till att över 1 miljon människor dödats. USA ska betala för uppbyggnaden av länderna genom att kraftigt minska skattekostnaderna för militären och kraftigt öka beskattningen med en progressiv skatt för de 5 % rikaste; En grupp republikanska kongressmän under ledningen av senator McCain kommer att som volontärer delta i uppbyggnaden under Kongressens kommande sommarferier efter en snabbkurs i ånger och byggnation vi West Point som ombildas för dylik utbildningsverksamhet. (Trump har förankrat sitt tal hos demokraterna och hos tidigare presidenter). Några miljoner arbetslösa som nu lever på matkuponger i USA kommer att efter utbildning anställas för uppbyggnaden.

Melania Trump

* Donald Trump är förstås medveten om sin benägenhet att hoppa mellan olika motsatta åsikter och beslut, och det som sin kanske främsta tillgång, medan Melania tycker att det är besvärligt i privatlivet (utvecklas inte närmare).

* Klimatpolitiken ändras rejält. Moderna solpaneler ska byggas på alla offentliga byggnader och egendomar. Bensinpriset ska fördubblas och extrainkomsten från detta ska finansiera den dåliga kollektivtrafiken på många håll. Vid statsbesök ska eldrivna bussar ersätta bilkaravaner.

* Invandringspolitiken kastas om och murarna rivs. En ursäkt framförs till Mexiko och presidenten ska hädanefter dricka en Margarita varje morgon.

* Nordkoreas snälle, men något korpulente president bjuds in till Vita Huset. Fredsavtal ska slutas och Nordkorea och USA ska avveckla sina kärnvapen före årsskiftet.

* President Trump ska sluta twittra, och övergår nu till handskrivna brev och snigelpost.

* NATO ska vara kvar och döpas om till New Alliance for Total Offers of peace and help.

* Interventionen i Syrien via ombud. Även här ska USA betala sin del av kostnaden och via CIA:s välutvecklade kanaler försöka förmå buddies i al-Qaida och IS att ta sitt ansvar. Assad ska bjudas in till Vita huset och få tala i kongressen.

* Stödet till Israels krig och dess apartheidpolitik ska helt upphöra och i ett särskilt tal vid AIPAC:s kongress ska Israels politik starkt kritiseras och staten Palestina erkännas. (Trump kommer dock att bära den judiska huvudbonaden, dels av taktiska skäl och dels för att det brukar vara så kallt på AIPAC:s möten. Man brukar snåla med värmen för att kunna skicka ned mer pengar till stackar Bibi N.)

I ett lappkast ska USA inte flytta sin ambassad.



-En särskild ursäkt ska framföras för stödet till statskuppen i Ukraina. Stödet till Ukrainas regering för dess krigspolitik upphör.

* En alldeles särskild ursäkt riktas till president Putin, vars roll för att främja fred och stabilitet prisas. Rysslands rätt till Krim garanteras och Putin ska också inbjudas att tala i kongressen och få sitta bredvid fru Trump vid presidentmiddagen.

Vissa beslut ska tas snarast:

-Alla illegala sanktioner mot Ryssland, Iran, Syrien och Nordkorea ska genast upphöra och ersättas med sanktioner mot Israels aparhteid om detta godtas av FN:s säkerhetsråd

-Guantanamo stängs, fångarna får skadestånd. De kommer att inbjudas till festmåltid hemma hos förre presidenten GW Bush på dennes ranch i Texas. Den som genomgått flest waterboardningar får hedersplats bredvid förre vicepresidenten Cheney, som lovat be för fångarnas familjer.

* Blockaden mot Kuba hävs, och Trumps ska bygga en fin golfbana på Kuba.

-Dollarn ska ersättas med ett rättvist betalningssystem och en annan världsvaluta (fast Trump ser gärna som amerikansk patriot att någon USA-person finns på en av sedlarna, kanske G Washington, eller en kulturperson som Kalle Anka eller Batman).

Talet hålls på kvällen lokal Washington-tid i Ovala rummet. Det var tänkt att presidenten skulle bära tagelskjorta, men sådan saknades bland de 1461 presidentiella tjänsteskjortorna (en per dag under 4 år).



Privat ska presidenten försöka hålla händerna i styr då han är i närheten av attraktiva kvinnokroppar. För att underlätta detta kommer han framöver bära stora röda boxarhandskar, alternativt handklovar (inför särskilt frestande situationer).

Om han säger något ohyfsat lovar han att bära munkavle i 3 dygn.



PS. Donald har via Melania bett att få återge talet som ett gästblogginlägg här efter talet, och jag OK:at det under villkoret att jag får det översatt till svenska också. Jag är så less på att översätta alla dessa skumma vänsterartiklar från engelska. DS

i Andra om: Obama, USA,Irak, Iran, Syrien, Kalle Anka, politik, al-Qaida, Ryssland, Israel, nyårslöfte, Nordkorea