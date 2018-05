Kriget i Syrien – Vad tycker Iran?

Denna artikel ”An Iranian Viewpoint on the Battle for Syria” har skrivits av den kände journalisten Rick Sterling på Consortiumnews. Den har översatts av Christine Vaple, som jag varmt tackar för detta.

En ny film ger en helt annan bild av kriget i Syrien jämfört med den som vanligen presenteras i Väst

Väst mot Öst diskuteras på slagfältet i Syrien, i tidningarna och nu även på film: en ny långfilm med titeln ”Damascus Time” ger ett iranskt perspektiv på kampen mot ISIS i Syrien.

Upphovsman är den iranske manusförfattaren och regissören Ebrahim Hatamikia. Två prisbelönta iranska skådespelare, Hadi Hejazifar och Babak Hamidian, spelar far och son, piloter som försöker rädda civila som belägrats och attackerats av ISIS i östra Syrien. Piloterna försöker hjälpa invånarna i staden att fly i ett ålderstiget Iljusjin lastplan.

Syriska och irakiska skådespelare spelar syriska civila och ISIS terrorister som ihärdigt försöker spränga planet eller ta det för att använda det i en självmordsräd mot Damaskus.

Filmen visar sensationella scener från verkliga vidrigheter utförda av ISIS, med den syriska öknen och de berömda ruinerna i Palmyra som bakgrund. Staden där de civila är omringade och belägrade liknar den syriska staden Deir ez-Zor, som omringades och attackerades av ISIS i flera år. Under denna tid var invånarna och soldaterna beroende av luftleveranser av mat och ammunition för att stå emot angriparna, som man kan se i filmen.



Livets komplexitet visas för den yngre av de två iranska piloterna som har lämnat sin gravida fru för att vara med sin far. Den unge pilotens svärmor kritiserar honom bittert för att han lämnat sin fru. Han säger till henne att detta blir hans sista resa.

Trots att filmen är fiktion är det den skildrar mycket verkligt. Hundratusentals syrier och irakier har dödats av detta Frankensteins monster som ISIS är. Ironiskt nog kritiserar amerikanska ledare Iran för att vara ”den ledande statliga sponsorn av terrorism”, men i kriget i Syrien har Iran bekämpat terrorismen. Iran är också mycket mer tolerant än de flesta västerlänningar tror, precis som islam är. Hur många vet till exempel att judar är representerade i det iranska parlamentet? Guardian



Väststödd extremism

I själva verket har USA och Storbritannien i decennier varit allierade med extremister för kortsiktig politisk vinning. Som dokumenterats i boken från 2006 “Devil’s Game: How the U.S. Helped Unleash Fundamentalist Islam” av Robert Dreyfuss, stödde USA och Storbritannien en våldsam och sekteristisk del av Muslimska Brödraskapet för att undergräva Gamal Abdel Nassers nationalistiska och socialistiska politik i Egypten. Med början 1979 stödde USA och Saudiarabien grundarna till det som blev al-Qaida för att angripa den socialistinspirerade regeringen i Afghanistan.

Denna politik har fortsatt till dags dato. Sommaren 2012 drog USA:s Defence Intelligence Agency, DIA, upp riktlinjerna för sin strategi i ett hemligt dokument:

”MAN SKULLE KUNNA UPPRÄTTA ETT UTTALAT ELLER OUTTALAT SALAFISTISKT FURSTENDÖME I ÖSTRA SYREN (HASAKA OCH DER ZOR).” USA såg positivt på vad dokumentet förutspår vara skapandet av den ”Islamiska Staten”: ”DET ÄR PRECIS VAD OPPOSITIONENS STÖDMAKTER VILL, FÖR ATT ISOLERA REGIMEN I SYRIEN… ”.

I ett läckt inspelat samtal med syriska oppositionsledare i september 2016 sa dåvarande utrikesminister John Kerry att USA hellre än att på allvar bekämpa ISIS i Syrien var redo att utnyttja jihadisternas växande styrka för att få Assad att avgå, precis som skissats i DIA-dokumentet.

”Vi vet att detta växte, vi höll ögonen på det, vi såg att Daesh (ett hånfullt namn på Islamiska Staten) växte i styrka, och vi trodde att Assad var hotad,” sa Kerry. ”Vi trodde dock att vi skulle kunna hantera om Assad då skulle förhandla, men i stället för att förhandla fick han Putin att stödja honom.”



Ryssland inledde sin militära intervention sent i september 2015 utan USA, och Kremls motiv förklarades väldigt tydligt av Vladimir Putin och andra ryska ämbetsmän. Men sådana tydliga förklaringar återges sällan i Västs MSM, som istället sprider /sina/ ämbetsmäns och tankesmedjors linje att Ryssland försöker återerövra förlorad imperieglans i Mellanöstern.

Men Kerry visste varför Ryssland intervenerade. ”Anledningen till att Ryssland gick in är att ISIL (en annan förkortning för Islamiska Staten) växte sig starkare, Daesh hotade möjligheten att nå Damaskus, och det var därför Ryssland gick in, för de ville inte ha en Daesh-regering och de stödde Assad,” sa han i den läckta diskussionen. Kerrys kommentar antyder att USA var villiga att riskera att Islamiska Staten och dess jihadister kom till makten för att få bort Assad.

De största sponsorerna

Den verkliga ”statliga sponsorn av terrorism” är inte Iran – det är Väst och deras allierade.

Eftersom Iran har bekämpat ISIS och andra extremister i Syrien är det passande att den första spelfilmen som beskriver den kampen mot terrorism och ISIS kommer från Iran.

Hundratals iranier har givit sina liv sida vid sida med sina syriska och irakiska kamrater. ”Damascus Time” är inte en fantasiprodukt från Hollywood utan resultatet av ett faktiskt drama och en konflikt i Mellanöstern idag. ”Damascus Time” är en spelfilm men baserad på en verklig konflikt med verkligt blod, vidrigheter, tragedier och martyrer.

Filmen visas just nu på biografer över hela Iran. Under de senaste veckorna var det den näst högst rankade filmen. En trailer kan ses här.

Den bör finnas tillgänglig för visning i Väst inom den närmaste framtiden, såvida inte Västs sanktioner och censur utsträcks till kulturområdet.

